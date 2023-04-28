Nam diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' Lý Á Bằng bất ngờ thông báo bị cưỡng chế trả nợ

Sao quốc tế 28/04/2023 17:15

Diễn viên thủ vai Quách Tĩnh trong phim ''Anh hùng xạ điêu'' Lý Á Bằng bất ngờ công khai hiện tại đang bị cưỡng chế trả nợ và con số không hề nhỏ.

Nam tài tử Lý Á Bằng (sinh ngày 27 tháng 9 năm 1971) là nam diễn viên được biết đến nhiều nhất với vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu 2003 và Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ (2001). Ngoài ra nam diễn viên còn ghi được dấu ấn đậm sâu trong sự nghiệp của mình với những vai diễn để đời khác như: Thanh xuân làm chứng, Câu chuyện Bắc Kinh cuối thu, Quan trung phong vân, 30 năm của tôi, ...

Nam diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' Lý Á Bằng bất ngờ thông báo bị cưỡng chế trả nợ - Ảnh 1
Lý Á Bằng và những vai diễn để đời - Ảnh: Internet
Nam diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' Lý Á Bằng bất ngờ thông báo bị cưỡng chế trả nợ - Ảnh 2
Tuổi trẻ nổi tiếng và tài hoa nhưng tuổi già nợ nần chồng chất - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân ngày 28/4, Lý Á Bằng cho biết việc tòa án công bố anh bị cưỡng chế nằm trong quy trình vụ kiện. Anh và phía công ty Thái Hòa đã đạt được thỏa thuận về thời gian trả nợ.

Nam diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' Lý Á Bằng bất ngờ thông báo bị cưỡng chế trả nợ - Ảnh 3
Lý Á Bằng thông báo mắc nợ khủng - Ảnh: Internet
Nam diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' Lý Á Bằng bất ngờ thông báo bị cưỡng chế trả nợ - Ảnh 4
Lý Á bằng bên vợ kém 19 tuổi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, việc kinh doanh khu du lịch của Lý Á Bằng cũng không suôn sẻ. Theo truyền thông Trung Quốc cho biết anh em tài tử Anh hùng xạ điêu lập công ty Tuyết Sơn, mua đất và muốn xây dựng dự án thị trấn nghệ thuật Lệ Giang Tuyết Sơn. Nhưng do tính toán sai lầm, số tiền xây dựng quá lớn, lượng khách ít, khiến dự án thua lỗ. Lý Á Bằng nợ tiền của nhà đầu tư xây dựng, bị kiện ra tòa, vụ án kéo dài suốt 6 năm, tài tử bị phán thua phải trả đối tác 40 triệu NDT.

Nam diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' Lý Á Bằng bất ngờ thông báo bị cưỡng chế trả nợ - Ảnh 5
Lý Á Bằng về quê cùng vợ và tiếp tục livestream bán hàng - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lý Á Bằng đang về quê vợ và tiếp tục livestream bán hàng, giới thiệu các sản phẩm thủ công. Tài tử viết: "Có nợ, có trả. Tôi cần chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình. Tôi không có gì biện hộ cho bản thân. Đây là giai đoạn đen tối nhất trong đời tôi".

Bà xã Lý Á Bằng tủi thân, ẵm con gái bỏ về nhà mẹ đẻ

Bà xã Lý Á Bằng tủi thân, ẵm con gái bỏ về nhà mẹ đẻ

Vì sự vô tâm của Lý Á Bằng, bà xã anh đã một mình đưa con gái nhỏ về quê chăm sóc.

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