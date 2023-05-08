Liệu sự nghiệp của La Vân Hi có bứt phá hơn với 'Nhan tâm ký' sau 'Trường Nguyệt Tẫn Minh'?

Sao quốc tế 08/05/2023 22:30

Dù bộ phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh" vẫn chưa kết thúc nhưng La Vân Hi đã có phim mới được khởi quay. Đó là dự án "Nhan tâm ký", anh đóng cùng Tống Dật.

Mới đây, t ruyền thông Hoa ngữ đưa tin, phim cổ trang Trung Quốc “Nhan Tâm Ký” đã chính thức bấm máy với sự tham gia của các diễn viên La Vân Hi, Tống Dật, Trần Dao, Thừa Lỗi, Hoàng Nhật Oánh và Cổ Tử Thành.

Nhiều khán giả đánh giá cao màn kết hợp lần này. Theo đó, cả La Vân Hi và Tống Dật đều được nhận xét có tạo hình cổ trang cuốn hút và diễn xuất tốt. Nữ chính Tống Dật từng được biết đến với vai phụ trong "Phong Khởi Lạc Dương", sau đó nổi bật lên nhờ cú bùng nổ ngoài mong đợi "Ở rể". Riêng La Vân Hi, ngoài đang gây chú ý ở "Trường Nguyệt Tẫn Minh", anh còn sở hữu lượng fan đông và có lực diễn xuất tốt. Chính vì thế, nhiều fan cho rằng "Nhan tâm ký" có thể là bước tiến tốt cho sự nghiệp của nam tài tử.

Liệu sự nghiệp của La Vân Hi có bứt phá hơn với 'Nhan tâm ký' sau 'Trường Nguyệt Tẫn Minh'? - Ảnh 1

Nếu như La Vân Hi đang được chú ý khi đóng chính phim “Trường Nguyệt Tẫn Minh” cùng Bạch Lộc thì Tống Dật cũng được biết đến là “mỹ nhân cổ trang” thế hệ mới trên màn ảnh Hoa ngữ. Cô từng nổi tiếng với vai Tô Đàn Nhi trong phim “Ở rể”, đóng cùng Quách Kỳ Lân, vai Liễu Nhiên/Thất Nương trong phim “Phong khởi Lạc Dương”, đóng cặp cùng Vương Nhất Bác. Trên màn ảnh, diễn xuất của Tống Dật được QQ đánh giá nhuần nhuyễn, đa dạng cảm xúc. Cô có nhan sắc sắc sảo, sang trọng.

Truyền thông và khán giả đặt kì vọng, nam diễn viên sẽ nỗ lực thay đổi trong dự án mới. Bởi nội dung phim dù không mới nhưng vẫn đủ thú vị, khi hai nhân vật chính Giang Tâm Bạch và Nhan Nam Tinh đến với nhau như sự sắp đặt của định mệnh.

Liệu sự nghiệp của La Vân Hi có bứt phá hơn với 'Nhan tâm ký' sau 'Trường Nguyệt Tẫn Minh'? - Ảnh 2

Chuyện phim được chuyển thể từ bộ truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc - “Vẻ đẹp tiềm ẩn” (The Beauty Inside), xoay quanh Tổng bộ đầu kiêm chức Quận Vương - Giang Tâm Bạch (La Vân Hi), chàng trai ít nói, lạnh lùng, có tài suy luận và mắc chứng “mù mặt” (không có khả năng nhận diện gương mặt).

Trong một lần bí mật vào Hà Man Ám, Giang Tâm Bạch tình cờ gặp Nhan Nam Tinh (Tống Dật), một nữ y giang hồ, luôn có hành động quái đản và mắc căn bệnh kì lạ mỗi tháng “thay đổi dung nhan” một lần. Dù ban đầu họ không quen biết, nhưng vì bí mật kì lạ của bản thân, họ cùng nhau trải qua mối nhân duyên kì diệu với 3 lần gặp gỡ và 3 lần chia li. Sau cùng, họ nắm tay nhau đánh bại gian tà.

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