Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/6/2023: Lâm Tâm Như rất sợ Hoắc Kiến Hoa sẽ bị gái trẻ quyến rũ, Ngu Thư Hân có quyền quyết định chọn diễn viên trong phim?

2. Thành tích phòng vé của bộ phim do Phạm Thừa Thừa đóng chính rất tốt, tài nguyên điện ảnh và truyền hình của nam diễn viên nhận về cũng nhiều hơn.

4. Trần Phi Vũ sắp vào đoàn làm phim, ba anh tranh thủ cho anh một bộ phim sản xuất lớn, hợp tác với một đại gia.

3. Hiện tại La Vân Hi một lòng muốn đóng phim tiến tổ, bên phía nhà sản xuất cũng không ép anh ấy tham gia các chương trình tạp kỹ. Tài nguyên điện ảnh và truyền hình của anh khá tốt, kịch bản trong tay đa số là cổ trang.

5. Lâm Tâm Như rất sợ Hoắc Kiến Hoa sẽ bị các em gái trẻ khác quyến rũ, cô sắp xếp cho nhân viên bên cạnh Hoắc Kiến Hoa, đều là những người có ngoại hình bình thường.

6. Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính trong "Vụng trộm không thể giấu" có dấu hiệu sắp phát sóng. Cụ thể, các nền tảng có kế hoạch phát sóng, dự định trong mùa hè này.

7. Dương Mịch sẽ đóng vai khách mời trong “Hồ Yêu: Trúc Diệp”, tương tự Lưu Thi Thi cũng đóng vai khách mời trong phần “Nguyệt Hồng”. Chắc chắn điều này sẽ đem lại nhiệt cho cả 2, nhưng sẽ có so sánh về địa vị, trang điểm; fan hai nhà kiểu gì cũng giao lưu với nhau.

8. "Trưởng công chúa" đổi tên thành dự án "Độ niên hoa", trước đó đã định Triệu Kim Mạch và Vương An Vũ đóng chính, sắp khởi động.

9. "Vạn cặn bã triều hoàng" của Địch Lệ Nhiệt Ba khởi động vào quý 4, nam chính xác suất lớn sẽ là Trương Lăng Hách, hiện tại anh là nghệ sĩ hợp tác sâu sắc của Hằng Tinh.

10. Ngu Thư Hân có quyền quyết định chọn diễn viên trong phim của cô ấy.

11. "Kiều Tàng" của Trương Vãn Ý và Vương Sở Nhiên kỳ thật gần như đã định ra, chẳng qua phiên vị còn chưa đàm phán, có thể bình phiên.

12. Tâm tính của Tạ Na không phải là đặc biệt tốt, nhìn thấy cư dân mạng đánh giá cô không tốt, cô sẽ buồn trong một thời gian dài, Trương Kiệt thường ôm cô trong vòng tay an ủi.

13. Trình Tiêu hiện tại đúng là đang tiếp xúc với công ty do ba Dương Tử mở, nhưng ngoài ra, cô cũng tiếp xúc với nhà sản xuất khác, càng muốn dựa vào nền tảng lớn, để đảm bảo tính bền vững của tài nguyên.

14. Huỳnh Hiểu Minh hiện cũng có bạn gái, gu thẩm mỹ của anh vẫn như nhau, giống Angela Baby.

15. Dương Tử luôn cố gắng để có được sự đột phá trong phong cách thời trang cũng như trang điểm, thời gian này sẽ cố gắng thử sức thật nhiều.

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