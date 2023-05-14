Đường tình buồn của 'nữ thần thanh xuân' show Đạp Gió 2023: Hy sinh sự nghiệp đổi lấy 1 tình yêu không yêu không danh phận, ngày ly hôn cả nước chúc mừng

Sao quốc tế 14/05/2023 13:31

Ngô Thiến đã hy sinh những năm tháng thanh xuân rực rỡ và sự nghiệp rộng mở vào một người đàn ông không xứng đáng.

Ngô Thiến và Trương Gia Nghê đều là 2 người đẹp mạnh mẽ vượt qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, để lại phía sau người chồng bội bạc. Cả 2 cùng trở lại trong show Đạp Gió 2023 và đều cùng team Chi Pu. 

Đường tình buồn của 'nữ thần thanh xuân' show Đạp Gió 2023: Hy sinh sự nghiệp đổi lấy 1 tình yêu không yêu không danh phận, ngày ly hôn cả nước chúc mừng - Ảnh 1
 Cặp đôi bén duyên sau hai lần hợp tác chung, chung sống, có con, bí mật kết hôn nhưng không công khai mối quan hệ. 

Ngô Thiến của hiện tại có lẽ không còn vẻ tự tin, náo nhiệt của nữ thần thanh xuân ngày nào. Trong đôi mắt người phụ nữ từng 1 lần tổn thương đã có phần nhút nhát ngại ngần hơn. Nhưng Ngô Thiến của hiện tại chắc chắn sẽ hạnh phúc nhiều hơn khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân chưa từng được tôn trọng của mình.

Đường tình buồn của 'nữ thần thanh xuân' show Đạp Gió 2023: Hy sinh sự nghiệp đổi lấy 1 tình yêu không yêu không danh phận, ngày ly hôn cả nước chúc mừng - Ảnh 2
Ngô Thiến từng được netizen xứ Trung gọi là nữ thần thanh xuân. Người đẹp sở hữu nhan sắc vô cùng thanh tú, với đôi mắt to sáng cùng khuôn mặt rực rỡ đầy năng lượng. 

 Sau khi Ngô Thiến bị giới săn tin bắt gặp cùng con gái, họ mới quyết định công khai với công chúng. Đáng nói, Trương Vũ Kiếm lại né tránh nhắc đến Ngô Thiến và tỏ thái độ lạnh nhạt với vợ.

Đường tình buồn của 'nữ thần thanh xuân' show Đạp Gió 2023: Hy sinh sự nghiệp đổi lấy 1 tình yêu không yêu không danh phận, ngày ly hôn cả nước chúc mừng - Ảnh 3
Chuyện tình với Trương Vũ Kiếm khiến Ngô Thiến hi sinh sự nghiệp nhưng cô không được bạn đời trân trọng

 Không chỉ xinh đẹp, Ngô Thiến còn được đánh giá với khả năng diễn xuất tốt, nắm bắt vai diễn nhanh. Ngô Thiến được truyền thông Trung Quốc đánh giá là "nàng thơ" của dòng phim thần tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu cùng khả năng diễn xuất tinh tế. Trong khi nhiều tiểu hoa cùng độ tuổi như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát gặp nhiều tranh cãi về diễn xuất thì Ngô Thiến lại nhận được nhiều lời khen vì khả năng của mình.

Đường tình buồn của 'nữ thần thanh xuân' show Đạp Gió 2023: Hy sinh sự nghiệp đổi lấy 1 tình yêu không yêu không danh phận, ngày ly hôn cả nước chúc mừng - Ảnh 4
Năm 2022, cô chính thức công khai ly hôn với Trương Vũ Kiếm và được cả nước ủng hộ 

Ngô Thiến bùng nổ danh tiếng vào năm 2015 nhờ vai diễn tiểu Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời. Tên tuổi lên như diều gặp gió khi diễn xuất đến ngoại hình của Ngô Thiến đều được đánh giá cao.

Cô sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ với các vai diễn dù chính, phụ hay cameo đều để lại ấn tượng trong lòng khán giả như Bạn Trai Vi Diệu Của TôiLê Hấp Đường PhènĐi Đến Nơi Có Gió...

Đường tình buồn của 'nữ thần thanh xuân' show Đạp Gió 2023: Hy sinh sự nghiệp đổi lấy 1 tình yêu không yêu không danh phận, ngày ly hôn cả nước chúc mừng - Ảnh 5
Nét đẹp tràn đầy sức sống và rạng ngời thanh xuân của Ngô Thiến 

Được công ty ưu ái cùng nguồn tài nguyên hoạt động lớn, Ngô Thiến từng được mệnh danh là "tiểu công chúa" của Hoa Sách Ảnh Thị. Tham gia Đạp Gió 2023, Ngô Thiến trong sân khấu đầu tiên được khán giả khen ngợi xinh đẹp, đáng yêu như công chúa nhỏ, dù đã chạm ngõ tuổi 31.

Đường tình buồn của 'nữ thần thanh xuân' show Đạp Gió 2023: Hy sinh sự nghiệp đổi lấy 1 tình yêu không yêu không danh phận, ngày ly hôn cả nước chúc mừng - Ảnh 6
 Cư dân mạng đồng loạt chúc mừng vì cô đã buông bỏ cuộc hôn nhân này.

Cuộc sống không scandal, chăm chỉ đóng phim của Ngô Thiến giúp người đẹp có rất nhiều fan hâm mộ và trở thành ngôi sao được săn đón. Những tưởng sự ngiệp của Ngô Thiến sẽ thênh thang rực rỡ nhưng rồi bất ngờ lại đứt gãy vì một người đàn ông không xứng đáng.

Đường tình buồn của 'nữ thần thanh xuân' show Đạp Gió 2023: Hy sinh sự nghiệp đổi lấy 1 tình yêu không yêu không danh phận, ngày ly hôn cả nước chúc mừng - Ảnh 7
Ngô Thiến có cuộc sống hạnh phúc hơn bên con gái khi rời xa vũng lầy hôn nhân

Nhưng cũng những năm bí mật kết hôn, sinh con khiến sự nghiệp của Ngô Thiến chững lại. Trở lại hoạt động sôi nổi hơn hậu ly hôn, công chúng hy vọng nữ diễn viên sẽ tìm được kịch bản phù hợp, thực sự "đạp gió rẽ sóng" để một lần nữa tỏa sáng trên màn ảnh.

Đường tình buồn của 'nữ thần thanh xuân' show Đạp Gió 2023: Hy sinh sự nghiệp đổi lấy 1 tình yêu không yêu không danh phận, ngày ly hôn cả nước chúc mừng - Ảnh 8
Chung sống với Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến chưa được tổ chức lễ cưới, không được chồng công khai danh phận 

Ngô Thiến lúc ấy nhận được rẩt nhiều sự ủng hộ và cảm thông của netzien. Nhiều người cho rằng Ngô Thiến xứng đáng được hạnh phúc bên cạnh người yêu thương và tôn trọng mình hơn.

 

Sau những mất mát về tình cảm, Ngô Thiến ở hiện tại có phần e ngại hơn, rụt rè và khép kín hơn nhưng người đẹp đang không ngừng cố gắng vì bản thân và con gái.

 

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời?

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời?

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng đầy vẻ nhút nhát, thiếu tự tin khiến dân tình không xót xa. Nhiều netizen liên tưởng đến nhân vật Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời cô nàng từng thủ vai.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa ngu sao cbiz Ngô Thiến Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4 Ngô Thiến Trương Vũ Kiếm

TIN LIÊN QUAN

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời?

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời?

'Nữ thần thanh xuân' Ngô Thiến khiến khán giả xót xa khi xuất hiện tại 'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4'

'Nữ thần thanh xuân' Ngô Thiến khiến khán giả xót xa khi xuất hiện tại 'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4'

Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến - Trương Bân Bân chuẩn bị lên sóng, fan chỉ ra những điều hấp dẫn giúp phim sẽ thành công?

Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến - Trương Bân Bân chuẩn bị lên sóng, fan chỉ ra những điều hấp dẫn giúp phim sẽ thành công?

Ngô Thiến 'bùng nổ nhan sắc' với tạo hình cổ trang trong 'Cửu Nghĩa Nhân'

Ngô Thiến 'bùng nổ nhan sắc' với tạo hình cổ trang trong 'Cửu Nghĩa Nhân'

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan

Phim cổ trang Cửu Nghĩa Nhân tung loạt poster mới các nhân vật, nhan sắc 'mẹ một con' Ngô Thiến xin đẹp hết nấc, chao đảo trái tim fan

Đi Đến Nơi Có Gió vừa lên sóng tập đầu tiên, Lưu Diệc Phi và Ngô Thiến đã khiến người xem 'tốn khăn giấy' với cảnh quay đẫm nước mắt

Đi Đến Nơi Có Gió vừa lên sóng tập đầu tiên, Lưu Diệc Phi và Ngô Thiến đã khiến người xem 'tốn khăn giấy' với cảnh quay đẫm nước mắt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu