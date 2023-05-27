Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/5/2023: Hoắc Kiến Hoa từ chối đóng phim vì con gái, phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên sẽ phát sóng vào tháng 7-8?

Sao quốc tế 27/05/2023 11:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phần đầu tiên của "Trường Tương Tư" chính thức giành được giấy phát hành. Về cơ bản, "Trường Tương Tư" sẽ được chia thành 2 phần phát sóng trước sau, nhưng sẽ không phát sóng liên tục, sẽ có một khoảng thời gian giữa hai phần.

2. Vương Tử Kỳ hiện tại đã thành lập công ty cá nhân của mình, tài nguyên nội bộ đều nghiêng về phía mình.

3. Dịch Dương Thiên Tỉ đối với chuyện đoạt giải ảnh đế trước mắt không sốt ruột, đối với chính mình rất có lòng tin, tuy rằng đã nhiều lần bồi chạy, nhưng có các loại hoạt động đề cử giải thưởng lớn, cũng sẽ không bỏ lỡ.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba mỗi lần vào tổ đều mang theo đủ loại đồ vật kỳ lạ, ăn mặc dùng có, nàng còn thích chia cho người khác.

5. Hoắc Kiến Hoa rất chiều con gái, lúc trước có tài nguyên không tồi tiếp xúc, nhưng cũng lấy lý do con gái dính lấy mình, không muốn ra ngoài làm việc khéo léo từ chối, bất quá gần đây rốt cục có tâm tư muốn ra ngoài quay phim.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/5/2023: Hoắc Kiến Hoa từ chối đóng phim vì con gái, phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên sẽ phát sóng vào tháng 7-8? - Ảnh 1

6. Lần này Châu Đông Vũ tham gia hoạt động tuyên truyền điện ảnh, nữ diễn viên còn nhân cơ hội này giới thiệu cho bạn trai Lưu Hạo Nhiên không ít mạng lưới quan hệ.

7. Phim cổ trang "Liên minh anh hùng" cấp S+ (phim trọng điểm), tạm định Dịch Dương Thiên Tỳ và Triệu Lộ Tư.

8. Uông Đạc và Quách Kính Minh hiện tại đã trở thành quan hệ giữa ông chủ và nhân viên bình thường.

9. Tôn Di sau khi ly hôn tương đối phóng khoáng bản thân, tiêu tiền cũng rất hào phóng, nhóm của cô mỗi quý đều có cơ hội du lịch 

10. Phim "Khói lửa nhân gian của tôi" của Dương Dương, Vương Sở Nhiên đã bắt đầu chiêu thương, tạm định phát sóng từ tháng 7 đến tháng 8.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/5/2023: Hoắc Kiến Hoa từ chối đóng phim vì con gái, phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên sẽ phát sóng vào tháng 7-8? - Ảnh 2

11. Bốn lưu lượng lớn hẳn là Dịch Dương Thiên Tỷ, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Thái Từ Khôn, ba lưu lượng nhỏ hẳn là Vương Hạc Đệ, Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân.

12. Trương Tịnh Nghi quay phim sẽ không chọn nam diễn viên, kịch bản tốt, thiết lập xong, cô đều sẽ nghe ý kiến của đoàn chế tác, độ phối hợp rất cao.

13. Kim Tinh từng ở trên show tiết lộ rất nhiều "mặt tối" mà rất nhiều nghệ sĩ không muốn cho ai biết, cũng coi là cung cấp kiến thức về sự phức tạp và hỗn loạn của giới giải trí cho khán giả.

14. La Vân Hi bị thiếu máu nghiêm trọng, hạ đường huyết nếu làm việc quá sức.

15. Hòa Tụng đề cập rất nhiều lần, muốn tiến hành hệ thống học tập diễn xuất chuyên nghiệp cho Châu Dã, nhưng lần nào nữ diễn viên cũng từ chối.

 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

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Từ khóa:   Dương Dương Vương Sở Nhiên Hoắc Kiến Hoa sao hoa ngữ sao châu á

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