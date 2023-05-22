Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/5/2023: Ngu Thư Hân từng bị bạo lực học đường, "Ninh An Như Mộng" của Trương Lăng Hách và Bạch Lộc hoãn vô thời hạn?

Sao quốc tế 22/05/2023 12:56

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Giả Lãi Lượng hiện tại không còn quá để tâm tới việc đóng phim nữa rồi, trước kia giảm cát xê đóng phim chuyển hình nhưng không thành công, hiện tại không có tài nguyên mà cát xê cũng không tăng, dứt khoát chuyển trọng tâm sang livestream bán hàng.

2. Bộ tiếp theo của Hồ Ca hợp tác với đại hoa.

3. Hầu Minh Hạo có rất nhiều bạn bè, mà bạn khác giới cũng không ít.

4. Trương Tân Thành có diễn xuất, lại ít tai tiếng, cho nên có không ít hạng mục tìm tới anh ấy, phim mới đang đàm phán với anh ấy là webdrama của Youku《Vạn Cổ Tối Cường Tông》

5. Lúc Ngu Thư Hân đi học cũng từng gặp phải bạo lực học đường

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/5/2023: Ngu Thư Hân từng bị bạo lực học đường, 'Ninh An Như Mộng' của Trương Lăng Hách và Bạch Lộc hoãn vô thời hạn? - Ảnh 1

6. Lãng tỷ thành đoàn khẳng định là có một suất của Tạ Na.

7. Thẩm mỹ của Uông Tô Lang tương đối thiên hướng "võng hồng".

8. Châu Đông Vũ là kiểu con gái có tâm sự nghiệp rất là mạnh, cô ấy sẽ không nguyện từ bỏ sự nghiệp để trở về sinh con.

9. Gần nhất Đậu Kiêu đang đàm phán với Cụt về một hạng mục webdrama thể loại huyền nghi, có lẽ sẽ đóng chung với diễn viên phái thực lực.

10. Tạm thời "Ninh An Như Mộng" của Trương Lăng Hách và Bạch Lộc xem như vô vọng. Trương Lăng Hách rất buồn lòng, hiện chỉ còn trông chờ vào bộ phim đóng với Ngu Thư Hân xem có thể "bạo" lên được không.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/5/2023: Ngu Thư Hân từng bị bạo lực học đường, 'Ninh An Như Mộng' của Trương Lăng Hách và Bạch Lộc hoãn vô thời hạn? - Ảnh 2

11. Đậu Kiêu trước mắt sẽ không từ bỏ nghiệp diễn, cùng vợ mở công ty phim ảnh nhưng vẫn sẽ tiếp công tác.

12. ​​Trong Lãng tỷ, Chu Châu chơi thân nhất là với Tăng Khả Ni.

13. Tiêu Vũ Lương hiện tại gửi lý lịch đi khắp nơi, nhưng lại không muốn đóng vai phụ, vai quần chúng, mà cát xê đưa ra cũng không có thấp, còn bị người của công ty cũ hớt tay trên lấy mất vai diễn.

14. Triệu Lệ Dĩnh đang đi theo con đường chính kịch, cho nên càng để ý tới quốc dân độ của bản thân, ngày thường ngoại trừ dựa vào các vai diễn tới kéo quốc dân độ, thì còn sẽ chủ động nhận một số đại ngôn có độ nhận diện cao, có mức quốc dân độ nhất định.

15. Phân lượng của Trương Dư Hi trong《Đấu La Đại Lục 2》cũng không nhiều, ngang bằng với nữ hai.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh luôn ở bên con sau ly hôn, Trần Phi Vũ không còn khả năng trở thành đỉnh lưu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh luôn ở bên con sau ly hôn, Trần Phi Vũ không còn khả năng trở thành đỉnh lưu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hân Bạch Lộc Trương Lăng Hách sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh luôn ở bên con sau ly hôn, Trần Phi Vũ không còn khả năng trở thành đỉnh lưu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh luôn ở bên con sau ly hôn, Trần Phi Vũ không còn khả năng trở thành đỉnh lưu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/5/2023: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh hiện đang độc thân, Angela Baby hiện đã có tình mới nhưng giấu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/5/2023: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh hiện đang độc thân, Angela Baby hiện đã có tình mới nhưng giấu?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/5/2023: Lưu Thi Thi và Triệu Lộ Tư không có tiêm filter mặt, Bạch Kính Đình và Tống Dật đang sống cùng nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/5/2023: Lưu Thi Thi và Triệu Lộ Tư không có tiêm filter mặt, Bạch Kính Đình và Tống Dật đang sống cùng nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/5/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba quyết tâm chuyển hình nên từ chối đóng nữ chính ngôn tình, Triệu Lệ Dĩnh không giao lưu sâu với dàn tiểu hoa 85?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/5/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba quyết tâm chuyển hình nên từ chối đóng nữ chính ngôn tình, Triệu Lệ Dĩnh không giao lưu sâu với dàn tiểu hoa 85?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/5/2023: Trần Phi Vũ nhận được nhiều tài nguyên tốt từ bố, Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa chỉ là quan hệ đồng nghiệp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/5/2023: Trần Phi Vũ nhận được nhiều tài nguyên tốt từ bố, Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa chỉ là quan hệ đồng nghiệp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/5/2023: Vương Nhất Bác chỉ ngủ 2-3 tiếng vì học thuộc lời thoại, Địch Lệ Nhiệt Ba điều tra nghiêm ngặt người tiết lộ hình ảnh chưa qua chỉnh sửa?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/5/2023: Vương Nhất Bác chỉ ngủ 2-3 tiếng vì học thuộc lời thoại, Địch Lệ Nhiệt Ba điều tra nghiêm ngặt người tiết lộ hình ảnh chưa qua chỉnh sửa?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 30 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu