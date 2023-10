Pha xử lý nhanh gọn của La Vân Hi trong phân cảnh 'có sạn' của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen hết lời khen ngợi

Dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả kể từ khi lên sóng đến nay. Mới đây, mạng xã hội lan truyền ‘một hạt sạn’ của bộ phim nhưng netizen vẫn dành lời khen ngợi dành cho nam chính La Vân Hi bởi khả năng xử lý tình huống nhanh gọn.