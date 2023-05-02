Lý Á Bằng bị tòa án thúc giục trả khoản nợ 40 triệu Nhân dân tệ vì không trả nợ

Lý Á Bằng lâm vào tình cảnh khốn cùng.

Theo Sohu, tài tử Lý Á Bằng hiện nợ hơn 40 triệu NDT nhưng không có khả năng chi trả, khiến Tòa án Nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh phải tiến hành cưỡng chế. Trước đó, hồi tháng 7/2022, Lý Á Bằng thua kiện trong phiên xử phúc thẩm, do đó phải trả gần 40 triệu NDT (5,96 triệu USD) cho công ty Beijing Taihe Union Investment Co., Ltd.

Lý Á Bằng bị khủng hoảng tài chính nghiêm trọng - Ảnh: Sina Trong video phát trực tiếp, Lý Á Bằng thừa nhận, anh buộc phải chuyển sang di chuyển bằng tàu để trở về Bắc Kinh (Trung Quốc) dù trước đó trợ lý đã mua vé máy bay cho anh. "Tôi đã trao đổi với đối tác. Trên đời này, có nợ thì phải trả. Tôi xin họ cho tôi chút thời gian nhưng không ngờ sự việc lại tới mức này. Tòa án đã cưỡng chế tôi phải trả khoản nợ hơn 40 triệu NDT (hơn 135 tỷ đồng). Do vậy, hiện tại tôi đang bị hạn chế tiêu dùng", anh chia sẻ.

Theo báo cáo, Lý Á Bằng gần đây đã lên Weibo để cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng trả nợ của mình. Nam diễn viên nổi tiếng một thời thừa nhận đang mắc nợ hơn 40 triệu Nhân dân tệ và cũng nợ nhiều công nhân lâu năm của mình tiền lương bồi thường. Chia sẻ rằng công việc kinh doanh của mình đã gặp khó khăn trong vài năm qua, Lý Á Bằng nói thêm rằng anh đã phải cắt giảm nhân sự hàng loạt bắt đầu từ năm 2022 và bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân viên của mình, những người đã cho phép anh trả nợ từng chút một. Dù tình hình tài chính khó khăn nhưng Lý Á Bằng dặn bản thân phải cố gắng, làm việc chăm chỉ để khắc phục hậu quả - Ảnh: Sina Trong tuyên bố của mình, nam diễn viên 51 tuổi nói: "Việc trả nợ và trả giá cho những sai lầm của bản thân là đúng đắn, không có gì phải nói thêm". Dù gặp tình huống khó khăn nhưng Lý Á Bằng vẫn tỏ ra lạc quan và khẳng định "vẫn phải sống mỗi ngày". Nam diễn viên cho biết, anh tới Quảng Tây để bán trà trong 8 giờ và gặp gỡ nhiều người hâm mộ. Lý Á Bằng có mặt tại địa điểm bán hàng và ký tặng người hâm mộ trên từng hộp trà.

Nam diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' Lý Á Bằng bất ngờ thông báo bị cưỡng chế trả nợ Diễn viên thủ vai Quách Tĩnh trong phim ''Anh hùng xạ điêu'' Lý Á Bằng bất ngờ công khai hiện tại đang bị cưỡng chế trả nợ và con số không hề nhỏ.

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