2. Web drama "Thất Căn Tâm Giản" tạm định dàn diễn viên chính là Tống Uy Long, Lưu Hạo Tồn, cuối tháng 5 sẽ khởi quay tại Vân Nam.

4. Khi Bạch Kính Đình Tống Dật quay phim với đối phương, cả hai sẽ không xuất hiện trên phim trường, đều là ở trong phòng khách sạn chờ đối phương.

3. Hoàng Tử Thao gần đây đang chuẩn bị cho một dự án phim ngôn tình lớn, dự định để Cho Từ Nghệ Dương đóng vai chính.

5. Dương Mịch bây giờ thù lao phim đã giảm xuống.

6. Nhóm của Triệu Lộ Tư đặc biệt chú ý đến phương diện tình cảm của cô, nhưng lại rất cẩn thận. Triệu Lộ Tư hiện tại tài nguyên đều là đỉnh cấp trong giới, thương nghiệp cũng chưa từng gián đoạn.

7. Trần Nghiên Hy kiểm soát chặt chẽ các nhân viên nữ trong đội ngũ quản lý của Trần Hiểu

8. Hiện giờ, Vương Hạc Đệ và Dương Siêu Việt ít có khả năng hợp tác với nhau.

9. Tần Lam và Ngụy Đại Huân bị chụp ảnh đi dạo trong mưa, tình cảm dường như không bị ảnh hưởng bởi sự kiện cầu hôn. Hai người bọn họ đều là người trưởng thành, lại lăn lộn lăn lộn trong giới lâu như vậy, không có khả năng bởi vì tin đồn bên ngoài mà chia tay.

10. Người trong nghề tiết lộ chuyện tốt của Lý Dịch Phong sắp tới, gần đây đã đính hôn với bạn gái, dự tính sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối năm.

11. "Hồ yêu tiểu hồng nương - Trúc nghiệp thiên" dự kiến khai máy tháng 5. Diễn viên chính: Lưu Thi Thi, Trương Vân Long, Ngô Tuyên Nghi, Vương Sở Nhiên, Kiều Chấn Vũ.

12. Sau khi Ngô Thiến tham gia "Xin chào thứ bảy", Biểu hiện EQ thấp, trách móc đồng đội trực tiếp khiến cô bị lật xe, mọi người nghi ngờ sự cẩn thận của cô trong "Chị Lãng" đều cố ý diễn xuất. Không bao lâu sau, tác phẩm của cô và Ngô Thế Huân hợp tác trong quá khứ lên hot search, vừa nhìn đã biết là dùng để dời tầm mắt.

13. Trần Phi Vũ muốn chuyển đổi theo con đường trưởng thành, ba mẹ cậu cảm thấy rất tốt, cũng không thể cứ quay phim thần tượng.

14. Bộ phim cổ trang 'Liên Hoa Lâu" của Thành Nghị và Tăng Thuấn Hi đã lấy được giấy phép phát hành tổng cộng 40 tập.

15. Phim "Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa": Hoàng Cảnh Du, Trương Tịnh Nghi đã mở Weibo chính thức, sắp có giấy phép phát sóng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.