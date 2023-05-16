Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/5/2023: Vương Hạc Đệ vẫn chưa chia tay bạn gái 6 năm, Địch Lệ Nhiệt Ba dời toàn bộ quay quảng cáo để tập trung đóng phim?

2. Trương Nghệ Hưng sẽ có chuyến lưu diễn trong năm nay.

1. "Hồ yêu tiểu hồng nương" của Dương Mịch và Cung Tuấn sẽ không lên nhanh như vậy, hậu kỳ thêm hiệu ứng đặc biệt cũng phải thêm một thời gian nữa.

4. Vương Gia Nhĩ nhân duyên rất tốt, mỗi lần hoạt động đều có thể quen biết không ít bạn bè, hơn nữa cũng sẽ giữ liên lạc riêng.

3. Dương Tử sẽ điều chỉnh lịch quay để phối hợp quay lại bộ "Thanh Trâm Hành", nam chính thay thế Ngô Diệc Phàm được cho là Lâm Canh Tân.

5. Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây đều ở trong đoàn quay phim “Kiếm sắc hoa hồng”, nhiệm vụ rất nặng nề, gần như không có ngày rảnh, vì thế nhiều hoạt động thương hiệu phải lùi lại.

6. Phạm Thừa Thừa gần đây hút phấn trên chương trình tạp kỹ có hiệu quả rất tốt, cho nên đoàn đội chuẩn bị xây dựng hình tượng nam nghệ sĩ hài hước cho anh.

7. Lưu Học Nghĩa hiện tại vẫn đang quay "Hoa gian lệnh", còn chưa tiếp xúc với dự án mới, có kế hoạch thu âm tạp kỹ.

8. Nam chính "Rèm Ngọc Châu Sa" hiện đang tiếp xúc với Lâm Nhất.

9. Hai năm nay Bạch Kính Đình cũng bắt đầu phát triển đến giới phim cổ trang tiên hiệp, lưu lượng rất cao, báo giá thù lao phim cũng là giá cao nhất.

10. Vương Hạc Đệ và bạn gái của mình đã nói chuyện gần sáu năm, tình cảm rất ổn định, không phải là tùy tiện sẽ chia tay.

11. Mạnh Mỹ Kỳ hiện tại tiếp xúc với đại bộ phận tài nguyên đều là tự mình cố gắng nhận được, công ty đối với cô hầu như không có trợ giúp gì, nhưng cô và công ty còn có mấy năm hợp đồng, trong thời gian ngắn cũng không đi được.

12. Trương Vãn Ý mê quay phim cổ trang, rất tự tin vào tạo hình cổ trang của mình, sau này sẽ tiếp xúc nhiều với kịch bản đề tài này.

13. Tài nguyên bên phía Trần Đô Linh thực sự đã được cải thiện đáng kể.

14. Vương Nhất Bác rất ít khi chủ động trêu chọc người khác, trêu chọc anh ngược lại rất nhiều, nhưng bình thường không dám trả lời.

15. Triệu Lệ Dĩnh mở tài khoản instagram và đăng tải ảnh đầu tiên. Cô đã quyết tâm khám phá thị trường nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực nguồn lực kinh doanh. Mấy 85 hoa khác ít nhiều đều có mấy lá bài xa xỉ, cô nhất định phải cố gắng hết sức, chỉ có thành tích điện ảnh và truyền hình không đủ để cô trở thành đại hoa chân chính.

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