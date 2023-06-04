Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/6/2023: Lâm Tâm Như rất sợ Hoắc Kiến Hoa sẽ bị gái trẻ quyến rũ, Ngu Thư Hân có quyền quyết định chọn diễn viên trong phim?

Sao quốc tế 04/06/2023 17:41

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dương Dương và Vương Sở Nhiên đang trong tình trạng ổn định.

2. Thành tích phòng vé của bộ phim do Phạm Thừa Thừa đóng chính rất tốt, tài nguyên điện ảnh và truyền hình của nam diễn viên nhận về cũng nhiều hơn.

3. Hiện tại La Vân Hi một lòng muốn đóng phim tiến tổ, bên phía nhà sản xuất cũng không ép anh ấy tham gia các chương trình tạp kỹ. Tài nguyên điện ảnh và truyền hình của anh khá tốt, kịch bản trong tay đa số là cổ trang. 

4. Trần Phi Vũ sắp vào đoàn làm phim, ba anh tranh thủ cho anh một bộ phim sản xuất lớn, hợp tác với một đại gia.

5. Lâm Tâm Như rất sợ Hoắc Kiến Hoa sẽ bị các em gái trẻ khác quyến rũ, cô sắp xếp cho nhân viên bên cạnh Hoắc Kiến Hoa, đều là những người có ngoại hình bình thường.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/6/2023: Lâm Tâm Như rất sợ Hoắc Kiến Hoa sẽ bị gái trẻ quyến rũ, Ngu Thư Hân có quyền quyết định chọn diễn viên trong phim? - Ảnh 1

6. Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính trong "Vụng trộm không thể giấu" có dấu hiệu sắp phát sóng. Cụ thể, các nền tảng có kế hoạch phát sóng, dự định trong mùa hè này.

7. Dương Mịch sẽ đóng vai khách mời trong “Hồ Yêu: Trúc Diệp”, tương tự Lưu Thi Thi cũng đóng vai khách mời trong phần “Nguyệt Hồng”. Chắc chắn điều này sẽ đem lại nhiệt cho cả 2, nhưng sẽ có so sánh về địa vị, trang điểm; fan hai nhà kiểu gì cũng giao lưu với nhau.

8. "Trưởng công chúa" đổi tên thành dự án "Độ niên hoa", trước đó đã định Triệu Kim Mạch và Vương An Vũ đóng chính, sắp khởi động.

9. "Vạn cặn bã triều hoàng" của Địch Lệ Nhiệt Ba khởi động vào quý 4, nam chính xác suất lớn sẽ là Trương Lăng Hách, hiện tại anh là nghệ sĩ hợp tác sâu sắc của Hằng Tinh.

10. Ngu Thư Hân có quyền quyết định chọn diễn viên trong phim của cô ấy. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/6/2023: Lâm Tâm Như rất sợ Hoắc Kiến Hoa sẽ bị gái trẻ quyến rũ, Ngu Thư Hân có quyền quyết định chọn diễn viên trong phim? - Ảnh 2

11. "Kiều Tàng" của Trương Vãn Ý và Vương Sở Nhiên kỳ thật gần như đã định ra, chẳng qua phiên vị còn chưa đàm phán, có thể bình phiên.

12. Tâm tính của Tạ Na không phải là đặc biệt tốt, nhìn thấy cư dân mạng đánh giá cô không tốt, cô sẽ buồn trong một thời gian dài, Trương Kiệt thường ôm cô trong vòng tay an ủi.

13. Trình Tiêu hiện tại đúng là đang tiếp xúc với công ty do ba Dương Tử mở, nhưng ngoài ra, cô cũng tiếp xúc với nhà sản xuất khác, càng muốn dựa vào nền tảng lớn, để đảm bảo tính bền vững của tài nguyên.

14. Huỳnh Hiểu Minh hiện cũng có bạn gái, gu thẩm mỹ của anh vẫn như nhau, giống Angela Baby.

15. Dương Tử luôn cố gắng để có được sự đột phá trong phong cách thời trang cũng như trang điểm, thời gian này sẽ cố gắng thử sức thật nhiều.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/6/2023: Dương Mịch muốn lấy lại quyền nuôi con gái, tâm lý của Ngô Thiến không tốt lắm sau ly hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/6/2023: Dương Mịch muốn lấy lại quyền nuôi con gái, tâm lý của Ngô Thiến không tốt lắm sau ly hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa Lâm Tâm Như Ngu Thư Hân sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/6/2023: Dương Mịch muốn lấy lại quyền nuôi con gái, tâm lý của Ngô Thiến không tốt lắm sau ly hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/6/2023: Dương Mịch muốn lấy lại quyền nuôi con gái, tâm lý của Ngô Thiến không tốt lắm sau ly hôn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/6/2023: Lâm Canh Tân đã chịu nhận đóng vai nam thứ, Lý Hiện không được quyền tự do chọn nữ chính?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/6/2023: Lâm Canh Tân đã chịu nhận đóng vai nam thứ, Lý Hiện không được quyền tự do chọn nữ chính?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/6/2023: Dương Mịch quen biết rất nhiều bạn bè thông qua chơi game, Phạm Băng Băng rất nghiêm khắc về cân nặng của mình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/6/2023: Dương Mịch quen biết rất nhiều bạn bè thông qua chơi game, Phạm Băng Băng rất nghiêm khắc về cân nặng của mình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh thường đưa con đến trường quay, Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không có cảnh hôn trong 'An Lạc truyện'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh thường đưa con đến trường quay, Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không có cảnh hôn trong 'An Lạc truyện'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/5/2023: Dương Mịch sẽ đóng vai khách mời trong bộ phim mới của Lưu Thi Thi, Hoắc Kiến Hoa trở lại đóng phim, Lâm Tâm Như sẽ lo việc nhà?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/5/2023: Dương Mịch sẽ đóng vai khách mời trong bộ phim mới của Lưu Thi Thi, Hoắc Kiến Hoa trở lại đóng phim, Lâm Tâm Như sẽ lo việc nhà?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/5/2023: Hoắc Kiến Hoa hợp tác với Lưu Diệc Phi khá áp lực, Dương Mịch mời thầy về luyện tập lời thoại diễn xuất?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/5/2023: Hoắc Kiến Hoa hợp tác với Lưu Diệc Phi khá áp lực, Dương Mịch mời thầy về luyện tập lời thoại diễn xuất?

TIN MỚI NHẤT

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 46 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 1 giờ 1 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 1 giờ 16 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tờ giấy đặc biệt người vợ gửi cho nhân tình của chồng khi cô ta mang thai đến đòi tiền

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Tin tức giải trí 1 giờ 51 phút trước
Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Một chiếc trực thăng chở ca sĩ nổi tiếng, cả 5 người đều được xác nhận thiệt mạng

Video 2 giờ 1 phút trước
Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tờ kết quả xét nghiệm máu cho con và câu nói nghẹn ngào của người chồng tại bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu