Cụ thể, Lý Á Bằng muốn con gái học hoàn toàn ở trong nước. Trước mắt, nam diễn viên dự tính để Lý Hạ học mẫu giáo ở ngôi trường mà anh xây dựng từ năm 2014. Trong khi Hải Hà Kim Hỷ muốn con gái Lý Hạ sau này cũng được sang nước ngoài du học như bé Lý Yên.

Mới đây, trang 163 đưa tin, Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ - vợ Lý Á Bằng đã có chia sẻ thể hiện sự bất mãn với chồng trên trang cá nhân. Người đẹp cho rằng ông xã thiên vị, không công bằng trong việc nuôi dưỡng, định đoạt tương lai cho con gái Lý Yên và Lý Hạ.

Trước phản ứng gay gắt của vợ, Lý Á Bằng chia sẻ bản thân cũng không thích việc Lý Yên ra nước ngoài du học. Tuy nhiên, đây là đề xuất của vợ cũ Vương Phi và con gái cũng đồng ý nên anh chỉ có thể thuận theo. Tiền học phí và sinh hoạt hàng năm của Lý Yên đều được Lý Á Bằng và Vương Phi chia đôi.

Theo Sina, Lý Yên được Vương Phi và Lý Á Bằng đưa sang Thụy Sĩ du học khi lên cấp 3. Ngôi trường mà cô bé theo học được xem là một trong những trường nội trú tư thục đắt nhất thế giới, với mức học phí lên đến 108.000 USD mỗi năm. Học sinh tại đây cũng đều là con của những người nổi tiếng hoặc giới quý tộc thượng lưu.

Hiện tại, Lý Á Bằng lấn sân sang lĩnh vực livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Đối mặt với những lời chỉ trích hết thời, kiếm tiền không màng sĩ diện và "nợ như chúa chổm", anh từng chia sẻ không bận tâm. Nam diễn viên cho biết sống tích cực và hài lòng với những gì đang có.

Sinh năm 1971, Lý Á Bằng nổi tiếng qua vai nam chính trong Anh hùng xạ điêu và Tiếu ngạo giang hồ. Là nghệ sĩ hàng đầu nhưng nam diễn viên sớm rút khỏi ngành giải trí để bước chân vào lĩnh vực kinh doanh nhưng gặp thất bại.

Tháng 3, nam diễn viên thông báo tái hôn với Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ và đón con gái đầu lòng. Mới đây, hai nghệ sĩ chia sẻ ảnh cận mặt của con gái. Em bé được nhận xét giống con gái lớn là Lý Yên của Lý Á Bằng thời bé.