Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/5/2023: Lưu Thi Thi và Triệu Lộ Tư không có tiêm filter mặt, Bạch Kính Đình và Tống Dật đang sống cùng nhau?

2. Sự nghiệp của Lưu Hạo Tồn không phải lo lắng, vì đã có người đỡ đầu lo lắng cho cô ấy.

1. Vương Hạc Đệ liên hệ với một bộ phim về thể thao, nữ chính có thể là Quan Hiểu Đồng.

4. Gần đây Vương Tử Kỳ được chú ý bởi phim mới phát sóng, bây giờ cậu ấy cũng có tâm sự nghiệp, chỉ cần hiệu quả phim tốt, thì có thể sẵn sàng hợp tác lần nữa với nữ chính.

3. Dàn diễn viên chính của bộ phim "Hộ Tâm" là Châu Dã và Hầu Minh Hạo cũng không dám mong phim bạo hay hot, chỉ cần có nhiệt độ nhất định là đủ.

5. Bạch Kính Đình và Tống Dật không chỉ sống cùng nhau ở Bắc Kinh mà hiện tại họ còn sống cùng nhau khi quay phim ở Hoành Điếm, cả hai nói chuyện rất nghiêm túc và đang gấp rút tiến tới hôn nhân.

6. Tài nguyên của Trang Đạt Phỉ, Lý Canh Hy đều từ Kinh Khuyên.

7. Đây Chính Là Nhảy Đường Phố mùa 6 sẽ có các nghệ sĩ tham gia là Vương Nhất Bác, Trương Nghệ Hưng, Hàn Canh, Lisa, Rain, Taeyang.

8. Vương Tuấn Khải đã lâu không vào đoàn, không phải anh ấy không vội vào đoàn, chỉ là chưa gặp được kịch bản phù hợp. Cách đây một thời gian, anh ấy vốn được lời mời nhưng lịch quay không phù hợp nên anh ấy phải hoãn lại. Gần đây đang đàm phán một bộ phim, nếu thuận lợi sẽ gia nhập đoàn vào tháng 6.

9. Vương Tuấn Khải và nữ trợ lý chỉ là quan hệ công việc, chứ không hề hẹn hò như lời đồn trước đó.

10. Lưu Thi Thi và Triệu Lộ Tư không có tiêm filter mặt. Lưu Thi Thi là nhờ chịu khó chăm chú tốt mỗi ngày

11. Tin đồn giữa Dương Dương và Vương Sở Nhiên có lợi hơn có hại với Vương Sở Nhiên, nhiệt độ tăng lên, rất có ích cho việc chiêu mộ các thương vụ và hợp đồng phim.

12. Trương Tân Thành và Lý Lan Địch vẫn im lặng không phản hồi về tin đồn hẹn hò, các fan Lý Lan Địch bình luận dưới bài đăng mới của Lý Lan Địch phản đối, cho rằng Trương Tân Thành không có trách nhiệm, ngày 1/4 fan Trương Tân Thành còn đăng ảnh Lý Lan Địch. Lý Lan Địch bị chửi vô cớ suốt thời gian qua vì tin đồn. Mong cô có thể tập trung sự nghiệp.

13. Kim Thần sẽ nhận những tác phẩm chính kịch trong tương lai, nhưng rất khó để thảo luận về chất lượng và vị trí.

14. Hà Cảnh sàng lọc nghiêm ngặt các khách mời của chương trình mùa này, có một số ông lớn muốn đưa người vào, nhưng anh ấy không đồng ý, anh ấy chỉ không muốn một chương trình nào đó trở nên quá thực dụng khi kết thúc.

15. Mã Tư Thuần gần đây đã kiếm được rất nhiều tiền và nâng cấp thiết bị cho ban nhạc của bạn trai.

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