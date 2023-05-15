Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/5/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên sẽ có hợp đồng quảng cáo chung, Dương Mịch vướng tin đồn 'nhảm' là do Gia Hành?

2. Quách Kỳ Lân rất ít khi cùng người khác phát sinh xung đột, cho dù là người không hợp với cha, nội tâm không vui cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt.

1. Bộ phim "Triều Tuyết Lục" dự định khai máy vào 2024, đang tiếp xúc với Bạch Lộc vẫn chưa kí.

4. Nhà sản xuất cũng muốn gây áp lực cho Bạch Kính Đình và Tống Dật, để cho hai người sớm thể hiện ân ái, giúp chiêu thương.

3. Quách Kính Minh quay xong "Vân Chi Vũ", kế tiếp lại bắt đầu làm phim mới, bộ phim tiếp theo tiếp tục làm cổ trang ngôn tình võ hiệp, dự định mời hoa 95 đến diễn.

5. Dương Dương và Vương Sở Nhiên sẽ có hợp đồng quảng cáo chung.

6. "Ninh An Như Mộng" của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách không sự dụng giọng lồng tiếng mà là giọng gốc.

7. Khả năng đầu tư của Dương Tử là điều đã được chứng kiến trong ngành, mỗi lần diễn xuất của cô đều có thể đạt được thành tích đầu tư khá tốt.

8. Nam chính trong bộ phim tiếp theo của đạo diễn nổi tiếng Hàn Hàn sẽ dành cho Lưu Hạo Nhiên, Hàn Hàn thật sự thích Lưu Hạo Nhiên, hai người thường xuyên đi chung với nhau.

9. Bộ "Nhật ký Quan Hạc" tiếp xúc với Đàn Kiện Thứ và Lý Nhất Đồng, sau đó nữ chính đổi thành Lâm Duẫn, gần đây tiếp xúc với Trần Đô Linh, nam chính cũng đổi thành Trương Lăng Hách.

10. Gần đây Dương Mịch nhận nhiều chỉ trích liên quan đến chuyện con cái hoặc bị "réo tên" trong tin đồng sắp tái hôn. Nhiều người cho rằng công ty cũ là Gia Hành tung tin đồn để gây chuyện, dù sao sự ra đi của Dương Mịch khiến họ rất khó chấp nhận.

11. Hứa Khải gần đây đang đàm phán hợp đồng với Vu Chính, không tính là vui vẻ, nhưng xác suất lớn sẽ gia hạn hợp đồng.

12. Ảnh tạp chí mới nhất của Tôn Lệ được hé lộ, trong ảnh cô khoe lưng đẹp, nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người. Mặc dù cô thường xuyên bị chỉ trích dưỡng sinh quá mức, nhưng về phương diện vóc dáng vẫn rất hiệu quả.

13. Bộ phim "Tinh anh công tố" do Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có lịch phát sóng chính thức.

14. Triệu Lệ Dĩnh khi không làm việc rất ít khi nói chuyện không thích giao tiếp.

15. Phim Lạc du nguyên của Cảnh Điềm và Hứa Khải đã lấy được giấy phép phát sóng.

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