La Vân Hi lại gây bão với tạo hình vừa lạ vừa quen trong phim mới, không đóng tổng tài thì quá phí

Sao quốc tế 13/05/2023 18:26

La Vân Hi lại khiến fan đứng ngồi không yên vì tạo hình trong phim mới.

Xét về tạo hình cổ trang có thể nói, La Vân Hi rất phù hợp với tạo hình nhân vật cổ trang. La Vân Hi được công chúng biết đến nhiều nhất khi vào vai nam phụ Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Gương mặt điển trai hợp cổ trang cùng diễn xuất tốt giúp anh chàng chiếm được cảm tình của khán giả. Mới đây, La Vân Hi lần nữa gây sốt màn ảnh nhỏ khi vào vai Đàm Đài Tẫn trong Trường Nguyệt Tẫn Minh.

La Vân Hi lại gây bão với tạo hình vừa lạ vừa quen trong phim mới, không đóng tổng tài thì quá phí - Ảnh 1
La Vân Hi luôn phù hợp với tạo hình đậm chất cổ trang 

Dù bị nhận xét là quá gầy vã đã tích cực tăng cân, thế nhưng vì thể trạng cơ thể nên nam diễn viên khó có thể có một hình thể vạm vỡ trong một sớm một chiều.

La Vân Hi lại gây bão với tạo hình vừa lạ vừa quen trong phim mới, không đóng tổng tài thì quá phí - Ảnh 2 La Vân Hi lại gây bão với tạo hình vừa lạ vừa quen trong phim mới, không đóng tổng tài thì quá phí - Ảnh 3
Có thể nói, vai Nhuận Ngọc là tạo hình cổ trang đẹp nhất màn ảnh của La Vân Hi, kế đó là Đàm Đài Tẫn 

Những ngày gần đây, La Vân Hi khiến khán giả nữ đổ gục với tạo hình tây phục, đeo mắt kính đậm chất tổng tài. Sau "mỹ nam cổ trang", cư dân mạng còn ưu ái đặt thêm cho anh chàng biệt danh "nam thần kính cận".

La Vân Hi lại gây bão với tạo hình vừa lạ vừa quen trong phim mới, không đóng tổng tài thì quá phí - Ảnh 4
Tạo hình giúp La Vân Hi bùng nổ nhan sắc

 

La Vân Hi lại gây bão với tạo hình vừa lạ vừa quen trong phim mới, không đóng tổng tài thì quá phí - Ảnh 5
Khán giả mong La Vân Hi sẽ vào vai tổng tài trong tương lai

Hầu hết ý kiến cho rằng, La Vân Hi rất hợp với những vai tổng tài trên màn ảnh. Điển hình có thể kể đến như nhân vật Viên Soái anh chàng từng đảm nhận ở Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hợp tác cùng Bạch Lộc. Đây cũng là một trong những tạo hình đẹp nhất của La Vân Hi trên màn ảnh nhỏ.

La Vân Hi lại gây bão với tạo hình vừa lạ vừa quen trong phim mới, không đóng tổng tài thì quá phí - Ảnh 6
Viên Soái trong Nửa là đường mật, nửa là đau thương từng gây sốt một thời 

Gương mặt góc cạnh điển trai, ánh mắt sắc bén giúp anh chàng đốn tim khán giả. Đặc biệt, cặp mắt kính còn giúp vẻ điển trai, lãng tử của La Vân Hi bùng nổ trong mọi khung hình. Dân tình đã giành vô số lời khen ngợi có cánh cho tạo hình này của nam chính Trường Nguyệt Tẫn Minh.

La Vân Hi lại gây bão với tạo hình vừa lạ vừa quen trong phim mới, không đóng tổng tài thì quá phí - Ảnh 7 La Vân Hi lại gây bão với tạo hình vừa lạ vừa quen trong phim mới, không đóng tổng tài thì quá phí - Ảnh 8
Tạo hình đeo kính của Ma tôn Đàm Đài Tẫn gây điên đảo chúng sinh thời gian gần đây

 Mới đây, La Vân Hi đã nhận lời vào vai nam chính trong bộ phim Nhan Tâm Ký hợp tác cùng Tống Dật. Những tạo hình đầu tiên của anh chàng trong phim cũng được đánh giá rất cao. Dù vậy, khán giả vẫn mong đợi La vân Hi sớm trở lại trong một dự án phim truyền hình hiện đại trong thời gian tới đây.

La Vân Hi lại gây bão với tạo hình vừa lạ vừa quen trong phim mới, không đóng tổng tài thì quá phí - Ảnh 9
 
La Vân Hi lại gây bão với tạo hình vừa lạ vừa quen trong phim mới, không đóng tổng tài thì quá phí - Ảnh 10
Khán giả mong đợi sự trở lại của La Vân Hi trong hình thể có phần đầy đặn hơn 

 

Nhan sắc 'phát quang' của La Vân Hi và Tống Dật trong Nhan Tâm Ký

Nhan sắc 'phát quang' của La Vân Hi và Tống Dật trong Nhan Tâm Ký

Mới đây, đoàn phim Nhan Tâm Ký đã tung ra loạt poster với nhan sắc ‘phát quang’ của cặp đôi chính La Vân Hi và Tống Dật khiến dân tình lụi tim.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa Ngữ sao cbiz Trường Nguyệt Tẫn Minh La Vân Hi tổng tài

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc 'phát quang' của La Vân Hi và Tống Dật trong Nhan Tâm Ký

Nhan sắc 'phát quang' của La Vân Hi và Tống Dật trong Nhan Tâm Ký

Nguyên nhân cái kết của 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' của Bạch Lộc và La Vân Hi gây ức chế cho người xem

Nguyên nhân cái kết của 'Trường Nguyệt Tẫn Minh' của Bạch Lộc và La Vân Hi gây ức chế cho người xem

Liệu sự nghiệp của La Vân Hi có bứt phá hơn với 'Nhan tâm ký' sau 'Trường Nguyệt Tẫn Minh'?

Liệu sự nghiệp của La Vân Hi có bứt phá hơn với 'Nhan tâm ký' sau 'Trường Nguyệt Tẫn Minh'?

Chưa kịp chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Hứa Quang Hán hẹn nhau tung 'mật ngọt' cho các fan hâm mộ

Chưa kịp chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi và 'tình cũ màn ảnh' Hứa Quang Hán hẹn nhau tung 'mật ngọt' cho các fan hâm mộ

Hết La Vân Hi, một nữ diễn viên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh bị chê make up lố, còn đem so sánh với vai diễn cũ trong Thương Lan Quyết

Hết La Vân Hi, một nữ diễn viên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh bị chê make up lố, còn đem so sánh với vai diễn cũ trong Thương Lan Quyết

La Vân Hi và Bạch Lộc sẽ công khai làm một việc khi Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc?

La Vân Hi và Bạch Lộc sẽ công khai làm một việc khi Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc?

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu