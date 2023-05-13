La Vân Hi lại gây bão với tạo hình vừa lạ vừa quen trong phim mới, không đóng tổng tài thì quá phí

La Vân Hi lại khiến fan đứng ngồi không yên vì tạo hình trong phim mới.
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Xét về tạo hình cổ trang có thể nói, La Vân Hi rất phù hợp với tạo hình nhân vật cổ trang. La Vân Hi được công chúng biết đến nhiều nhất khi vào vai nam phụ Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Gương mặt điển trai hợp cổ trang cùng diễn xuất tốt giúp anh chàng chiếm được cảm tình của khán giả. Mới đây, La Vân Hi lần nữa gây sốt màn ảnh nhỏ khi vào vai Đàm Đài Tẫn trong Trường Nguyệt Tẫn Minh.
Dù bị nhận xét là quá gầy vã đã tích cực tăng cân, thế nhưng vì thể trạng cơ thể nên nam diễn viên khó có thể có một hình thể vạm vỡ trong một sớm một chiều.
Những ngày gần đây, La Vân Hi khiến khán giả nữ đổ gục với tạo hình tây phục, đeo mắt kính đậm chất tổng tài. Sau "mỹ nam cổ trang", cư dân mạng còn ưu ái đặt thêm cho anh chàng biệt danh "nam thần kính cận".
Hầu hết ý kiến cho rằng, La Vân Hi rất hợp với những vai tổng tài trên màn ảnh. Điển hình có thể kể đến như nhân vật Viên Soái anh chàng từng đảm nhận ở Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hợp tác cùng Bạch Lộc. Đây cũng là một trong những tạo hình đẹp nhất của La Vân Hi trên màn ảnh nhỏ.
Gương mặt góc cạnh điển trai, ánh mắt sắc bén giúp anh chàng đốn tim khán giả. Đặc biệt, cặp mắt kính còn giúp vẻ điển trai, lãng tử của La Vân Hi bùng nổ trong mọi khung hình. Dân tình đã giành vô số lời khen ngợi có cánh cho tạo hình này của nam chính Trường Nguyệt Tẫn Minh.
Mới đây, La Vân Hi đã nhận lời vào vai nam chính trong bộ phim Nhan Tâm Ký hợp tác cùng Tống Dật. Những tạo hình đầu tiên của anh chàng trong phim cũng được đánh giá rất cao. Dù vậy, khán giả vẫn mong đợi La vân Hi sớm trở lại trong một dự án phim truyền hình hiện đại trong thời gian tới đây.