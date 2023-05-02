Lý Á Bằng bị tòa án thúc giục trả khoản nợ 40 triệu Nhân dân tệ vì không trả nợ

Sao quốc tế 02/05/2023 19:57

Lý Á Bằng lâm vào tình cảnh khốn cùng.

Theo Sohu, tài tử Lý Á Bằng hiện nợ hơn 40 triệu NDT nhưng không có khả năng chi trả, khiến Tòa án Nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh phải tiến hành cưỡng chế.

Trước đó, hồi tháng 7/2022, Lý Á Bằng thua kiện trong phiên xử phúc thẩm, do đó phải trả gần 40 triệu NDT (5,96 triệu USD) cho công ty Beijing Taihe Union Investment Co., Ltd.

Lý Á Bằng bị tòa án thúc giục trả khoản nợ 40 triệu Nhân dân tệ vì không trả nợ - Ảnh 1
Lý Á Bằng bị khủng hoảng tài chính nghiêm trọng -  Ảnh: Sina

Trong video phát trực tiếp, Lý Á Bằng thừa nhận, anh buộc phải chuyển sang di chuyển bằng tàu để trở về Bắc Kinh (Trung Quốc) dù trước đó trợ lý đã mua vé máy bay cho anh.

"Tôi đã trao đổi với đối tác. Trên đời này, có nợ thì phải trả. Tôi xin họ cho tôi chút thời gian nhưng không ngờ sự việc lại tới mức này. Tòa án đã cưỡng chế tôi phải trả khoản nợ hơn 40 triệu NDT (hơn 135 tỷ đồng). Do vậy, hiện tại tôi đang bị hạn chế tiêu dùng", anh chia sẻ.

Theo báo cáo, Lý Á Bằng gần đây đã lên Weibo để cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng trả nợ của mình. Nam diễn viên nổi tiếng một thời thừa nhận đang mắc nợ hơn 40 triệu Nhân dân tệ và cũng nợ nhiều công nhân lâu năm của mình tiền lương bồi thường.

Chia sẻ rằng công việc kinh doanh của mình đã gặp khó khăn trong vài năm qua, Lý Á Bằng nói thêm rằng anh đã phải cắt giảm nhân sự hàng loạt bắt đầu từ năm 2022 và bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân viên của mình, những người đã cho phép anh trả nợ từng chút một.

Lý Á Bằng bị tòa án thúc giục trả khoản nợ 40 triệu Nhân dân tệ vì không trả nợ - Ảnh 2
Dù tình hình tài chính khó khăn nhưng Lý Á Bằng dặn bản thân phải cố gắng, làm việc chăm chỉ để khắc phục hậu quả - Ảnh: Sina

Trong tuyên bố của mình, nam diễn viên 51 tuổi nói: "Việc trả nợ và trả giá cho những sai lầm của bản thân là đúng đắn, không có gì phải nói thêm".

Dù gặp tình huống khó khăn nhưng Lý Á Bằng vẫn tỏ ra lạc quan và khẳng định "vẫn phải sống mỗi ngày". Nam diễn viên cho biết, anh tới Quảng Tây để bán trà trong 8 giờ và gặp gỡ nhiều người hâm mộ. Lý Á Bằng có mặt tại địa điểm bán hàng và ký tặng người hâm mộ trên từng hộp trà. 

 

 

Nam diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' Lý Á Bằng bất ngờ thông báo bị cưỡng chế trả nợ

Nam diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' Lý Á Bằng bất ngờ thông báo bị cưỡng chế trả nợ

Diễn viên thủ vai Quách Tĩnh trong phim ''Anh hùng xạ điêu'' Lý Á Bằng bất ngờ công khai hiện tại đang bị cưỡng chế trả nợ và con số không hề nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Á Bằng Lý Á Bằng nợ nần Lý Á Bằng không có khả năng trả nợ Tiếu ngạo giang hồ anh hùng xạ điêu

TIN LIÊN QUAN

Nam diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' Lý Á Bằng bất ngờ thông báo bị cưỡng chế trả nợ

Nam diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' Lý Á Bằng bất ngờ thông báo bị cưỡng chế trả nợ

Bà xã Lý Á Bằng tủi thân, ẵm con gái bỏ về nhà mẹ đẻ

Bà xã Lý Á Bằng tủi thân, ẵm con gái bỏ về nhà mẹ đẻ

Cuộc sống ít ai biết của con gái Vương Phi và 'chồng cũ' Lý Á Bằng

Cuộc sống ít ai biết của con gái Vương Phi và 'chồng cũ' Lý Á Bằng

Tài tử Lý Á Bằng mừng thôi nôi con gái

Tài tử Lý Á Bằng mừng thôi nôi con gái

Phản ứng của Lý Á Bằng trước tin tức Vương Phi công khai thể hiện tình cảm với Tạ Đình Phong

Phản ứng của Lý Á Bằng trước tin tức Vương Phi công khai thể hiện tình cảm với Tạ Đình Phong

Bà xã Lý Á Bằng bất bình khi con riêng của chồng được đối xử thiên vị

Bà xã Lý Á Bằng bất bình khi con riêng của chồng được đối xử thiên vị

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 7 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 7 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 10 phút trước
Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Tâm sự 12 phút trước
Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Tâm sự 16 phút trước
Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Tâm sự 35 phút trước
Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Video 46 phút trước
Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Tâm sự 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê