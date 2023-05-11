Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/5/2023: Rất nhiều người trong giới theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh sau ly hôn, Địch Lệ Nhiệt Ba rời khỏi Gia Hành sau Dương Mịch?

2. Nữ chính của "Khó dỗ dành", cơ bản là Vương Sở Nhiên nên sẽ không thay đổi.

1. Nhậm Gia Luân hiện tại rất khó hợp tác làm nữ diễn viên nổi tiếng, chủ yếu là phiên vị không thể nói chuyện

4. Trần Hiểu quanh năm ở đoàn làm phim, Trần Nghiên Hy cũng chỉ có thể đến đoàn làm phim làm bạn.

3. Bạch Kính Đình trong tình yêu rất dễ nắm bắt tâm lý của con gái, sẽ làm hài lòng đối tượng, Tống Dật đối với anh rất yêu.

5. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, trong giới vẫn có rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng bây giờ cô đã chết lặng với tình yêu.

6. Hoàng Cảnh Du đóng phim mới của anh là "Mê cung tuyết", đề tài hình sự hình sự, lớp sản xuất rất tốt

7. Trần Đô Linh từ khi bị nghi ngờ giẫm đạp tiếp thị kịch, ekip đã khiêm tốn một chút, vẫn là tương đối sợ sẽ ảnh hưởng đến mình.

8. Dương Tử đã không còn kỳ vọng vào bộ phim "Thanh Trâm Hành"

9. Lần này 3 triệu tiền phạt vi phạm hợp đồng Thái Từ Khôn sẽ trả, quả thật cũng bị công ty cũ làm phiền.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba rời khỏi Gia Hành cũng là chuyện sớm muộn, hiện tại hai bên đang trong trạng thái chiến tranh lạnh, Gia Hành không muốn thả cô.

11. Tiêu Chiến và Lý Thấm đóng vai chính trong bộ phim "Biển trong mơ" dự kiến 23/5 phát sóng.

12. Dương Tử không quá hy vọng một bộ phim cổ trang nào đó đổi mặt phát sóng, bởi vì bộ phim kia rõ ràng không có cách nào mang đến lợi nhuận cho cô, nếu cứng rắn phát sóng không chừng còn có thể có hiệu quả ngược.

13. Triệu Lệ Dĩnh thực ra rất coi trọng sự phát triển và tâm lý của con, cho nên chỉ cần cô không có sắp xếp công việc sẽ ở bên con, đồng thời cô còn tích cực liên lạc với Phùng Thiệu Phong để tránh thiếu sót tình cảm của con.

14. "Ngọc Cốt Dao" của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn vẫn đang được sửa đổi, quý 2 năm nay vẫn chưa thể phát sóng được.

15. Người đại diện hiện tại của Dương Mịch không tính là chuyên nghiệp nhưng quan hệ với cô không tệ, cô cũng không dựa vào người đại diện, đều trực tiếp lên bàn nói chuyện hợp tác.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.