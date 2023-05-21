Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh luôn ở bên con sau ly hôn, Trần Phi Vũ không còn khả năng trở thành đỉnh lưu?

Sao quốc tế 21/05/2023 14:46

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Hoàng Hôn Tâm Ước" của Nhậm Gia Luân và Angela Baby có thể lên sóng vào cuối tháng nhưng 2 người sẽ không phối hợp tuyên truyền quá nhiều.

2. Các thành viên TFBOYS không trở mặt với nhau, chỉ là đã liên hệ ít lại, họ cũng không bao giờ nói xấu nhau. Đoàn đội của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ khi phát bản thảo sẽ tránh nhắc đến đối phương.

3. Triệu Lộ Tư đã bước vào hàng ngũ tiểu hoa tuyến đầu sau "Tinh Hán Xán Lạn"

4. Địch Lệ Nhiệt Ba tạm thời sẽ không hủy hợp đồng với công ty, Gia Hành bên này cho cô điều kiện rất tốt, mục đích là để giữ cô lại.

5. Triệu Lệ Dĩnh khi ly hôn đã nói rõ phải thường xuyên ở bên con, cho dù công việc có bận rộn đến đâu cũng sẽ tận tâm tận lực với chuyện của con

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh luôn ở bên con sau ly hôn, Trần Phi Vũ không còn khả năng trở thành đỉnh lưu? - Ảnh 1

6. Thái độ của Trương Tân Thành và Lý Lan Địch rất rõ ràng, trước mắt chính là trấn an người hâm mộ một chút, không công khai, làm một đôi tình nhân thầm lặng.

7. Hầu Minh Hạo gần đây bởi vì "Hộ Tâm" chia sẻ tuyên truyền của anh quá ít, Hầu Minh Hạo đang đàm phán với công ty.

8. Nam chính "Kiều Tàng" đang tiếp xúc Trương Vãn Ý, thuận lợi thì tháng 8 quay. Bản thân Trương Vãn Ý vẫn muốn thành lưu lượng.

9. Tình cảm của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng rất ổn định, hai người rất ủng hộ lẫn nhau trong công việc.

10. Sau sự cố lộ ảnh nhạy cảm, Trần Phi Vũ không còn khả năng trở thành đỉnh lưu. Tài nguyên hiện tại của anh ấy đều dựa vào nhân mạch của cha mẹ

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh luôn ở bên con sau ly hôn, Trần Phi Vũ không còn khả năng trở thành đỉnh lưu? - Ảnh 2

11. Lý Lan Địch thì muốn công khai chuyện tình cảm nhưng phía Trương Tân Thành thì muốn lơ đi. Trương Tân Thành sợ chuyện tình cảm sẽ gây ảnh hưởng.

12. Cúc Tịnh Y bây giờ thị trường rất tốt, không thiếu quay phim, bản thân cô thiên về một chút phim cổ trang, xem như là khu vực thoải mái của riêng mình.

13. Mấy năm gần đây Hồ Nhất Thiên chỉ có bộ phim hợp tác cùng Thẩm Nguyệt chiếu có khởi sắc còn lại đều bình thường. Hơn nữa hiện cậu ấy không còn Hoa Sách "chống lưng", muốn áp phiên tiểu hoa lưu lượng rất khó.

14. Kim Thần là một người rất biết xã giao, bình thường trong bữa tiệc rượu rất phóng khoáng.

15. Lưu Thi Thi không thích trả lời phỏng vấn vì phản ứng của cô không quá nhanh.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/5/2023: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh hiện đang độc thân, Angela Baby hiện đã có tình mới nhưng giấu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/5/2023: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh hiện đang độc thân, Angela Baby hiện đã có tình mới nhưng giấu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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