Cổ Lực Na Trát hoá tiên nữ giáng trần trên hồ băng trong loạt ảnh cổ trang mới

Sao quốc tế 04/02/2023 09:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh đầy mãn nhãn của Cổ Lực Na Trát trong tạo hình cổ trang trên mặt băng ở Bắc Kinh dưới thời tiết âm 11 độ C.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh đầy mãn nhãn của Cổ Lực Na Trát trong tạo hình cổ trang trên mặt băng ở Bắc Kinh dưới thời tiết âm 11 độ C. Có thể thấy, cô nàng mang đến một vẻ đẹp thoát tục tựa như tiên nữ giáng trần.

Cổ Lực Na Trát hoá tiên nữ giáng trần trên hồ băng trong loạt ảnh cổ trang mới - Ảnh 1Cổ Lực Na Trát hoá tiên nữ giáng trần trên hồ băng trong loạt ảnh cổ trang mới - Ảnh 2Cổ Lực Na Trát hoá tiên nữ giáng trần trên hồ băng trong loạt ảnh cổ trang mới - Ảnh 3Cổ Lực Na Trát hoá tiên nữ giáng trần trên hồ băng trong loạt ảnh cổ trang mới - Ảnh 4Cổ Lực Na Trát hoá tiên nữ giáng trần trên hồ băng trong loạt ảnh cổ trang mới - Ảnh 5Cổ Lực Na Trát hoá tiên nữ giáng trần trên hồ băng trong loạt ảnh cổ trang mới - Ảnh 6Cổ Lực Na Trát hoá tiên nữ giáng trần trên hồ băng trong loạt ảnh cổ trang mới - Ảnh 7Cổ Lực Na Trát hoá tiên nữ giáng trần trên hồ băng trong loạt ảnh cổ trang mới - Ảnh 8

Nhiếp ảnh gia Nhiễm Vận, người thực hiện bộ ảnh cho Cổ Lực Na Trát chia sẻ: "Thời tiết hôm đó nổi gió, mọi người đều nói ngừng nhưng Na Trát vẫn mạnh mẽ quyết đoán hoàn thành công việc. Điều kiện và trình độ có hạn nên tôi chỉ chụp được 1/10 vẻ đẹp của cô ấy, đây là tiếc nuối của tôi. Nhưng tôi vẫn rất vui, hy vọng lần sau có thể hợp tác với mỹ nữ trong thời tiết tốt hơn".

Cổ Lực Na Trát hoá tiên nữ giáng trần trên hồ băng trong loạt ảnh cổ trang mới - Ảnh 9

Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc của Cổ Lực Na Trát thì không ít khán giả cho rằng cô nàng mặc dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng kỹ năng diễn xuất khá tệ. Thậm chí còn lôi người đẹp cùng quê hương Tân Cương là Địch Lệ Nhiệt Ba vào. Họ cho rằng hai người đẹp cùng đến từ miền đất Tân Cương nhưng hiện tại địa vị của Nhiệt Ba vượt Cổ Lực Na Trát. Một số khác thì cho rằng nhan sắc của Na Trát ăn đứt Nhiệt Ba. Hai luồng ý kiến khác nhau đã gây nên tranh cãi dữ dội.

Cổ Lực Na Trát hoá tiên nữ giáng trần trên hồ băng trong loạt ảnh cổ trang mới - Ảnh 10

Được biết, Cổ Lực Na Trát đang trong thời gian tạm nghỉ đóng phim, cô chỉ làm khách mời trong các show giải trí. Dự án cuối của mỹ nhân Tân Cương là Lưu Luyến Hồng Trần đóng cùng Từ Khai Sính. Cũng vì hợp tác trong phim này, Cổ Lực Na Trát vướng vào tin làm "tiểu tam", chen vào chuyện tình cảm của Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái.

Cổ Lực Na Trát hoá tiên nữ giáng trần trên hồ băng trong loạt ảnh cổ trang mới - Ảnh 11

Những scandal tình ái khiến một số nhà sản xuất không muốn hợp tác với Cổ Lực Na Trát. Họ lo sợ nữ diễn viên vướng bê bối khiến khán giả quay lưng với phim, dự án không thể lên sóng. Do đó, nhiều tháng qua Cổ Lực Na Trát không có thêm phim mới. Đến nay, Cổ Lực Na Trát vẫn trong hành trình lấy lại tình cảm của công chúng.

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