Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/5/2023: Lưu Thi Thi và Triệu Lộ Tư không có tiêm filter mặt, Bạch Kính Đình và Tống Dật đang sống cùng nhau?

Sao quốc tế 19/05/2023 11:27

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vương Hạc Đệ liên hệ với một bộ phim về thể thao, nữ chính có thể là Quan Hiểu Đồng.

2. Sự nghiệp của Lưu Hạo Tồn không phải lo lắng, vì đã có người đỡ đầu lo lắng cho cô ấy.

3. Dàn diễn viên chính của bộ phim "Hộ Tâm" là Châu Dã và Hầu Minh Hạo cũng không dám mong phim bạo hay hot, chỉ cần có nhiệt độ nhất định là đủ.

4. Gần đây Vương Tử Kỳ được chú ý bởi phim mới phát sóng, bây giờ cậu ấy cũng có tâm sự nghiệp, chỉ cần hiệu quả phim tốt, thì có thể sẵn sàng hợp tác lần nữa với nữ chính.

5. Bạch Kính Đình và Tống Dật không chỉ sống cùng nhau ở Bắc Kinh mà hiện tại họ còn sống cùng nhau khi quay phim ở Hoành Điếm, cả hai nói chuyện rất nghiêm túc và đang gấp rút tiến tới hôn nhân.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/5/2023: Lưu Thi Thi và Triệu Lộ Tư không có tiêm filter mặt, Bạch Kính Đình và Tống Dật đang sống cùng nhau? - Ảnh 1

6. Tài nguyên của Trang Đạt Phỉ, Lý Canh Hy đều từ Kinh Khuyên.

7. Đây Chính Là Nhảy Đường Phố mùa 6 sẽ có các nghệ sĩ tham gia là Vương Nhất Bác, Trương Nghệ Hưng, Hàn Canh, Lisa, Rain, Taeyang.

8. Vương Tuấn Khải đã lâu không vào đoàn, không phải anh ấy không vội vào đoàn, chỉ là chưa gặp được kịch bản phù hợp. Cách đây một thời gian, anh ấy vốn được lời mời nhưng lịch quay không phù hợp nên anh ấy phải hoãn lại. Gần đây đang đàm phán một bộ phim, nếu thuận lợi sẽ gia nhập đoàn vào tháng 6.

9. Vương Tuấn Khải và nữ trợ lý chỉ là quan hệ công việc, chứ không hề hẹn hò như lời đồn trước đó.

10. Lưu Thi Thi Triệu Lộ Tư không có tiêm filter mặt. Lưu Thi Thi là nhờ chịu khó chăm chú tốt mỗi ngày

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/5/2023: Lưu Thi Thi và Triệu Lộ Tư không có tiêm filter mặt, Bạch Kính Đình và Tống Dật đang sống cùng nhau? - Ảnh 2

11. Tin đồn giữa Dương Dương và Vương Sở Nhiên có lợi hơn có hại với Vương Sở Nhiên, nhiệt độ tăng lên, rất có ích cho việc chiêu mộ các thương vụ và hợp đồng phim.

12. Trương Tân Thành và Lý Lan Địch vẫn im lặng không phản hồi về tin đồn hẹn hò, các fan Lý Lan Địch bình luận dưới bài đăng mới của Lý Lan Địch phản đối, cho rằng Trương Tân Thành không có trách nhiệm, ngày 1/4 fan Trương Tân Thành còn đăng ảnh Lý Lan Địch. Lý Lan Địch bị chửi vô cớ suốt thời gian qua vì tin đồn. Mong cô có thể tập trung sự nghiệp.

13. Kim Thần sẽ nhận những tác phẩm chính kịch trong tương lai, nhưng rất khó để thảo luận về chất lượng và vị trí.

14. Hà Cảnh sàng lọc nghiêm ngặt các khách mời của chương trình mùa này, có một số ông lớn muốn đưa người vào, nhưng anh ấy không đồng ý, anh ấy chỉ không muốn một chương trình nào đó trở nên quá thực dụng khi kết thúc.

15. Mã Tư Thuần gần đây đã kiếm được rất nhiều tiền và nâng cấp thiết bị cho ban nhạc của bạn trai.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/5/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba quyết tâm chuyển hình nên từ chối đóng nữ chính ngôn tình, Triệu Lệ Dĩnh không giao lưu sâu với dàn tiểu hoa 85?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/5/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba quyết tâm chuyển hình nên từ chối đóng nữ chính ngôn tình, Triệu Lệ Dĩnh không giao lưu sâu với dàn tiểu hoa 85?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi Triệu Lộ Tư Bạch Kính Đình sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/5/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba quyết tâm chuyển hình nên từ chối đóng nữ chính ngôn tình, Triệu Lệ Dĩnh không giao lưu sâu với dàn tiểu hoa 85?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/5/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba quyết tâm chuyển hình nên từ chối đóng nữ chính ngôn tình, Triệu Lệ Dĩnh không giao lưu sâu với dàn tiểu hoa 85?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/5/2023: Trần Phi Vũ nhận được nhiều tài nguyên tốt từ bố, Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa chỉ là quan hệ đồng nghiệp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/5/2023: Trần Phi Vũ nhận được nhiều tài nguyên tốt từ bố, Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa chỉ là quan hệ đồng nghiệp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/5/2023: Vương Nhất Bác chỉ ngủ 2-3 tiếng vì học thuộc lời thoại, Địch Lệ Nhiệt Ba điều tra nghiêm ngặt người tiết lộ hình ảnh chưa qua chỉnh sửa?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/5/2023: Vương Nhất Bác chỉ ngủ 2-3 tiếng vì học thuộc lời thoại, Địch Lệ Nhiệt Ba điều tra nghiêm ngặt người tiết lộ hình ảnh chưa qua chỉnh sửa?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/5/2023: Vương Hạc Đệ vẫn chưa chia tay bạn gái 6 năm, Địch Lệ Nhiệt Ba dời toàn bộ quay quảng cáo để tập trung đóng phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/5/2023: Vương Hạc Đệ vẫn chưa chia tay bạn gái 6 năm, Địch Lệ Nhiệt Ba dời toàn bộ quay quảng cáo để tập trung đóng phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/5/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên sẽ có hợp đồng quảng cáo chung, Dương Mịch vướng tin đồn 'nhảm' là do Gia Hành?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/5/2023: Dương Dương và Vương Sở Nhiên sẽ có hợp đồng quảng cáo chung, Dương Mịch vướng tin đồn 'nhảm' là do Gia Hành?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh đóng phim đề tài hình sự, Tống Thiến 'chơi xấu' Dương Dương trên mạng xã hội?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh đóng phim đề tài hình sự, Tống Thiến 'chơi xấu' Dương Dương trên mạng xã hội?

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 44 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu