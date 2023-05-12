Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/5/2023: Lâm Y Thần bắt quả tang chồng ngoại tình, bạn gái duy nhất Dương Dương công khai là Lý Thấm?

Sao quốc tế 12/05/2023 11:28

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vương Sở Nhiên sẽ không đóng "Khó dỗ dành". Hiện đoàn đội cô ấy tập trung vào dự án cổ trang "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp" hơn.

2. Cung Tuấn hiện đang tập trung nâng diễn viên tân binh.

3. Chừng nào Vương Hạc Đệ chưa có quyết định chính thức nhận đóng nam chính với dự án cổ trang Hồ Yêu thì chừng đó phim vẫn chưa quay.

4. Dương Siêu Việt cảm thấy cô ấy đã cố gắng lắm rồi nhưng một số dân mạng vẫn không thông cảm cho cô. Bất kể cô nỗ lực bao nhiêu thì đều bị cười nhạo.

5. Lâm Y Thần bắt quả tang chồng ngoại tình với tiểu tam. Cô ấy mong muốn chồng chia tay với tiểu tam và trở về với gia đình nhưng anh ta phớt lờ thậm chí còn tác động vật lý với Lâm Y Thần để bảo vệ tiểu tam. Gia đình chồng cũng mắng chửi cô thậm tệ khi biết chuyện.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/5/2023: Lâm Y Thần bắt quả tang chồng ngoại tình, bạn gái duy nhất Dương Dương công khai là Lý Thấm? - Ảnh 1

6. Hiện giờ lưu lượng của Trần Đô Linh được khá nhiều bộ phim chú ý tới, cũng gửi kịch bản cho cô ấy xem. Cũng có khá nhiều thương hiệu tìm đến cô ấy, có thể coi như hiệu quả tích cực sau khi phim chiếu.

7. Lúc quay "Trường Nguyệt Tẫn Minh", quan hệ của La Vân Hi với Bạch Lộc càng tốt hơn. Quan hệ của Bạch Lộc với Trần Đô Linh thì cũng bình thường.

8. Dương Dương hiện tại chẳng có liên hệ gì với Triệu Lộ Tư cả.

9. Bạn gái hiện tại của Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh cũng quen biết.

10. Bạn gái duy nhất Dương Dương công khai là Lý Thấm. Năm đó 2 người đóng Tân Hồng Lâu Mộng, Dương Dương 19 tuổi, Lý Thấm 20 tuổi. Hai người có những bức hình chụp chung khá thân thiết, như quàng vai, ôm eo, nắm tay. Nên đây có thể coi là bạn gái duy nhất được công khai của Dương Dương.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/5/2023: Lâm Y Thần bắt quả tang chồng ngoại tình, bạn gái duy nhất Dương Dương công khai là Lý Thấm? - Ảnh 2

11. Cổ Lực Na Trát, Từ Khai Sính đóng vai chính trong "Luyến Ái Hồng Trần" đã qua thẩm vấn, chuẩn bị lên, Cổ Lực Na Trát bên kia cự tuyệt cùng khung hình với Từ Khai Sính.

12. Dương Dương và Vương Sở Nhiên phát triển từ quan hệ bạn diễn thuần túy, nhà gái vẫn rất chủ động, nhưng nhà trai cho đến trước khi bị chụp cũng không có ý công khai.

13. Mao Hiểu Đồng rất khó chịu với thái độ tiêu cực của Trần Hiểu không muốn phối hợp với tuyên truyền tương tác cặp đôi.

14. Mấy năm nay Giang Sơ Ảnh vẫn không thay đổi thù lao đóng phim, chính là muốn tranh thủ cho mình nhiều cơ hội hơn. Chỉ là thị trường khi phân phối tài nguyên coi trọng nhiệt độ và sức ảnh hưởng, thù lao đóng phim đơn giản chỉ là một tham khảo, Giang Sơ Ảnh nếu muốn giành được cơ hội, còn phải giải quyết vấn đề bản chất.

15. Sau khi cư dân mạng bầu chọn ra diễn viên có diễn xuất phóng đại nghiêm trọng, xếp hạng thứ hai chính là Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba, do đó người hâm mộ của cả hai đều tranh cãi.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/5/2023: Rất nhiều người trong giới theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh sau ly hôn, Địch Lệ Nhiệt Ba rời khỏi Gia Hành sau Dương Mịch?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Dương Lâm Y Thần Lý Thấm sao hoa ngữ sao châu á

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