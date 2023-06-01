Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/6/2023: Dương Mịch quen biết rất nhiều bạn bè thông qua chơi game, Phạm Băng Băng rất nghiêm khắc về cân nặng của mình?

Sao quốc tế 01/06/2023 12:35

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Bộ phim truyền hình đô thị "Đều là thời gian tốt" được nhắm đến vaai chính là Mã Tư Thuần, Lâm Nhất.

2. Trên người Châu Đông Vũ có hình xăm tình nhân với bạn trai cũ, Lưu Hạo Nhiên một mực khuyên cô đi xoá.

3. Trần Khải Ca thay đổi nữ trợ lý bên cạnh con trai, hiện tại muốn con trai rời xa phụ nữ, tập trung phát triển sự nghiệp.

4. Thư Kỳ vẫn luôn muốn nâng đỡ Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến vừa mới debut có tham gia một show giải trí, Thư Kỳ chính là thầy hướng dẫn của anh ấy, là kiểu chân thành hướng dẫn anh ấy, hiện tại phim mới của Tiêu Chiến sắp lên sóng, Thư Kỳ không chỉ hỗ trợ tuyên truyền, mà còn muốn tới đóng vai khách mời trong phim Xạ Điêu Anh Hùng Truyện.

5. Phạm Băng Băng rất nghiêm khắc về cân nặng của mình, chỉ có điều cách giảm cân của cô là tập gym.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/6/2023: Dương Mịch quen biết rất nhiều bạn bè thông qua chơi game, Phạm Băng Băng rất nghiêm khắc về cân nặng của mình? - Ảnh 1

6. Phim mới Chiếu Sáng Em của Trần Vĩ Đình và Chương Nhược Nam đã dùng công nghệ AI thay đổi mặt cho nam phụ là Từ Khai Sính.

7. Cuộc sống của Thành Nghị còn rất tiết kiệm, trước khi ăn thường xuyên đều sẽ xem có phiếu giảm giá mua theo nhóm hay không, có thể tiết kiệm một chút.

8. Trần Vỹ Đình hiện tại đã rất khó có được xuất nam chính, đặc biệt là trong phim chất lượng cao.

9. Chìa khoá dự phòng của nhà Tống Thiến được để ở dưới thảm trước cửa, cô ấy đều nói qua cho người trong đoàn đội biết hết cả.

10. Dương Mịch quen biết rất nhiều bạn bè thông qua chơi game, trước đó còn có một người dẫn chương trình game điên cuồng theo đuổi cô.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/6/2023: Dương Mịch quen biết rất nhiều bạn bè thông qua chơi game, Phạm Băng Băng rất nghiêm khắc về cân nặng của mình? - Ảnh 2

11. Tiêu Chiến cũng bắt đầu chuyển hình rồi, bộ tiếp theo vẫn là phim niên đại.

12. Bộ phim truyền hình Youku "Rèm Ngọc Châu Sa" hiện đang thảo luận vai chính là Triệu Lộ Tư, Tần Tuấn Kiệt.

13. Tuyết Ưng Lệnh Chủ do Hứa Khải, Na Trát đóng chính sẽ lên sóng ngày 10/6 trên Tencent.

14. Quách Kinh Phi, Nhậm Mẫn, Vương Nguyên đóng vai chính trong "Rực rỡ xán lạn” bắt đầu phát sóng từ ngày 1 tháng 6 trên kênh CCTV8.

15. Dân mạng Douban nhận xét Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử chính là hai nàng tiểu hoa được dư luận đánh giá cao nhất hiện tại ở thế hệ 85-90

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (31/5/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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