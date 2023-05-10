Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/5/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba quyết tâm chuyển hình nên từ chối đóng nữ chính ngôn tình, Triệu Lệ Dĩnh không giao lưu sâu với dàn tiểu hoa 85?

2. Ngô Thiến đối với Trương Vũ Kiếm có thái độ rất lạnh nhạt. Bởi vì đàn trai làm cho cô ấy tổn thương khá lớn. Cô ấy không thể nào vui vẻ tiếp chuyện được. Bất quá, bên Trương Vũ Kiếm cũng không hề để tâm, quan hệ hai bên ngày càng eo hẹp.

1. Phim truyền hình của Tencent "Cách Sống Của Cô Ấy" do Lý Mạnh Kiều đạo diễn, biên kịch Lý Tiêu và Đằng Dương: diễn viên chính tạm định Đậu Tĩnh Đồng, Thái Văn Tĩnh, Vương Truyền Quân. Cuối tháng 4 khai máy, quay trong 120 ngày ở Bắc Kinh, Ma Cau, Châu Hải.

4. Vương Kiêu sắp rời Gia Hành. Vì vậy, Gia Hành sẽ dồn toàn lực nâng đỡ Trương Vân Long. Trương Vân Long có khả năng rất lớn sẽ là nam chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Trúc Nghiệp Thiên.

3. Tiêu Chiến là một diễn viên chuyên nghiệp. Khi nhận tác phẩm, anh ấy chỉ làm tốt vai trò của mình, không quan tâm bạn diễn có tin tức tiêu cực hay tích cực. Trong vòng, rất nhiều nam minh tinh xem xét bạn diễn cùng rồi mới quyết định có nhận tác phẩm hay không. Những khía cạnh mà các diễn viên nam xem xét bạn diễn thường là ít tai tiếng, có chút nhan sắc, hiểu chuyện, không bám dính lấy họ,….

5. Địch Lệ Nhiệt Ba quyết tâm chuyển hình. Nữ diễn viên cảm thấy diễn viên tuổi tác lớn sẽ không thể tiếp tục làm nữ chính ngôn tình.

6. Phim cổ trang "Tứ Hải Trọng Minh" tạm định dàn diễn viên chính là Cảnh Điềm, Trương Lăng Hách. Bộ phim dự tính khởi quay vào đầu tháng 5 ở Hoành Điếm, quay trong 120 ngày.

7. "Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa" do Vương Hạc Đệ và Châu Dã đóng chính tạm định sẽ là phim flop của đài trong năm nay. Cậu Đệ đang giành movie nhưng bị kéo chân mất rồi

8. Trọng tâm phát triển của Trương Lăng Hách vẫn là ngôn tình cổ trang.

9. Trước mắt Dương Tử vẫn ổn định ở vị trí tuyến một gánh phim, chẳng qua hai năm nay nhận phim có chút không thuận lợi, nhận không được dự án đặc biệt tốt toàn bắt cô ấy nâng nam mới ứng cử viên bạo

10. Triệu Lệ Dĩnh không giao lưu sâu với dàn tiểu hoa 85 như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi,...

11. Công ty giải trí Hằng Tinh Dẫn Lực đang rất hot nên nhiều nghệ sĩ muốn ký hợp đồng trở thành "gà" của công ty này. Nhưng mục tiêu của Hằng Tinh Dẫn Lực là "thâu tóm" những lưu lượng giống như Dương Dương, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba,…

12. Mặc dù Lâm Tâm Như không được hoan nghênh ở đại lục, nhưng sự nghiệp ở Đài Loan đã sớm hồi xuân, sự nghiệp có thể nói là phong sinh thủy khởi.

13."Người Trong Mộng Xuân Khuê" xem như phim phát sóng không có hiệu quả, không có tăng thêm lợi ích gì cho Đinh Vũ Hề.

14. Trương Tân Thành sắp vào đoàn "Chế Tạo Gian Nan", chế tác bộ phim này xem như đỉnh cấp của phim truyền hình, mà lại có thiên hướng đại nam chủ, với anh ấy mà nói thì cũng xem như kỳ ngộ và khiêu chiến.

15. Hiện tại Lưu Hạo Nhiên đã bắt đầu tiếp xúc một vài kịch bản truyền hình, lúc trước cậu luôn đi theo con đường điện ảnh, rất ít nhận kịch bản truyền hình, hiện tại thị trường phim điện ảnh không tốt, công ty của cậu cũng không hỗ trợ đẩy dự án điện ảnh, cậu cũng chỉ có thể đi xem kịch bản truyền hình.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.