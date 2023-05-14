Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh đóng phim đề tài hình sự, Tống Thiến 'chơi xấu' Dương Dương trên mạng xã hội?

Sao quốc tế 14/05/2023 16:47

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Ninh An Như Mộng" do Bạch Lộc, Trương Lăng Hách đóng chính tạm định 18/5 lên sóng, ngoài ra Bạch Lộc vẫn đang tiếp xúc với bộ phim đại nữ chủ đề tài phá án "Triều Tuyết Lục"

2. Bộ Trần Duyên cho Angelababy, Mã Thiên Vũ, Tuyên Lộ đóng chính đã qua thẩm tra, bên Iqiyi sắp cho lên sóng.

3. Bộ phim "Hổ Hạc Yêu Sư Lục" do Tưởng Long, Trương Lăng Hách, Vương Ngọc Văn, Diệp Thanh, Hà Lam Đậu, Trần Hựu Duy đóng chính đã lấy được giấy phát hành.

4. Bộ phim Ngôi sao lấp lánh bản điện ảnh đã khởi động máy tại Hạ Môn, nam nữ chính do Khuất Sở Tiêu, Trương Giai Ninh cùng nguyên dàn diễn viên cũ tới tham gia.

5. Triệu Lệ Dĩnh tiếp xúc với bộ phim mới "Nữ đội trưởng hình cảnh".

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh đóng phim đề tài hình sự, Tống Thiến 'chơi xấu' Dương Dương trên mạng xã hội? - Ảnh 1

6. Gameshow "Bảo Tàng Liệp Nhân" do Iqiyi sản xuất dự định mời: Bạch Kính Đình, Cao Diệp, Ngô Lỗi, Nghiêm Hạo Tường, Ngu Thư Hân.....

7. Thời gian trước Tiêu Chiến và Lý Thấm đang tranh thủ lên đài CCTV, hiện nay đã xác định, CCTV vẫn thích Lý Thấm hơn.

8. Webdram "Ẩn Kình" do Youku sản xuất, đóng chính: Hồ Tiên Hú, Vương Ảhh Lộ, cuối tháng năm sẽ khởi động máy tại Hải Nam, thời gian quay tầm 90 ngày.

9. Liên hoan phim Cannes Thang Duy, Củng Lợi, Lưu Thi Thi, Chu Nhất Long, Cung Tuấn Chung, Sở Hi, Cao Diệp đều sẽ đi.

10. Tống Thiến bắt đầu đâm sau lưng Dương Dương, đến bây giờ cô vẫn ghi hận chuyện lúc trước đối phương có nội hàm với mình, cho nên gần đây tình yêu của Dương Dương bị phơi bày, cô không ít lần phát bản thảo hạ thấp đối phương dám làm không dám nhận.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh đóng phim đề tài hình sự, Tống Thiến 'chơi xấu' Dương Dương trên mạng xã hội? - Ảnh 2

11. Hầu như mỗi bộ phim Hoàng Cảnh Du tham gia đều bỏ tiền vào, sau này có thể nhận được phần hoa hồng tương ứng.

12. Hồ Nhất Thiên đúng là cổ trang tương đối ít, cũng có không ít bình luận nói anh không thích hợp với cổ trang. Bất quá tạo hình của bộ phim "Tích Hoa Chỉ" đã có, chỉnh sửa so với lúc trước thích hợp hơn, nên vấn đề tạo hình này không lớn. Về phần Trương Tịnh Nghi, bởi vì tướng mạo phong cách của cô cũng bị nói không thích hợp với cổ trang, nhưng vẫn có lòng tin, nếu không đang trong thời kỳ lên cao không cần phải tự làm khó để cho mình bị trào phúng.

13. Bộ phim tiếp theo của Đặng Siêu sẽ quay loại phim huyền nghi của đạo diễn Tào Bảo Bình, nữ chính hiện nay tiếp xúc với Châu Tấn, Đặng Siêu chỉ cần không kiên trì tự mình quay phim, là có thể làm ra tác phẩm tốt, anh không phải đạo diễn giỏi, nhưng là một diễn viên giỏi, Quách Kỳ Lân cũng sẽ tham gia bộ phim này.

14. Dự án phim "Công tố" còn đang tranh thủ lên đài, nếu quả thật biến thành phát sóng trên mạng, phương án tuyên truyền của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ được làm lại.

15. Hà Cảnh đặc biệt nghiêm khắc sàng lọc khách mời của chương trình mùa này, có vài ông lớn muốn nhét người vào, đều không đồng ý, chỉ là không muốn một chương trình nào đó trở nên quá mức công danh lợi lộc.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/5/2023: Nhậm Gia Luân khó khăn trong việc hợp tác với các nữ diễn viên hàng đầu Cbiz, Dương Mịch và Tần Hạo không tranh phiên vị trong dự án mới?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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