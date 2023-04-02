Bà xã Lý Á Bằng tủi thân, ẵm con gái bỏ về nhà mẹ đẻ

Trong video, bà xã Lý Á Bằng đã có một phát ngôn đầy ẩn ý, khiến công chúng không khỏi xôn xao: "Hãy để con gái và người vợ này đi, vì không có cảm giác tồn tại trong nhà".

Mới đây, Hoa hậu Hải Hà Kim Hỷ đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một video ngắn, ghi lại cảnh cô đưa con gái nhỏ về quê mẹ đẻ. Có thể thấy, em bé khá ốm yếu so với các hình ảnh trước đó chia sẻ lên MXH.

Theo 163, con gái của Lý Á Bằng là Lý Hạ gần đây luôn gặp tình trạng bong tróc da, nghi do bị khô hoặc do nấm. Bệnh này sẽ khó chữa khỏi nếu không dùng đúng thuốc. Vì vậy, để chắc chắn thì Hải Hải Hà Kim Hỷ được mọi người khuyên đưa bé đến bệnh viện chuyên khoa kiểm tra cho yên tâm.

Cũng trong video được Hải Hà Kim Hỷ đăng tải, cô đã trách bản thân không chăm sóc tốt cho con, đồng thời tham trách chồng không quan tâm hai mẹ con: "Anh ấy chỉ bận livestream bán hàng, không quan tâm đến mẹ con tôi. Tôi chỉ chăm sóc con gái một mình nên tôi không cảm thấy an toàn".

Cách đây vài ngày, bà xã Lý Á Bằng đã đưa con gái đi tái khám nhưng bệnh không cải thiện mà còn nặng hơn. Vì vậy, lần này cô đưa con về Tân Cương để bố mẹ chăm sóc cho Lý Hạ, còn cô tìm cách giải quyết bệnh tình của bé.

Đây không phải lần đầu mà Hải Hà Kim Hỷ bày tỏ sự thất vọng của mình với sự vô tâm của ông xã. Trước đó, cô từng livestream chia sẻ về những bất đồng giữa cô và chồng trong việc nuôi dạy con. Cô cho rằng Lý Á Bằng đã quá thiên vị cho Lý Yên - con gái riêng của anh và Vương Phi - vì đã cho cô bé đi học cấp 3 tại nước ngoài với mức học phí 5 triệu NDT mỗi năm. Cuộc sống của Lý Yên cũng rất thoải mái, không bao giờ lo thiếu tiền tiêu.

Tuy nhiên, con gái mới sinh của Lý Á Bằng là bé Lý Hạ lại chỉ được học tại ngôi trường mẫu giáo bình thường do chính Lý Á Bằng mở với mức học phí chỉ 3.000 NDT mỗi tháng. Thậm chí cô bé còn phải "quảng cáo không công" cho trường học của bố.