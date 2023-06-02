Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/6/2023: Lâm Canh Tân đã chịu nhận đóng vai nam thứ, Lý Hiện không được quyền tự do chọn nữ chính?

2. Lâm Nhất đặc biệt tự tin vào nhan sắc của mình, đặc biệt là cổ trang, anh cho rằng mình mang hơi thở cổ nhân.

1. Kịch bản nam chính Ninh An Như Mộng từng tìm Trương Bân Bân diễn nhưng Gia Hành không cho anh ấy cơ hội tranh đoạt tài nguyên này.

4. Vương Gia Nhĩ đặc biệt hài lòng với cơ ngực của mình, mặc quần áo sẽ có xu hướng thể hiện cơ ngực bó sát.

3. Công Tố Tinh Anh là cột mốc quan trọng, mang tính quyết định Địch Lệ Nhiệt Ba có thể gia nhập giới chính kịch hay không.

5. Lâm Canh Tân hiện tại cũng bắt đầu nhận kịch bản nam thứ, trước đây không phải nam chính không nhận.

6. Triệu Lộ Tư có ý định thay đổi đội ngũ trang điểm, mấy ngày nay trang điểm làm hại cô thảm, cô có chút không quá tin tưởng stylist của mình, sẽ tự mình đề xuất ý tưởng trang điểm.

7. Địa vị của Chúc Tự Đan ở Gia Hành không tính là cao, hoàn toàn không uy hiếp được Địch Lệ Nhiệt Ba, tài nguyên của công ty cũng là nghiêng về phía cô trước, cho nên quan hệ giữa hai người cũng tương đối tốt.

8. Lúc trước khi Vương Sở Nhiên ký hợp đồng với Giả Sĩ Khải, công ty đã đồng ý cho cô thêm tài nguyên điện ảnh và truyền hình, cho nên hiện tại kịch bản trên tay cô đều tích lũy không ít

9. Ngô Kinh cảm thấy Ngô Lỗi đặc biệt sạch sẽ và thông minh.

10. Lý Hiện sẽ không rời Nhất Tâm. Bộ kế tiếp công ty muốn nam diễn viên cùng Tống Tổ Nhi hợp tác. Hiện tại, Lý Hiện không được quyền tự do chọn nữ chính, lần trước nam diễn viên bị "trói buộc" với Xuân Hạ.

11. Dương Tử là diễn viên nhí, có thực tích cũng có lưu lượng. Nhiều công ty tìm cô ấy trao đổi, họ cho cô ấy tài nguyên, cô ấy nâng đỡ những diễn viên mới vào nghề.

12. Châu Vũ Đồng và Trạch Tiêu Văn vẫn đang yêu nhau, cho dù cô bị phơi bày tình cảm, cũng không nghĩ tới việc chia tay, hai người vẫn lén lút yêu đương.

13. Thành tích cuối cùng của "Trường Nguyệt Tẫn Minh" cũng không tệ lắm, lượng phát sóng và độ thảo luận đều đủ, nền tảng rất hài lòng, bất quá đối với sự trợ giúp của La Vân Hi không tính là đặc biệt lớn, độ hot của bộ phim không chuyển thành tiền thưởng cá nhân.

14. Tài nguyên của Ngô Lỗi vẫn rất ổn định, hình tượng cũng nam tính, danh tiếng trong ngành cũng tốt, quan hệ với nền tảng cũng duy trì không tồi.

15. Địch Lệ Nhiệt Ba thường rất kín tiếng trong đời tư, ngay cả khi đi chơi, nghỉ ngơi, cũng rất ít công khai với mọi người.

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