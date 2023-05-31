Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh thường đưa con đến trường quay, Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không có cảnh hôn trong 'An Lạc truyện'?

Sao quốc tế 31/05/2023 11:31

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (31/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đoàn đội của Bạch Kính Đình kỳ thật không muốn cậu công khai tình cảm với Tống Dật, hiện tại anh phát triển càng ngày càng tốt, có khả năng vươn lên hàng diễn viên tuyến đầu.

2. Thành Nghị và Ngu Thư Hân sắp hợp tác trong "Hắc Liên Hoa Công Lược", không có gì bất ngờ tháng sau sẽ quan tuyên. Mặc kệ phía người hâm mộ có phản đối hay không, bộ phim này Thành Nghị đã tiếp nhận.

3. Châu Đông Vũ và Tăng Chí Vỹ thật sự không có hẹn hò.

4. Trần Hiểu đã sớm ký hợp đồng với dự án phim "Đại doanh nhân", hạng mục này trước đó vì lý do đặc biệt mà trì hoãn, hiện tại vẫn đang chọn nữ chính.

5. Triệu Lệ Dĩnh đôi khi quay phim sẽ đưa con đến trường quay, cô thường sử dụng rất nhiều đồ dùng cho trẻ em.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh thường đưa con đến trường quay, Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không có cảnh hôn trong 'An Lạc truyện'? - Ảnh 1

6. Công ty đối với Vương Hạc Đệ cũng tương đối coi trọng, dù sao hiện tại chính là "gà cưng", hơn nữa anh đối với công ty tương đối nghe lời hiểu chuyện, công ty cũng không lo lắng anh sẽ kết thúc hợp đồng.

7. Triệu Lộ Tư cũng là người hiếm hoi trong nhóm 95 hoa này không có nhận tạp kỹ, có khá nhiều lời mời tham gia chương trình nhưng nữ diễn viên sợ biểu hiện của mình không tốt nên vẫn do dự.

8. Mạnh Tử Nghĩa hiện tại lời mời cô tham gia tạp kỹ đặc biệt nhiều. Cô còn rất thích trạng thái hiện tại, kiếm được nhiều tiền và thoải mái, không cần vất vả như quay phim nữa. Hiện tại báo giá tạp kỹ tăng lên.

9. Cung Tuấn thường thức đêm đọc tiểu thuyết.

10. Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai chính trong bộ phim "An Nhạc Truyện" không có cảnh hôn chỉ có một nụ hôn trên trán.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/5/2023: Triệu Lệ Dĩnh thường đưa con đến trường quay, Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không có cảnh hôn trong 'An Lạc truyện'? - Ảnh 2

11. Trương Tử Phong ekip của cô cũng muốn xây dựng con đường của cô giống Châu Đông Vũ, nhưng phong cách của hai người không giống nhau.

12. Phạm Băng Băng vì lần này tham gia liên hoan phim Cannes xem như đã dùng trang phục tích trữ một năm, cô thực sự rất thích đi thảm đỏ.

13. La Vân Hi không có kế hoạch chuyển đổi, cũng không phải tất cả nghệ sĩ đều thích hợp chuyển đổi, con đường diễn xuất của anh không rộng như vậy, dã tâm của mình cũng không lớn, cứ làm tốt chuyện trước mắt là được. Hiện đang tiếp xúc với một bộ cổ trang, và 1 bộ hiện đại.

14. Hầu Minh Hạo và Châu Dã cũng không có quá nhiều giao tiếp hây tương tác, chủ yếu "xào couple" để quảng bá cho phim đang chiếu.

15. Lý Tiểu Lộ vẫn có liên lạc với nhiều rapper và thường xuyên mời những người đó đến nhà để mở party

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Địch Lệ Nhiệt Ba Cung Tuấn sao hoa ngữ sao châu á

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