Nhan sắc 'phát quang' của La Vân Hi và Tống Dật trong Nhan Tâm Ký

Mới đây, đoàn phim Nhan Tâm Ký đã tung ra loạt poster với nhan sắc ‘phát quang’ của cặp đôi chính La Vân Hi và Tống Dật khiến dân tình lụi tim.

Những ngày qua, dự án Nhan Tâm Ký do La Vân Hi và Tống Dật đóng chính đã chính thức khai máy. Dự án thuộc đề tài cổ trang, phá án do đạo diễn phim ‘Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương’ và biên kịch phim ‘Đông Cung’ cầm trịch. Mới đây, vào ngày hội chiêu thương, đoàn phim này đã tung ra loạt poster ‘phát quang’ của cặp đôi chính.

Có thể thấy, sắc vóc của La Vân Hi đã khá khẩm và bớt ‘gầy gò’ hơn hồi tham gia Trường Nguyệt Tẫn Minh.Vẻ điển trai của anh chàng được nhận xét như quay lại thời đỉnh cao ở Hương Mật Tựa Khói Sương. Trong khi đó, Tống Dật lại lộ diện với tạo hình váy xanh vừa xinh đẹp dịu dàng lại vừa đáng yêu. Chính vì thế, nhiều khán giả mong chờ nhiều hơn những màn tương tác ngập chemistry của cặp đôi này.

Nhan Tâm Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết Trường An Bí Sử Ký, thuộc thể loại cổ đại, trinh thám. Nội dung phim lấy bối cảnh dưới triều đại của Đường Trung Tông, án oan nhiều vô số. Giang Tâm Bạch (La Vân Hi) kiêm chức Quận Vương vốn ít nói, lạnh lùng, có tài suy luận nhưng mắc chứng ‘mù mặt’. Trong một lần bí mật vào Hà Man Ám để tra án, anh vô tình gặp Nham Nam Tinh (Tống Dật) - một nữ y giang hồ, trên người mang căn bệnh kỳ lạ ‘thay đổi dung nhan’.

Trên con đường tìm ra chân tướng vụ án năm xưa của gia đình mình, Giang Tâm Bạch dần nảy sinh tình cảm với Nham Nam Tinh. Hai người không đánh không quen nhau, bởi vì bí mật của từng người, mà cả hai đã cùng nhau trải qua mối nhân duyên kỳ diệu ‘tam kết tam ly’, cuối cùng nắm tay quét sạch gian tà.

Chưa kịp chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Hứa Quang Hán hẹn nhau tung 'mật ngọt' cho các fan hâm mộ Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tình Yêu Gặp Được Darwin do La Vân Hi và Chương Nhược Nam đã chính thức tung loạt poster đầy mật ngọt dành cho các fan hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-phat-quang-cua-la-van-hi-va-tong-dat-trong-nhan-tam-ky-580708.html