Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/5/2023: Nhậm Gia Luân khó khăn trong việc hợp tác với các nữ diễn viên hàng đầu Cbiz, Dương Mịch và Tần Hạo không tranh phiên vị trong dự án mới?

2. La Vân Hi hiện tại không có bạn gái, cũng chưa từng kết hôn. Đồng thời, mối quan hệ với Bạch Lộc chính chỉ là quan hệ đồng nghiệp

1. Lưu Thi Thi hiện tại sự nghiệp có chút bị tụt lại phía sau, nhưng bản thân cô rất bình thản với sự nghiệp, cũng không muốn tranh giành tài nguyên với những người khác.

4. Vương Sở Nhiên trước mắt đang trong giai đoạn thăng tiến, có thể cùng Dương Dương yêu đương, lại bị đối phương giới thiệu không ít tài nguyên chất lượng, tự nhiên không cần mạo hiểm công khai.

3. Trần Kiều Ân bởi vì nguyên nhân sức khỏe , cùng với chuyển hình không thành công, dẫn đến có một thời gian không quay phim, cũng không nhận được tài nguyên đặc biệt thích hợp, cho nên hiện tại càng nguyện ý hưởng thụ cuộc sống, quay phim thì để tùy duyên.

5. Nhậm Gia Luân khó khăn trong việc hợp tác với các nữ diễn viên hàng đầu Cbiz.

6. Trong giới không ít nam diễn viên chờ bạo bạo đều muốn hợp tác với Triệu Lộ Tư, dù sao đề tài của cô cũng cao, nhiều tác phẩm gây tiếng vang lớn cũng nhiều.

7. Trương Tịnh Nghi rất coi trọng "Tích Hoa Chỉ", dù sao cũng là bộ phim đề tài cổ phong đầu tiên của cô, bên công ty cũng nguyện ý đập tiền tuyên truyền cho cô, kế tiếp cô phải phát triển cả phim và truyền hình.

8. Thái Từ Khôn tiếp theo muốn phát triển nhiều hơn về phía thị trường nước ngoài, dù sao người Hoa bên kia vừa nhiều vừa giàu có, đối với nghệ sĩ trong nước cũng có nhiều bộ lọc, chỉ cần mở ra cục diện, là có thể đạt được nhiều thứ.

9. Đậu Kiêu hiện tại rất hưởng thụ quá trình yêu đương, dự định trước tiên cùng vợ ngọt ngào vài ngày, liền xem xét kịch bản mới.

10. Dương Mịch và Tần Hạo không tranh phiên vị, hai người thậm chí còn nhường nhịn lẫn nhau một chút.

11. Lưu Hạo Nhiên hiện tại rất nhiều chuyện không tiết lộ với ekip, ekip và bạn gái ý kiến trái chiều, anh đều đứng về phía bạn gái.

12. Triệu Lộ Tư còn vài tháng nữa mới bắt đầu phim mới, trong khoảng thời gian này cô liền cho mình nghỉ ngơi cộng mua sắm.

13. Lưu Diệc Phi cô tính cách thẳng thắn, cũng không có gánh nặng trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

14. Địch Lệ Nhiệt Ba cô vẫn chưa tìm được một người đại diện lớn thực sự có thể đảm bảo tài nguyên của mình, nên cũng rất mong nhanh chóng kết thúc hợp đồng.

15. Bộ phim Vương An Vũ và Phạm Thừa Thừa hợp tác bị trì hoãn, lúc trước khi trì hoãn, hiện tại đoàn đội hai nhà đều không ôm hy vọng vào bộ phim này.

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