Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/5/2023: Đặng Siêu không ủng hộ phương pháp dưỡng sinh của Tôn Lệ, Triệu Lộ Tư 'nên duyên' với Lâm Nhất trong phim cổ trang?

Sao quốc tế 08/05/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bốn nữ diễn viên đứng đầu giải trí trong năm 2023 lần lượt là: Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử.

2. La Vân Hi có quan hệ rất tốt với nhà sản xuất phim "Trường Nguyệt Tẫn Minh", nửa cuối năm nay hai bên còn có một bộ cổ trang hợp tác, cũng muốn mang theo Trần Dao.

3. Tống Dật không phải loại hình yêu đương mà trong thời gian ngắn sẽ sốt ruột kết hôn, cho nên tin tức hai người muốn kết hôn trên mạng cơ bản không có khả năng.

4. Nhậm Mẫn gần đây đã đổi thợ trang điểm mới. Cô ấy đang thử phong cách mới nên muốn tìm thợ trang điểm phù hợp, sẵn sàng trả giá cao hơn.

5. Đặng Siêu không ủng hộ phương pháp dưỡng sinh của Tôn Lệ

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/5/2023: Đặng Siêu không ủng hộ phương pháp dưỡng sinh của Tôn Lệ, Triệu Lộ Tư 'nên duyên' với Lâm Nhất trong phim cổ trang? - Ảnh 1

6. Quan hệ với dàn cast Keep Running của Thái Từ Khôn khá bình thường, liên hệ cá nhân duy nhất với nam nghệ sĩ là với Angela Baby.

7. Diễn viên chính tạm thời của bộ phim cổ trang "Lưu thủy xa xôi" là: Nhâm Gia Luân, Lý Lan Địch, Cao Hàn.

8. Diễn viên chính trong bộ phim chống ma túy "Tuyết mê cung": Hoàng Cảnh Du, Trương Tiểu Phỉ, Hải Thanh, Chương Vũ, Lý Nãi Văn.

9. Tiêu Chiến cuối cùng vẫn lựa chọn bộ phim "Xạ điêu" này, đóng vai đại hiệp Quách Tĩnh, khởi quay sớm nhất là cuối tháng này.

10. Phim cổ trang “Châu Liêm Ngọc Mạc” định dàn diễn viên chính là Triệu Lộ Tư, Lâm Nhất.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/5/2023: Đặng Siêu không ủng hộ phương pháp dưỡng sinh của Tôn Lệ, Triệu Lộ Tư 'nên duyên' với Lâm Nhất trong phim cổ trang? - Ảnh 2

11. Trong tay Triệu Lệ Dĩnh có không ít kịch bản, bất quá phim mới còn chưa định ra, hiện tại tinh lực chủ yếu của cô vẫn là đặt ở trên điện ảnh và truyền hình, chương trình giải trí sẽ không phân chia quá nhiều thời gian.

12. Triệu Lộ Tư hiện tại vẫn là đãi ngộ của Tiểu Hoa đang nổi tiếng, gần đây còn có bên tư bản muốn tác hợp cô và lưu lượng nam minh tinh hợp tác, như vậy nhiệt độ sẽ càng lớn.

13. Nam nữ chủ bộ “Quan Hạc Bút Ký” lần lượt tìm tới Trần Đô Linh và Trương Lăng Hách. Nếu cả 2 nhận bộ này thì khả năng cao bình phiên, Trần Đô Linh không áp được Trương Lăng Hách

14. Bạch Kính Đình bị cận thị nhưng không đeo kính áp tròng lúc đóng phim. Trông anh ấy nhìn bạn diễn thâm tình thế chứ thực ra ảnh đang quay phim trong mù mờ, khi nào tan làm mới đeo lại kính.

15. Ngu Thư Hân không tìm bạn trai, cô ấy thích làm bà mối hơn. Dù sao chị em bạn bè cô ấy cũng rất háo hức được gặp các sao nam.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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