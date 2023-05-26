Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/5/2023: La Vân Hi và Bạch Lộc thường liên hệ riêng tư, Dương Tử chú ý đến khoảng cách tuổi tác với bạn diễn nam?

Sao quốc tế 26/05/2023 11:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ hiện tại tính là cạnh tranh, hai người đều đi theo con đường điện ảnh, cho dù quan hệ riêng tư tốt, đoàn đội cũng không cho bọn họ cùng khung hình tương tác.

2. Giáo viên hướng dẫn âm nhạc của Phạm Thừa Thừa là Lý Vinh Hạo.

3. Cư dân mạng bình chọn tứ mỹ nhaan trên thảm đỏ là Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Nghê Ni, Dương Dĩnh.

4. Tóc của Triệu Lệ Dĩnh khá mềm mại nên đôi khi không tạo kiểu tốt được.

5. La Vân HiBạch Lộc lần này tuyên truyền phim mặc dù không cùng nhau quảng bá, nhưng hai người quan hệ riêng tư rất tốt, vẫn luôn có liên hệ. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/5/2023: La Vân Hi và Bạch Lộc thường liên hệ riêng tư, Dương Tử chú ý đến khoảng cách tuổi tác với bạn diễn nam? - Ảnh 1

6. Sau khi mối quan hệ yêu đương của Vương Hạc Đệ và bạn gái bị bại lộ, ekip của anh rất sốt ruột, dù sao lúc mới bùng nổ vẫn chưa thật sự đứng vững, vẫn luôn khuyên anh chia tay.

7. Vu Chính tuy rằng hiện tại đối với Tống Uy Long cũng được, nhưng không nhất định nguyện ý để giúp quá nhiều cho anh giành được tài nguyên.

8. Liên Hoa Lâu của Thành Nghị sẽ lên sóng trong tháng 7/2023 trên nền tảng Iqiyi.

9. Huỳnh Hiểu Minh anh có thể ăn 10 gói mì ăn liền cùng một lúc, cũng có thể ăn 10 bánh mì cùng một lúc, cũng thích ăn các loại thực phẩm chiên.

10. Dương Tử trước đây vì bị cư dân mạng chế giễu không biết giữ khoảng cách với nam nghệ sĩ, hiện tại cô cũng chú ý rất nhiều, sẽ không tương tác quá mức bên ngoài.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/5/2023: La Vân Hi và Bạch Lộc thường liên hệ riêng tư, Dương Tử chú ý đến khoảng cách tuổi tác với bạn diễn nam? - Ảnh 2

11. "Ninh An Như Mộng" có vấn đề nam phụ phân cảnh rất nặng, xóa đi rất ảnh hưởng đến cốt truyện, chi phí đổi người quay lại quá cao nên có thể trì hoãn không thời hạn.

12. Hoàng Cảnh Du: Lúc phỏng vấn cậu ấy rất tốt tính, nói chuyện vui vẻ, hay cười, nhiều lúc còn bày tỏ ngại quá vì nói hơi nhiều, xung quanh lộn xộn cậu ấy cũng không yêu cầu yên lặng, rất bình dị thân thiết, đoàn đội cũng rất tốt, không thay đổi câu hỏi, không chặn lời phóng viên.

13. Trần Triết Viễn trước mắt anh còn đang quay "Ám Dạ và Bình Minh", hiện tại nam diễn viên phát triển con đường sự nghiệp khá tốt, chỉ chờ phim "bạo", cụ thể là "Vụng trộm không thể giấu" đóng với Triệu Lộ Tư đang rất được kì vọng.

14. Châu Thâm bình thường đối với nhân viên còn rất tốt, đãi ngộ phúc lợi đều có, chưa từng nghe nói qua chuyện anh ta nợ lương, trong giới vẫn có người bảo đảm nhân phẩm của anh.

15. Trương Tịnh Nghi quay phim sẽ không cố ý chọn diễn viên nam, kịch bản tốt người thiết lập tốt, cô đều sẽ nghe ý kiến của ekip sản xuất, mức độ phối hợp rất cao.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Tử La Vân Hi Bạch Lộc sao hoa ngữ sao châu á

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