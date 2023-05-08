Pha xử lý nhanh gọn của La Vân Hi trong phân cảnh 'có sạn' của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen hết lời khen ngợi

Sao quốc tế 08/05/2023 12:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền ‘một hạt sạn’ của bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh nhưng netizen vẫn dành lời khen ngợi dành cho nam chính La Vân Hi bởi khả năng xử lý tình huống nhanh gọn.

Dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả kể từ khi lên sóng đến nay. Mới đây, mạng xã hội lan truyền ‘một hạt sạn’ của bộ phim nhưng netizen vẫn dành lời khen ngợi dành cho nam chính La Vân Hi bởi khả năng xử lý tình huống nhanh gọn.

Pha xử lý nhanh gọn của La Vân Hi trong phân cảnh 'có sạn' của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen hết lời khen ngợi - Ảnh 1

Theo đó, trong phân cảnh nhân vật Thương Cửu Mân (La Vân Hi đóng) bị đưa lên đỉnh Hàng Ma để chất vấn, cư dân mạng phát hiện ra chiếc dây xích trói tay nam diễn viên đã vô tình bị đứt ngay giữa cảnh quay. Tuy nhiên, La Vân Hi đã nhanh chóng đẩy tay lên trên để phần xích trông như còn nguyên, mặt cũng không hề biến sắc mà bình tĩnh diễn đến hết cảnh này. Chính vì thế, dân tình không khỏi lời khen ngợi dành cho diễn xuất của anh chàng.

Pha xử lý nhanh gọn của La Vân Hi trong phân cảnh 'có sạn' của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen hết lời khen ngợi - Ảnh 2

Được biết, trong tác phẩm này, La Vân Hi đảm nhận cùng lúc 3 vai diễn: một Ma Thần vô cảm, một Đạm Tài Tẫn không từ thủ đoạn và một Minh Dạ mang trên mình sứ mệnh bảo vệ chúng sinh. Có thể thấy, vai diễn mới này là một thử thách lớn dành cho La Vân Hi. Bỏ qua những lời bàn tán về ngoại hình quá gầy gò cùng make up có phần hơi lố, netizen vẫn không thể nào phủ nhận được khả năng diễn xuất xuất sắc, biểu cảm linh hoạt của anh chàng khi hóa thân đa dạng vào các hình tượng nhân vật của mình.

Pha xử lý nhanh gọn của La Vân Hi trong phân cảnh 'có sạn' của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen hết lời khen ngợi - Ảnh 3Pha xử lý nhanh gọn của La Vân Hi trong phân cảnh 'có sạn' của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen hết lời khen ngợi - Ảnh 4Pha xử lý nhanh gọn của La Vân Hi trong phân cảnh 'có sạn' của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen hết lời khen ngợi - Ảnh 5

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Pha xử lý nhanh gọn của La Vân Hi trong phân cảnh 'có sạn' của Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen hết lời khen ngợi - Ảnh 6

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.

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