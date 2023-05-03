Cổ Lực Na Trát phân trần về hình ảnh diện quần lộ nội y xuống phố gây tranh cãi

Sao quốc tế 03/05/2023 22:45

Mỹ nhân Tân Cương có động thái lên tiếng giải thích về chiếc quần bò được cho có phần phản cảm của mình khi diện xuống phố.

Người đẹp Tân Cương Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, sở hữu chiều cao nổi bậc 1m72 cùng nhan sắc trời ban khiến cô vô cùng tỏa sáng mỗi khi xuất hiện. Năm 15 tuổi cô được làm quen với ống kính qua vai trò người mẫu tại các cửa hàng váy cưới, shop thời trang hay tạp chí. Ít lâu sau đó mỹ nhân 9x thi vào trường Điện ảnh Bắc Kinh và tại đây cô được ví là hot girl vì sở hữu nhan sắc ấn tượng với nét lai Tây lạ lẵm.

Cổ Lực Na Trát phân trần về hình ảnh diện quần lộ nội y xuống phố gây tranh cãi - Ảnh 1
Người đẹp Tân Cương Cổ Lực Na Trát vô cùng tỏa sáng mỗi khi xuất hiện - Ảnh: Internet

Gần đây, nữ diễn viên gây chú ý khi mặc đồ theo mốt lộ dây nội y của thương hiệu Alexander Wang. Mỹ nhân Tân Cương là nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên theo đuổi xu hướng thời trang đang làm mưa làm gió trên thế giới.

Cổ Lực Na Trát phân trần về hình ảnh diện quần lộ nội y xuống phố gây tranh cãi - Ảnh 2

Cổ Lực Na Trát phân trần về hình ảnh diện quần lộ nội y xuống phố gây tranh cãi - Ảnh 3
Phong cách thời trang của Cổ Lực Na Trát gây nhiều tranh luận trái chiều - Ảnh: Internet

Phong cách thời trang xuống phố này của 'Mỹ nhân Tân Cương' cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người chỉ trích rằng phong cách này không phù hợp với một nơi công cộng có nhiều trẻ em, người vị thành niên như Disneyland. Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến tôn trọng phong cách của cô, họ khen cô trẻ trung, phóng khoáng, tự do và cho rằng sở thích ăn mặc là của mỗi người, dù sao cũng chưa đến mức 'táo bạo' quá đà.

Cổ Lực Na Trát phân trần về hình ảnh diện quần lộ nội y xuống phố gây tranh cãi - Ảnh 4

Cổ Lực Na Trát phân trần về hình ảnh diện quần lộ nội y xuống phố gây tranh cãi - Ảnh 5
Cổ Lực Na Trát gây tranh cãi vì quần lộ nội y - Ảnh: Internet

Đứng trước loạt ý kiến trái chiều, Cổ Lực Na Trát đã ngay lập tức phân trần về bộ trang phục này. Cụ thể nữ diễn viên thẳng thắn cho biết: "Tôi không nghĩ trang phục của mình có vấn đề gì, và tôi muốn nói với mọi người rằng đừng sợ, bạn có thể mặc bất cứ thứ gì. Chúc mừng ngày 1/5, hãy mặc thật đẹp đi dự lễ hội".

Cổ Lực Na Trát phân trần về hình ảnh diện quần lộ nội y xuống phố gây tranh cãi - Ảnh 6

Cổ Lực Na Trát phân trần về hình ảnh diện quần lộ nội y xuống phố gây tranh cãi - Ảnh 7
Phong cách đời thường của người đẹp Tân Cương vừa năng động cuốn hút cũng vừa gợi cảm tôn dáng - Ảnh: Internet

Được biết, gu thời trang thường ngày của Cổ Lực Na Trát khá thoải mái, năng động. Người đẹp Tân Cương cũng ưa chuộng phong cách gợi cảm, quyến rũ nhưng cũng tinh tế và thanh lịch. Đặc biệt, Na Trát là một trong những nghệ sĩ luôn được đánh giá cao vì ăn mặc 'đẹp' trong mỗi lần đi dự sự kiện. 

Cổ Lực Na Trát bị chỉ trích khi diện quần lộ nội y xuống phố

Cổ Lực Na Trát bị chỉ trích khi diện quần lộ nội y xuống phố

Chiếc quần bò có thiết kế đặc biệt ở phần cạp quần khiến nhiều ý kiến cho rằng cách ăn mặc của 'Mỹ nhân Tân Cương' có phần phản cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   sao quốc tế sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ Cổ Lực Na Trát Cổ Lực Na Trát lộ nội y phim của Cổ Lực Na Trát Mỹ nhân Tân Cương

TIN LIÊN QUAN

Cổ Lực Na Trát bị chỉ trích khi diện quần lộ nội y xuống phố

Cổ Lực Na Trát bị chỉ trích khi diện quần lộ nội y xuống phố

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chuẩn bị lên sóng, netizen mê mẩn visual hoàn mỹ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát nhưng vẫn hoang mang một điều?

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chuẩn bị lên sóng, netizen mê mẩn visual hoàn mỹ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát nhưng vẫn hoang mang một điều?

Nổi tiếng nhan sắc đẹp nhất nhì Cbiz nhưng Cổ Lực Na Trát mãi chẳng nổi: Tất cả chỉ vì cái bóng quá lớn của sao nữ này?

Nổi tiếng nhan sắc đẹp nhất nhì Cbiz nhưng Cổ Lực Na Trát mãi chẳng nổi: Tất cả chỉ vì cái bóng quá lớn của sao nữ này?

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát sắp lên sóng, khán giả e ngại một điều?

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát sắp lên sóng, khán giả e ngại một điều?

Cổ Lực Na Trát hoá tiên nữ giáng trần trên hồ băng trong loạt ảnh cổ trang mới

Cổ Lực Na Trát hoá tiên nữ giáng trần trên hồ băng trong loạt ảnh cổ trang mới

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/1/2023: Vương Hạc Đệ 'yêu đương' với Triệu Lộ Tư trong dự án mới, Cổ Lực Na Trát đã giảm 15kg sau khi bị chê béo?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/1/2023: Vương Hạc Đệ 'yêu đương' với Triệu Lộ Tư trong dự án mới, Cổ Lực Na Trát đã giảm 15kg sau khi bị chê béo?

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 37 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê