Cổ Lực Na Trát bị chỉ trích khi diện quần lộ nội y xuống phố

Ngày 29/4, Sina đưa tin Cổ Lực Na Trát bị bắt gặp xuất hiện ở Disneyland (Thượng Hải, Trung Quốc). Nữ diễn viên gây chú ý khi mặc đồ theo mốt lộ dây nội y của thương hiệu Alexander Wang. Mỹ nhân Tân Cương là nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên theo đuổi xu hướng thời trang đang làm mưa làm gió trên thế giới.

Phong cách thời trang xuống phố này của 'Mỹ nhân Tân Cương' cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người chỉ trích rằng phong cách này không phù hợp với một nơi công cộng có nhiều trẻ em, người vị thành niên như Disneyland. Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến tôn trọng phong cách của cô, họ khen cô trẻ trung, phóng khoáng, tự do và cho rằng sở thích ăn mặc là của mỗi người, dù sao cũng chưa đến mức 'táo bạo' quá đà.

Mỹ nhân Tân Cương cũng từng khiến dư luận dậy sóng vì lùm xùm đời tư - Ảnh: Internet

Người đẹp Tân Cương Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, sở hữu chiều cao nổi bậc 1m72 cùng nhan sắc trời ban khiến cô vô cùng tỏa sáng mỗi khi xuất hiện. Năm 15 tuổi cô được làm quen với ống kính qua vai trò người mẫu tại các cửa hàng váy cưới, shop thời trang hay tạp chí. Ít lâu sau đó mỹ nhân 9x thi vào trường Điện ảnh Bắc Kinh và tại đây cô được ví là hot girl vì sở hữu nhan sắc ấn tượng với nét lai Tây lạ lẵm.

Cổ Lực Na Trát ngày càng hướng tới hình ảnh mỹ nhân Cbiz gợi cảm - Ảnh minh họa: Internet

Cô được biết đến qua các bộ phim: "Trạch Thiên Ký", "Hiên viên kiếm - Thiên chi ngân", "Phong khởi nghê thường",... thế nhưng cũng chỉ mang danh là "bình hoa di động" vì chưa có nhiều nổi bật trong diễn xuất.

Dù xinh đẹp và gợi cảm, Cổ Lực Na Trát vướng không ít scandal đời tư - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài câu chuyện bị trỉ trích lần này, Cổ Lực Na Trát còn có đời tư không mấy 'bình ổn' khi cô liên tục dính nhiều tin đồn như đã phẫu thuật thẩm mỹ từ nhỏ hay dính vào lùm xùm tin đồn tình ái, là kẻ thứ 3.