Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/5/2023: Trần Phi Vũ nhận được nhiều tài nguyên tốt từ bố, Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa chỉ là quan hệ đồng nghiệp?

1. Dương Tử hiện tại đang trong quá trình quản lý ngoại hình (cân nặng), nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã trở lại thời kì đỉnh cao nhan sắc, trạng thái vô cùng tốt.

4. Khi trailer giới thiệu vừa ra mắt, "Vân Chi Vũ" của Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân được nhận xét là tạo hình hay bối cảnh đều rất đẹp.

3. Mặc dù cư dân mạng thường cho rằng Trương Hàn "dầu mỡ", nhưng bên cạnh anh có rất nhiều người theo đuổi, không ít người đẹp muốn đến gần anh.

5. Trần Phi Vũ đã trực tiếp nhận được nhiều tài nguyên tốt từ bố.

6. Lưu Học Nghĩa không đủ khả năng làm nam chính. Các kịch bản đưa về cho anh ấy đa số là nam phụ. Dù lưu lượng và độ phổ biến không cao nhưng anh ấy vẫn còn nhiều dự án, đặc biệt là cổ trang. Một số bên cũng gửi kịch bản cho anh ấy xem.

7. "Trường Tương Tư" dự kiến phát sóng vào tháng 7, Đặng Vi và Trương Vãn Ý có xảy ra mâu thuẫn trong cộng đồng người hâm mộ vì phiên vị.

8. Lần này Vu Chính quyết nâng Ngô Cẩn Ngôn thêm một lần nữa, bộ "Thiên Kim Đích Giá" người tới đều phải nhường trang điểm cho nữ chính, toàn bộ dự án phim chỉ làm nổi bật Ngô Cẩn Ngôn.

9. Viên Băng Nghiên không có hy vọng phát triển ở Hàn. Cô ấy đang tập trung vào Đông Nam Á, muốn móc nối các mối quan hệ để giới thiệu phim của mình và thu hút fan ở đây.

10. Mặc dù trong chương trình, Vương Hạc Đệ rất quan tâm đến Mạnh Tử Nghĩa, nhưng anh và Mạnh Tử Nghĩa chính là quan hệ đồng nghiệp, chỉ đơn giản là lịch sự.

11. Trần Đô Linh hiện tại muốn ký hợp đồng với công ty, nói chuyện rất nhiều công ty. Đoàn đội trước mắt đã đổi vị trí của cô thành nữ chủ, tìm tới cửa tài nguyên nữ phụ đều bị đẩy đi

12. Cả Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đều có hậu đài tư bản, rating và số liệu của Hậu Lãng không quan trọng lắm.

13. Lý Thần hiện tại rất coi trọng xã giao, các tầng lớp mối quan hệ đều có liên quan, chính là muốn mở rộng mạng lưới, từ đó thu thập được nhiều tài nguyên hơn. Chỉ là các tầng lớp cũng dựa trên thực tế, Nếu Lý Thần muốn đạt được mục đích, còn phải không ngừng nâng cao ưu thế của mình, nếu không hắn có cố gắng thế nào cũng vô dụng

14. Bộ phim tiếp theo của Đàm Tùng Vận nói về "Thục cẩm gia đình", nam chính tạm định Trịnh Nghiệp Thành.

15. Hoa Thần Vũ không có ý định lấy đứa bé làm đề tài tiếp thị, theo anh, đứa nhỏ không chỉ là ngoài ý muốn, mà còn là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp của cậu

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