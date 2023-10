Lý Á Bằng bị tòa án thúc giục trả khoản nợ 40 triệu Nhân dân tệ vì không trả nợ

Theo Sohu, tài tử Lý Á Bằng hiện nợ hơn 40 triệu NDT nhưng không có khả năng chi trả, khiến Tòa án Nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh phải tiến hành cưỡng chế.

Trước đó, hồi tháng 7/2022, Lý Á Bằng thua kiện trong phiên xử phúc thẩm, do đó phải trả gần 40 triệu NDT (5,96 triệu USD) cho công ty Beijing Taihe Union Investment Co., Ltd.