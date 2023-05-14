Top 5 diễn viên hút fan nhất Cbiz hiện tại: La Vân Hi hot nhưng chưa phải top 1

Danh sách các diễn viên Trung Quốc có lượng người người hâm mộ tăng mạnh nhất những ngày đầu tháng 5 có nhiều bất ngờ.
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5. Bạch Lộc (Trường nguyệt tẫn minh) - số lượng 103 nghìn
Có lẽ lý do là bởi ở Trường nguyệt tẫn minh, phong độ diễn xuất của cô giảm sút rõ nét. Nhiều khán giả thất vọng với màn thể hiện của nữ diễn viên. Đã vậy trong thời gian phim lên sóng, Bạch Lộc còn bị đào lại bê bối cũ khiến danh tiếng ảnh hưởng không nhỏ.
4. Tôn Trân Ny (Trường nguyệt tẫn minh) - số lượng 113 nghìn
Tôn Trân Ny là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh vừa qua. Với vai diễn hồ ly Phiên Nhiên, Tôn Trân Ny đã thể hiện được sự đáng yêu và tinh nghịch của nhân vật, đồng thời toát lên được vẻ đẹp quyến rũ và bí ẩn của một hồ ly.
Mặc dù không có nhiều cảnh quay, nhưng Tôn Trân Ny đã chinh phục khán giả bằng diễn xuất tự nhiên và tinh tế, từ ánh mắt cho đến cử chỉ. Với sự xuất sắc này, cô đã trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên trẻ hiện nay.
3. Vương Ngọc Văn (Tình Yêu Anh Dành Cho Em) - số lượng 117 nghìn
Vương Ngọc Văn sinh năm 1997, hiện là nữ diễn viên tiềm năng của làng giải trí Hoa ngữ. Cô từng đóng các phim như "Tam Quốc chí", "Con voi ngồi yên", "Cửu Châu - Thiên không thành 2", "Hạ chí chưa tới"...
Nữ chính Tình Yêu Anh Dành Cho Em, người đóng cặp với Vương Tử Kỳ, là nữ diễn viên Gen Z Vương Ngọc Văn. Vương Tử Kỳ vào nghề đã khá nhiều năm nhưng không có tác phẩm "bạo". Lần đóng vai mẹ đơn thân này giúp cô được đánh giá rất cao, từ diễn xuất đến ngoại hình đều ghi điểm với khán giả.
2. La Vân Hi (Trường nguyệt tẫn minh) - số lượng 155 nghìn
Gần đây, La Vân Hi - nam chính trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, với số lượng người xem là 155 nghìn. Nhiều người cho rằng con số này đã lên đến mức cao hơn, ít nhất là không thua kém Vương Tử Kỳ như vậy, nếu như Trường Nguyệt Tẫn Minh không gây ra tranh cãi.
Tác phẩm này ban đầu được kỳ vọng sẽ trở thành một tác phẩm đại bạo, giúp các diễn viên thoát khỏi vòng fan. Nhưng càng về sau, tác phẩm này lại bị chỉ trích về cả kịch bản lẫn diễn xuất. Về La Vân Hi, anh ta gây ra nhiều tranh cãi về ngoại hình và cách trang điểm của mình.
1. Vương Tử Kỳ (Tình yêu anh dành cho em) - số lượng 203 nghìn
Dù không phải một tên tuổi đình đám nhưng Vương Tử Kỳ lại đứng đầu bảng xếp hạng lần này nhờ bộ phim cấp A vừa mới hoàn thành việc lên sóng - Tình yêu anh dành cho em.
Phim khai thác đề tài yêu lại từ đầu khá cũ nhưng nhờ phản ứng hoạ học bùng nổ giữa các diễn viên chính nên nó được khán giả vô cùng yêu thích. Tên tuổi nam chính Vương Tử Kỳ nhờ vậy cũng được yêu mến hơn bao giờ hết.