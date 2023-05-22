2. Bộ tiếp theo của Hồ Ca hợp tác với đại hoa.

1. Giả Lãi Lượng hiện tại không còn quá để tâm tới việc đóng phim nữa rồi, trước kia giảm cát xê đóng phim chuyển hình nhưng không thành công, hiện tại không có tài nguyên mà cát xê cũng không tăng, dứt khoát chuyển trọng tâm sang livestream bán hàng.

4. Trương Tân Thành có diễn xuất, lại ít tai tiếng, cho nên có không ít hạng mục tìm tới anh ấy, phim mới đang đàm phán với anh ấy là webdrama của Youku《Vạn Cổ Tối Cường Tông》

3. Hầu Minh Hạo có rất nhiều bạn bè, mà bạn khác giới cũng không ít.

5. Lúc Ngu Thư Hân đi học cũng từng gặp phải bạo lực học đường

6. Lãng tỷ thành đoàn khẳng định là có một suất của Tạ Na.

7. Thẩm mỹ của Uông Tô Lang tương đối thiên hướng "võng hồng".

8. Châu Đông Vũ là kiểu con gái có tâm sự nghiệp rất là mạnh, cô ấy sẽ không nguyện từ bỏ sự nghiệp để trở về sinh con.

9. Gần nhất Đậu Kiêu đang đàm phán với Cụt về một hạng mục webdrama thể loại huyền nghi, có lẽ sẽ đóng chung với diễn viên phái thực lực.

10. Tạm thời "Ninh An Như Mộng" của Trương Lăng Hách và Bạch Lộc xem như vô vọng. Trương Lăng Hách rất buồn lòng, hiện chỉ còn trông chờ vào bộ phim đóng với Ngu Thư Hân xem có thể "bạo" lên được không.

11. Đậu Kiêu trước mắt sẽ không từ bỏ nghiệp diễn, cùng vợ mở công ty phim ảnh nhưng vẫn sẽ tiếp công tác.

12. ​​Trong Lãng tỷ, Chu Châu chơi thân nhất là với Tăng Khả Ni.

13. Tiêu Vũ Lương hiện tại gửi lý lịch đi khắp nơi, nhưng lại không muốn đóng vai phụ, vai quần chúng, mà cát xê đưa ra cũng không có thấp, còn bị người của công ty cũ hớt tay trên lấy mất vai diễn.

14. Triệu Lệ Dĩnh đang đi theo con đường chính kịch, cho nên càng để ý tới quốc dân độ của bản thân, ngày thường ngoại trừ dựa vào các vai diễn tới kéo quốc dân độ, thì còn sẽ chủ động nhận một số đại ngôn có độ nhận diện cao, có mức quốc dân độ nhất định.

15. Phân lượng của Trương Dư Hi trong《Đấu La Đại Lục 2》cũng không nhiều, ngang bằng với nữ hai.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News