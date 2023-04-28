Nam diễn viên 'Anh hùng xạ điêu' Lý Á Bằng bất ngờ thông báo bị cưỡng chế trả nợ

Nam tài tử Lý Á Bằng (sinh ngày 27 tháng 9 năm 1971) là nam diễn viên được biết đến nhiều nhất với vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu 2003 và Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ (2001). Ngoài ra nam diễn viên còn ghi được dấu ấn đậm sâu trong sự nghiệp của mình với những vai diễn để đời khác như: Thanh xuân làm chứng, Câu chuyện Bắc Kinh cuối thu, Quan trung phong vân, 30 năm của tôi, ...

Lý Á Bằng và những vai diễn để đời - Ảnh: Internet

Tuổi trẻ nổi tiếng và tài hoa nhưng tuổi già nợ nần chồng chất - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân ngày 28/4, Lý Á Bằng cho biết việc tòa án công bố anh bị cưỡng chế nằm trong quy trình vụ kiện. Anh và phía công ty Thái Hòa đã đạt được thỏa thuận về thời gian trả nợ.