Đường tình buồn của 'nữ thần thanh xuân' show Đạp Gió 2023: Hy sinh sự nghiệp đổi lấy 1 tình yêu không yêu không danh phận, ngày ly hôn cả nước chúc mừng

Ngô Thiến đã hy sinh những năm tháng thanh xuân rực rỡ và sự nghiệp rộng mở vào một người đàn ông không xứng đáng.

Ngô Thiến và Trương Gia Nghê đều là 2 người đẹp mạnh mẽ vượt qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, để lại phía sau người chồng bội bạc. Cả 2 cùng trở lại trong show Đạp Gió 2023 và đều cùng team Chi Pu. Cặp đôi bén duyên sau hai lần hợp tác chung, chung sống, có con, bí mật kết hôn nhưng không công khai mối quan hệ. Ngô Thiến của hiện tại có lẽ không còn vẻ tự tin, náo nhiệt của nữ thần thanh xuân ngày nào. Trong đôi mắt người phụ nữ từng 1 lần tổn thương đã có phần nhút nhát ngại ngần hơn. Nhưng Ngô Thiến của hiện tại chắc chắn sẽ hạnh phúc nhiều hơn khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân chưa từng được tôn trọng của mình.

Ngô Thiến từng được netizen xứ Trung gọi là nữ thần thanh xuân. Người đẹp sở hữu nhan sắc vô cùng thanh tú, với đôi mắt to sáng cùng khuôn mặt rực rỡ đầy năng lượng. Sau khi Ngô Thiến bị giới săn tin bắt gặp cùng con gái, họ mới quyết định công khai với công chúng. Đáng nói, Trương Vũ Kiếm lại né tránh nhắc đến Ngô Thiến và tỏ thái độ lạnh nhạt với vợ. Chuyện tình với Trương Vũ Kiếm khiến Ngô Thiến hi sinh sự nghiệp nhưng cô không được bạn đời trân trọng Không chỉ xinh đẹp, Ngô Thiến còn được đánh giá với khả năng diễn xuất tốt, nắm bắt vai diễn nhanh. Ngô Thiến được truyền thông Trung Quốc đánh giá là "nàng thơ" của dòng phim thần tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu cùng khả năng diễn xuất tinh tế. Trong khi nhiều tiểu hoa cùng độ tuổi như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát gặp nhiều tranh cãi về diễn xuất thì Ngô Thiến lại nhận được nhiều lời khen vì khả năng của mình.

Năm 2022, cô chính thức công khai ly hôn với Trương Vũ Kiếm và được cả nước ủng hộ Ngô Thiến bùng nổ danh tiếng vào năm 2015 nhờ vai diễn tiểu Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời. Tên tuổi lên như diều gặp gió khi diễn xuất đến ngoại hình của Ngô Thiến đều được đánh giá cao. Cô sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ với các vai diễn dù chính, phụ hay cameo đều để lại ấn tượng trong lòng khán giả như Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi, Lê Hấp Đường Phèn, Đi Đến Nơi Có Gió... Nét đẹp tràn đầy sức sống và rạng ngời thanh xuân của Ngô Thiến Được công ty ưu ái cùng nguồn tài nguyên hoạt động lớn, Ngô Thiến từng được mệnh danh là "tiểu công chúa" của Hoa Sách Ảnh Thị. Tham gia Đạp Gió 2023, Ngô Thiến trong sân khấu đầu tiên được khán giả khen ngợi xinh đẹp, đáng yêu như công chúa nhỏ, dù đã chạm ngõ tuổi 31. Cư dân mạng đồng loạt chúc mừng vì cô đã buông bỏ cuộc hôn nhân này. Cuộc sống không scandal, chăm chỉ đóng phim của Ngô Thiến giúp người đẹp có rất nhiều fan hâm mộ và trở thành ngôi sao được săn đón. Những tưởng sự ngiệp của Ngô Thiến sẽ thênh thang rực rỡ nhưng rồi bất ngờ lại đứt gãy vì một người đàn ông không xứng đáng. Ngô Thiến có cuộc sống hạnh phúc hơn bên con gái khi rời xa vũng lầy hôn nhân Nhưng cũng những năm bí mật kết hôn, sinh con khiến sự nghiệp của Ngô Thiến chững lại. Trở lại hoạt động sôi nổi hơn hậu ly hôn, công chúng hy vọng nữ diễn viên sẽ tìm được kịch bản phù hợp, thực sự "đạp gió rẽ sóng" để một lần nữa tỏa sáng trên màn ảnh. Chung sống với Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến chưa được tổ chức lễ cưới, không được chồng công khai danh phận Ngô Thiến lúc ấy nhận được rẩt nhiều sự ủng hộ và cảm thông của netzien. Nhiều người cho rằng Ngô Thiến xứng đáng được hạnh phúc bên cạnh người yêu thương và tôn trọng mình hơn. Sau những mất mát về tình cảm, Ngô Thiến ở hiện tại có phần e ngại hơn, rụt rè và khép kín hơn nhưng người đẹp đang không ngừng cố gắng vì bản thân và con gái.

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời? Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đầy vẻ nhút nhát, thiếu tự tin khiến dân tình không xót xa. Nhiều netizen liên tưởng đến nhân vật Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời cô nàng từng thủ vai.

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