Mỹ nhân Tân Cương có động thái lên tiếng giải thích về chiếc quần bò được cho có phần phản cảm của mình khi diện xuống phố.

Người đẹp Tân Cương Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, sở hữu chiều cao nổi bậc 1m72 cùng nhan sắc trời ban khiến cô vô cùng tỏa sáng mỗi khi xuất hiện. Năm 15 tuổi cô được làm quen với ống kính qua vai trò người mẫu tại các cửa hàng váy cưới, shop thời trang hay tạp chí. Ít lâu sau đó mỹ nhân 9x thi vào trường Điện ảnh Bắc Kinh và tại đây cô được ví là hot girl vì sở hữu nhan sắc ấn tượng với nét lai Tây lạ lẵm. Người đẹp Tân Cương Cổ Lực Na Trát vô cùng tỏa sáng mỗi khi xuất hiện - Ảnh: Internet Gần đây, nữ diễn viên gây chú ý khi mặc đồ theo mốt lộ dây nội y của thương hiệu Alexander Wang. Mỹ nhân Tân Cương là nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên theo đuổi xu hướng thời trang đang làm mưa làm gió trên thế giới.

Phong cách thời trang của Cổ Lực Na Trát gây nhiều tranh luận trái chiều - Ảnh: Internet Phong cách thời trang xuống phố này của 'Mỹ nhân Tân Cương' cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người chỉ trích rằng phong cách này không phù hợp với một nơi công cộng có nhiều trẻ em, người vị thành niên như Disneyland. Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến tôn trọng phong cách của cô, họ khen cô trẻ trung, phóng khoáng, tự do và cho rằng sở thích ăn mặc là của mỗi người, dù sao cũng chưa đến mức 'táo bạo' quá đà.

Cổ Lực Na Trát gây tranh cãi vì quần lộ nội y - Ảnh: Internet Đứng trước loạt ý kiến trái chiều, Cổ Lực Na Trát đã ngay lập tức phân trần về bộ trang phục này. Cụ thể nữ diễn viên thẳng thắn cho biết: "Tôi không nghĩ trang phục của mình có vấn đề gì, và tôi muốn nói với mọi người rằng đừng sợ, bạn có thể mặc bất cứ thứ gì. Chúc mừng ngày 1/5, hãy mặc thật đẹp đi dự lễ hội". Phong cách đời thường của người đẹp Tân Cương vừa năng động cuốn hút cũng vừa gợi cảm tôn dáng - Ảnh: Internet Được biết, gu thời trang thường ngày của Cổ Lực Na Trát khá thoải mái, năng động. Người đẹp Tân Cương cũng ưa chuộng phong cách gợi cảm, quyến rũ nhưng cũng tinh tế và thanh lịch. Đặc biệt, Na Trát là một trong những nghệ sĩ luôn được đánh giá cao vì ăn mặc 'đẹp' trong mỗi lần đi dự sự kiện.

Cổ Lực Na Trát bị chỉ trích khi diện quần lộ nội y xuống phố Chiếc quần bò có thiết kế đặc biệt ở phần cạp quần khiến nhiều ý kiến cho rằng cách ăn mặc của 'Mỹ nhân Tân Cương' có phần phản cảm.

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