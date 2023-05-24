Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/5/2023: Huỳnh Hiểu Minh không có ý định tái hôn, Dương Mịch không thích Âu Dương Na Na?

Sao quốc tế 24/05/2023 11:45

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dự án phim "Xán Lạn" do Vương Nguyên, Nhậm Mẫn đóng chính chuẩn bị lên sóng trong tháng 6 tới.

2. Chuyện tình cảm của Dương Dương với Vương Sở Nhiên không có ảnh hưởng gì với anh ấy.

3. Tính hướng của Hồ Binh là bí mật "công khai" ở trong giới.

4. Châu Dã cũng không biết mấy năm tới có đi theo con đường "mỹ nhân ngốc nghếch" hay không.

5. Angela Baby và Âu Dương Na Na gần đây có quan hệ đặc biệt tốt đẹp, nhưng Dương Mịch không thích Âu Dương Na Na.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/5/2023: Huỳnh Hiểu Minh không có ý định tái hôn, Dương Mịch không thích Âu Dương Na Na? - Ảnh 1

6. Kiều Hân có đoạn thời gian vẫn luôn đi coi mắt liên tục, nhưng gần nhất thì thôi rồi.

7. Hồng Hoảng đăng ảnh chụp chung với Cung Tuấn, bởi vì là ảnh Cung Tuấn nhắm mắt, khiến cho các fans không vui, sau khi được nhắc nhở thì đã xoá ảnh, chuyện này vốn cũng không phải to tát gì, nhưng mà sau đó phòng làm việc tới trao đổi xử lý, nhưng mà phương thức câu thông có chút không thoả đáng khiến Hồng lão sư có chút không mừng, dẫn tới bị trực tiếp điểm danh, khiến cho nghệ sĩ bị liên luỵ.

8. Cây anh đào của nhà Trương Nhược Quân mỗi năm đều ra rất nhiều, tầm hơn 100kg.

9. Angela Baby mặc dù mấy năm nay không có tác phẩm lên sóng, nhưng tài nguyên bên mảng thời trang lại vẫn luôn rất tốt.

10. Huỳnh Hiểu Minh ở giai đoạn này anh cũng không có ý định tái hôn, trước tiên yêu đương, mình vui vẻ là được.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/5/2023: Huỳnh Hiểu Minh không có ý định tái hôn, Dương Mịch không thích Âu Dương Na Na? - Ảnh 2

11. Đoàn đội của Vương Sở Nhiên khá lợi hại, rất biết cách dẫn hướng và đề tài để không để nữ diễn viên ảnh hưởng đến con dường phát triển sự nghiệp.

12. Bộ phim "Tầng 11 biến mất" do Phan Việt Minh, Trần Sổ, Quả Tịnh Lâm, Vạn Bằng đóng chính tạm định đầu tháng 6 lên sóng, độc quyền trên Iqiyi.

13. Bành Dục Sướng không nhận được những chế tác lớn, vẫn luôn quanh quẩn bên trong phạm vi những bộ phim chế tác kinh phí thấp. Hình ảnh trong show giải trí của anh ấy kỳ thực còn rất thành công, chỉ là cảm giác tồn tại trong các show giải trí càng ngày càng thấp.

14. Bộ phim Hậu Lãng (Ngô Cương, Triệu Lộ Tư) tiếp tục khiến khán giả ngán ngẩm với những tình tiết và lời thoại gây khó hiểu. Không những vậy trên mạng có rất nhiều người học Đông y (y học cổ truyền) cảm thấy lời thoại và nội dung phim không tôn trọng ngành y.

15. Đoàn đội của Trương Vũ Kỳ trong phương diện marketing là rất lợi hại, cho nên dù trải qua mấy lần trượt dốc thì lại cũng không ảnh hưởng gì lớn tới cô ấy, lần này đi thảm đỏ của Cannes, việc của Cao Diệp cũng thuận tiện mang lại cho cô ấy không ít nhiệt độ, đề tài thảo luận.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Huỳnh Hiểu Minh Âu Dương Na Na sao hoa ngữ sao châu á

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