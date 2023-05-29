Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/5/2023: Dương Mịch sẽ đóng vai khách mời trong bộ phim mới của Lưu Thi Thi, Hoắc Kiến Hoa trở lại đóng phim, Lâm Tâm Như sẽ lo việc nhà?

Sao quốc tế 29/05/2023 11:40

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Giang Sơ Ảnh vì thuận tiện cho kỳ nghỉ, nữ diễn viên đã mua luôn một căn nhà ở Tam Á.

2. Nữ chính "Phàm nhân tu tiên truyện" của Dương Dương đã định Lâm Duẫn, tuy nhiên, người đại diện của Dương Dương rất không hài lòng.

3. Vương Nhất Hủ rất muốn Thành Nghị diễn "Hắc Liên Hoa", nhưng phiên vị lại đàm phán không ổn.

4. Tần Tiêu Hiền chọn vợ yêu cầu cũng rất cao, không có ý định tìm người trong giới yêu đương.

5. Dương Mịch sẽ đóng vai khách mời trong bộ phim mới của Lưu Thi Thi, chủ yếu là để làm cho nhà sản xuất nể mặt

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/5/2023: Dương Mịch sẽ đóng vai khách mời trong bộ phim mới của Lưu Thi Thi, Hoắc Kiến Hoa trở lại đóng phim, Lâm Tâm Như sẽ lo việc nhà? - Ảnh 1

6. "Thất Căn Tâm Giản" đã định Tống Uy Long, Lưu Hạo Tồn, Ngao Thụy Bằng diễn xuất, sẽ không thay đổi nữa, tháng sau sẽ khởi động dự án phim này.

7. Angelababy sau khi đổi ekip danh tiếng liên tục bị đảo chiều, vừa rồi muốn lấy lại duyên người qua đường tốn không ít công phu, nhân viên công tác phải tăng ca.

8. Hiện tại Trương Tịnh Nghi là "công chúa" duy nhất của công ty Đông Thân.

9. Bộ phim "Xạ Điêu" của Tiêu Chiến tháng 6 sẽ khởi quay, đoàn làm phim đã thử cảnh, diễn viên sắp đọc kịch bản.

10. Hoắc Kiến Hoa trở lại đóng phim, Lâm Tâm Như sẽ lui lại lo việc nhà.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/5/2023: Dương Mịch sẽ đóng vai khách mời trong bộ phim mới của Lưu Thi Thi, Hoắc Kiến Hoa trở lại đóng phim, Lâm Tâm Như sẽ lo việc nhà? - Ảnh 2

11. Vương Tuấn Khải hai năm nay tuyên truyền không nhiều lắm, nhưng lưu lượng của anh vẫn rất cao, có không ít paparazzi nhìn chằm chằm, nhưng kỳ thật cũng đào không ra bất kỳ vật liệu nào.

12. Trương Lăng Hách trước mắt là tiểu sinh được công ty nâng đỡ, cho nên trong ngành công nghiệp đỏ mắt tài nguyên của anh đối với nhà quả thật không ít, bất quá năng lực nghiệp vụ của đội ngũ Trương Lăng Hách cũng tương đối, hơn nữa tài nguyên giai đoạn này phần lớn là do công ty mai mối, cho nên cũng không ảnh hưởng được Trương Lăng Hách.

13. Lý Thấm trong giới của cô có danh tiếng tốt, cũng được dòng chính kịch thích.

14. Công ty Lý Nhất Đồng hiện tại cho cô xem phần lớn là phim cổ trang, cô cũng không có ý kiến phối hợp rất cao.

15. Ngu Thư Hân trước mắt nàng ở trong web drama sản xuất lớn có thể bắt được nữ chủ, nhưng tài nguyên chính kịch không cướp được, vẫn phải tích lũy thêm hai năm nữa.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/5/2023: Lý Thấm thấy xui xẻo khi nhắc đến chuyện tình cảm với Dương Dương, Triệu Lộ Tư rất thích trang điểm kiểu Hàn Quốc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/5/2023: Lý Thấm thấy xui xẻo khi nhắc đến chuyện tình cảm với Dương Dương, Triệu Lộ Tư rất thích trang điểm kiểu Hàn Quốc?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Thi Thi  Hoắc Kiến Hoa Lâm Tâm Như sao hoa ngữ sao châu á

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