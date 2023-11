La Vân Hi lại gây bão với tạo hình vừa lạ vừa quen trong phim mới, không đóng tổng tài thì quá phí

Xét về tạo hình cổ trang có thể nói, La Vân Hi rất phù hợp với tạo hình nhân vật cổ trang. La Vân Hi được công chúng biết đến nhiều nhất khi vào vai nam phụ Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Gương mặt điển trai hợp cổ trang cùng diễn xuất tốt giúp anh chàng chiếm được cảm tình của khán giả. Mới đây, La Vân Hi lần nữa gây sốt màn ảnh nhỏ khi vào vai Đàm Đài Tẫn trong Trường Nguyệt Tẫn Minh.

La Vân Hi luôn phù hợp với tạo hình đậm chất cổ trang

Dù bị nhận xét là quá gầy vã đã tích cực tăng cân, thế nhưng vì thể trạng cơ thể nên nam diễn viên khó có thể có một hình thể vạm vỡ trong một sớm một chiều.