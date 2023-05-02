Rộ loạt ảnh điển trai từ bé của 'Tẫn điên' La Vân Hi khiến dân tình hú hét

Sao quốc tế 02/05/2023 12:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh thời thơ ấu của La Vân Hi. Mặc dù chỉ là 1 cậu nhóc, anh chàng đã sở hữu nhan sắc vô cùng điển trai khiến dân tình mê mẩn.

Những ngày qua dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Đặc biệt vai diễn của ‘nam thần cổ trang’ La Vân Hi đã chứng minh sức hút của mình khi có màn thể hiện khá tốt khi cân một lúc 3 vai diễn có tính các khác nhau. Sở hữu gương mặt điển trai cùng vóc dáng thanh mảnh, anh chàng dễ dàng chiếm trọn tình cảm của khán giả qua những vai diễn của mình.

Rộ loạt ảnh điển trai từ bé của 'Tẫn điên' La Vân Hi khiến dân tình hú hét - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh thời thơ ấu của La Vân Hi. Mặc dù chỉ là 1 cậu nhóc, anh chàng đã sở hữu nhan sắc vô cùng đáng yêu. Không chỉ vậy cách tạo dáng điêu luyện trước ống kính cũng là điều mà khán giả vô cùng thích thú. Theo đó, ngay từ bé, La Vân Hi đã sở hữu những đường nét điển trai: sống mũi cao bé xíu, gương mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn.

Rộ loạt ảnh điển trai từ bé của 'Tẫn điên' La Vân Hi khiến dân tình hú hét - Ảnh 2

La Vân Hi còn khiến nhiều người bất ngờ vì chiều cao ngày càng “khủng” của anh chàng, ngoài ra những đường nét trên gương mặt anh cũng trở nên sắc nét hơn. Thật không khó để nhận ra những đường nét trên gương mặt anh chàng đã có sẵn từ bé chứ không phải do phẫu thuật thẩm mỹ như những lời cư dân mạng đồn đoán.

Rộ loạt ảnh điển trai từ bé của 'Tẫn điên' La Vân Hi khiến dân tình hú hét - Ảnh 3Rộ loạt ảnh điển trai từ bé của 'Tẫn điên' La Vân Hi khiến dân tình hú hét - Ảnh 4

Rộ loạt ảnh điển trai từ bé của 'Tẫn điên' La Vân Hi khiến dân tình hú hét - Ảnh 5

Bên cạnh tài năng diễn xuất ở lĩnh vực phim ảnh, La Vân Hi còn được biết đến với nhiều khả năng như múa ballet, đàn hát, thư pháp, sáng tác nhạc trong khi chơi game … Được biết, anh chàng vốn là ‘con nhà nòi’, trong một gia đình nhà giáo có bố là diễn viên múa. Chính vì vậy, từ bé, nam diễn viên đã được tiếp xúc nhiều với nghệ thuật. Anh cùng lúc đậu vào Học Viện Vũ đạo Bắc Kinh và Học Viện Hý kịch Thượng Hải, từng là giảng viên dạy ballet tại Học viện Vũ đạo Ma Cao.

Rộ loạt ảnh điển trai từ bé của 'Tẫn điên' La Vân Hi khiến dân tình hú hét - Ảnh 6

Rộ loạt ảnh điển trai từ bé của 'Tẫn điên' La Vân Hi khiến dân tình hú hét - Ảnh 7

Bên cạnh đó, anh còn biết đến với vai trò là thành viên của nhóm nhạc JBOY3 vào năm 2010. Dù ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng nhóm vẫn không gặt hái được nhiều thành tích. Năm 2010, La Vân Hi ra mắt với vai trò Năm 2012, JBOY3 tan rã. Tháng 4 cùng năm, La Vân Hi và Phù Long Phi thành lập nhóm nhạc mới Song Tử JL. Song sự nghiệp ca hát của La Vân Hi vẫn không thể bật lên được.

Rộ loạt ảnh điển trai từ bé của 'Tẫn điên' La Vân Hi khiến dân tình hú hét - Ảnh 8

Đếm năm 2014, La Vân Hi ký kết hợp đồng với Công ty truyền thông Lạp Phong, chính thức bước sang mảng phim ảnh. Cũng vào năm đó, anh có cơ hội góp mặt trong dự án Bên Nhau Trọn Đời. Tuy sánh vai cùng các anh chị lớn như Chung Hán Lương hay Đường Yên nhưng vai diễn ‘tiểu Hà Dĩ Thâm’ đã giúp anh chàng được đông đảo khán giả chú ý.

Rộ loạt ảnh điển trai từ bé của 'Tẫn điên' La Vân Hi khiến dân tình hú hét - Ảnh 9

Từ bước ngoặt này, hành trình chinh phục làng phim Hoa ngữ của La Vân Hi chính thức bắt đầu với loạt vai diễn ấn tượng. Theo thời gian, diễn xuất của La Vân Hi ngày càng thăng hạng và để lại nhiều dấn ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

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