Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/5/2023: Hoắc Kiến Hoa hợp tác với Lưu Diệc Phi khá áp lực, Dương Mịch mời thầy về luyện tập lời thoại diễn xuất?

Sao quốc tế 30/05/2023 11:05

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Quan Hạc Bút Ký" nhắm đến Trần Đô Linh và Trương Lăng Hách đóng chính.

2. Vương Nhất Bác vẫn luôn bị quấy rầy, thường xuyên đi theo, tư sinh còn lấy được số điện thoại cá nhân của anh, không chỉ thường xuyên gọi điện thoại cho anh, còn quấy rầy người nhà anh, anh cũng nghĩ ra rất nhiều biện pháp.

3. Trương Tiểu Hàn đưa tin Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh cùng rời khỏi Disney cách nhau 10 phút.

4. Khách mời tuần lễ thời trang nam của Louis Vuiiton có Cung Tuấn, Vương Gia Nhĩ...

5. Hoắc Kiến Hoa lần này hợp tác với Lưu Diệc Phi đúng là gặp rất nhiều áp lực, một mặt là đánh giá về giá trị giải trí nội bộ của anh không tốt như trước, cư dân mạng cho rằng anh hợp tác với Lưu Diệc Phi nhất định sẽ lộ ra nhiều vấn đề, mặt khác, đó là ngoài cân nhắc về gia đình, anh ấy đã lâu không nhận công việc quy mô lớn, nên có theo kịp nhịp điệu của đoàn phim hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng của anh ấy.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/5/2023: Hoắc Kiến Hoa hợp tác với Lưu Diệc Phi khá áp lực, Dương Mịch mời thầy về luyện tập lời thoại diễn xuất? - Ảnh 1

6. Trương Lăng Hách rất được đài hoa quả nâng đỡ, trong một cảnh quay, tổ làm chương trình thậm chí còn đặc biệt cắt bỏ cảnh quay của một khách mời khác, sau đó thêm một chút kịch bản cho anh.

7. Show "Nhà Hàng Trung Hoa" đặc biệt muốn mời: Huỳnh Hiểu Minh, Thư Kỳ, Vương Tuấn Khải, Dương Tử, đều là những người cũ của mùa trước, ngoài ra còn có Vương Gia Nhĩ, Tống Thiến, Henry Lau, Vương Tuấn Khải, Ngu Thư Hân, Lý Nhất Đồng.

8. Bộ phim truyền hình của Phạm Thừa Thừa hợp tác với Lý Canh Hi, hiện tại hai bên đều đang tranh giành phiên vị

9. Kịch bản của "Cảnh sát vinh dự 2" gần như đã được hoàn thành, bên phía diễn viên chính vẫn mời Trương Nhược Quân trở lại diễn xuất.

10. Dương Mịch muốn chuyên tâm nghiên cứu hình tượng quay phim, mời giáo viên huấn luyện, luyện lời thoại với thầy cô, đây đều là những biểu hiện muốn chứng minh cô đang cố gắng tiến bộ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/5/2023: Hoắc Kiến Hoa hợp tác với Lưu Diệc Phi khá áp lực, Dương Mịch mời thầy về luyện tập lời thoại diễn xuất? - Ảnh 2

11. Cảnh Điềm cũng không muốn cùng Hứa Khải "xào couple", mặc dù bộ phim mới bọn họ hợp tác đã chính thức bước vào giai đoạn tuyên truyền, bên sản xuất vì bảo đảm rating, nhất định sẽ để cho hai người phối hợp.

12. Vương Tuấn Khải hiện tại cũng là người đi đường điện ảnh , kế hoạch của anh hy vọng nghiêng về diễn viên hơn, nhận chương trình giải trí là để kiếm tiền và duy trì độ nổi tiếng.

13. Tác phẩm tiếp theo của Nhậm Gia Luân vẫn là cổ trang, anh đã ký hai bộ, đều là đề tài đại nam chính

14. Đội của Trương Tử Phong cũng muốn cô theo con đường Châu Đông Vũ, nhưng phong cách của hai người không giống nhau, cho nên bên cô cũng đang suy nghĩ vấn đề chuyển đổi, kịch bản thích hợp còn phải cẩn thận chọn lựa.

15. Khi Huỳnh Hiểu Minh ghi hình chương trình, mỗi lần đều mang đến cho mọi người đủ loại quà tặng, cho nên mọi người đều rất thích anh.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/5/2023: Dương Mịch sẽ đóng vai khách mời trong bộ phim mới của Lưu Thi Thi, Hoắc Kiến Hoa trở lại đóng phim, Lâm Tâm Như sẽ lo việc nhà?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Diệc Phi Hoắc Kiến Hoa sao hoa ngữ sao châu á

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