Rộ loạt ảnh điển trai từ bé của 'Tẫn điên' La Vân Hi khiến dân tình hú hét

Những ngày qua dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Đặc biệt vai diễn của ‘nam thần cổ trang’ La Vân Hi đã chứng minh sức hút của mình khi có màn thể hiện khá tốt khi cân một lúc 3 vai diễn có tính các khác nhau. Sở hữu gương mặt điển trai cùng vóc dáng thanh mảnh, anh chàng dễ dàng chiếm trọn tình cảm của khán giả qua những vai diễn của mình.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh thời thơ ấu của La Vân Hi. Mặc dù chỉ là 1 cậu nhóc, anh chàng đã sở hữu nhan sắc vô cùng đáng yêu. Không chỉ vậy cách tạo dáng điêu luyện trước ống kính cũng là điều mà khán giả vô cùng thích thú. Theo đó, ngay từ bé, La Vân Hi đã sở hữu những đường nét điển trai: sống mũi cao bé xíu, gương mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn.