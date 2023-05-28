Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/5/2023: Lý Thấm thấy xui xẻo khi nhắc đến chuyện tình cảm với Dương Dương, Triệu Lộ Tư rất thích trang điểm kiểu Hàn Quốc?

2. Địa vị của Dịch Dương Thiên Tỷ trong giới hiện tại đặc biệt vững chắc, như Châu Đông Vũ cũng có mạng lưới giao thiệp rất rộng, phần lớn những người có thực lực đều rất vui vẻ hợp tác với anh. Đã nhận "Liên minh anh hùng" của Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi có thể sẽ đặc biệt xuất hiện.

1. Lúc Địch Lệ Nhiệt Ba rảnh, cô ấy sẽ đi siêu thị tự mua đồ ăn, có khi mua cho cả quản lý và nghệ sĩ của mình nữa.

4. Vương Hạc Đệ mới đây đang tranh giành vai nam chính trong “Hồ yêu Tiểu Hồng Nương Vương Quyền”, còn muốn cùng Vương Nhất Hủ hợp tác một lần nữa.

3. Mao Bất Dịch biết rất rõ về mấy quả dưa trong giới, biết cả sao nam nào tử tế, lưu lượng nào nam nữ đều được, anh ấy đều biết rất rõ.

5. Lý Thấm không thích nhắc đến chuyện tình cảm trong quá khứ với Dương Dương, cô cảm thấy đó là điều không may mắn của mình.

6. Ngô Thiến vốn cho rằng dựa vào chuyện mình gặp phải bi thảm để tuyên truyền, sẽ làm tất cả mọi người thương cảm, không nghĩ tới tuyên truyền quá mạnh dẫn đến cư dân mạng có chút phản cảm, nên không muốn tiếp tục ghi hình.

7. Tương tác giữa Từ Minh Hạo và Cao Diệp trong Thanh Xuân Hoàn Du Ký chỉ là hành vi cá nhân tự nhiên của Từ Minh Hạo, tổ chương trình không đưa kịch bản, nhưng cảm thấy phần này có hiệu quả cho chương trình, nên thêm một chút cảnh quay mà thôi.

8. Huỳnh Hiểu Minh vẫn có thể kiếm tiền mà không cần tham gia các show tạp kỹ, bởi vì anh ấy đầu tư cho nhiều doanh nghiệp bên lề. Chỉ là không ai nghĩ số tiền kiếm được lại nhiều.

9. Trương Gia Nghê và Mai Siêu tuy rằng còn chưa làm thủ tục chính thức, nhưng căn bản không khác gì ly hôn, đã chỉ còn trên danh nghĩa.

10. Triệu Lộ Tư rất thích makeup kiểu Hàn, thường sẽ nhờ thợ trang điểm theo dõi trend mới nhất

11. Triệu Lệ Dĩnh có thể giành được giải thưởng nào đó hay không là trọng điểm chú ý của rất nhiều người, hoa 85 đều rất sợ cô lấy được, vì thế đang âm thầm "chơi xấu" cô.

12. Cáp Ni Khắc Tư rất nhẹ, và gầy hơn khi lên phim.

13. Khi kịch bản của "Hậu Lãng" được khởi động, đánh giá nội bộ của nhà sản xuất là tốt, đội của Triệu Lộ Tư cũng cảm thấy rằng cô ấy thiết lập nhân vật đáng yêu sẽ thu hút người hâm mộ, nhưng hiệu quả của việc phát sóng thực sự ngược lại ý tưởng kịch bản ban đầu.

14. Hiện nay tồn kho trong tay Trần Tinh Húc không nhiều lắm, chỉ có hai bộ phim "Sơn hà biểu lý" và "Quan phiên dịch của chúng ta", 1 bộ cổ trang 1 hiện đại, "Anh cũng có ngày hôm nay" còn đang trong quá trình quay.

15. Bộ phim "Câu chuyện hoa hồng" dựa trên đội ngũ tùy chỉnh của Lưu Diệc Phi, bộ phim của cô ấy hiện đang ăn khách và phát sóng tốt.

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