Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/6/2023: Dương Mịch muốn lấy lại quyền nuôi con gái, tâm lý của Ngô Thiến không tốt lắm sau ly hôn?

2. Trở lại đường đua phim ảnh sau “Ngự Giao Ký”. Bộ phim “Công Tố” được kỳ vọng sẽ giúp Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển hình thành công qua dòng phim chính kịch, cũng như sẽ là bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, rating giảm liên tục trên cả hai đài Chiết Giang và Bắc Kinh, các chỉ số khác của phim cũng không quá lý tưởng, netizen cho rằng Nhiệt Ba vẫn chưa thể gánh phim ở dòng phim chính kịch, diễn xuất bị chênh nhiều so với các diễn viên khác trong phim.

1. Tính cách của Trương Tịnh Nghi giống một cô công chúa nhỏ, sẽ không gây khó dễ người khác nhưng cũng không dễ chọc.

3. Tình cảm của Bạch Kính Đình và Tống Dật ổn định, chỉ cần hai người rảnh là sẽ dành thời gian ở bên nhau.

5. Tâm lý của Ngô Thiến không tốt lắm.

6. Ngô Lỗi chỉ việc chạy xe, còn hành trình, ăn uống ngủ nghỉ thì đã có chị gái cậu ấy lên kế hoạch cho hết.

7. Phạm Băng Băng đi dự Cannes mang theo hơn 20 vali và rất nhiều nhân viên, toàn bộ đều là cô ấy trả tiền, công ty môi giới ở nước ngoài không gánh chi phí.

8. Trương Hàn mỗi lần đóng phim đều thích tham gia đầu tư, lần này hợp tác với Lâm Duẫn trong phim"Côn Bằng Và Hồ Điệp", anh ấy cũng đầu tư không ít.

9. Dương Mịch Lần này tới Hong Kong không chỉ muốn cùng Bé Gạo Nếp đóng ngày Thiếu Nhi, mà còn muốn cùng cô bé đón sinh nhật, dù sao năm nay con gái của nữ diễn viên đã 9 tuổi.

10. Dương Mịch muốn lấy lại quyền nuôi con của Tiểu Gạo Nếp, nhưng phía Lưu Khải Uy hoàn toàn không đồng ý

11. Kim Tinh từng ở trên show tiết lộ rất nhiều "mặt tối" mà rất nhiều nghệ sĩ không muốn cho ai biết, cũng coi là cung cấp kiến thức về sự phức tạp và hỗn loạn của giới giải trí cho khán giả. Trong một chương trình nọ, Kim Tinh kể bản thân từng tận mắt nhìn thấy một số nữ nghệ sĩ vì tài nguyên và thượng vị mà dốc hết cả tâm tư, chỉ vì để cho các phú thương có thể coi trọng mình.

12. Vương Nguyên cùng bạn bè ra ngoài ăn uống đều tranh trả tiền, còn hay mời nhân viên công tác đi ăn lẩu, uống trà sữa.

13. "Hạo Y Hành" không phải đam mỹ thanh xuân học đường nên có thể chiếu được, nhưng không biết chính xác là bao giờ phát sóng chính thức.

14. Trường Tương Tư do Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ đóng chính tạm định lên sóng ngày 21/7. Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ sẽ quay một kỳ show Xin Chào Thứ 7 để dự nhiệt cho phim.

15. Lý Hiện anh luôn có ý tưởng làm đạo diễn làm phim, trước đây khi anh ở đoàn làm phim quay phim, còn hỏi một số kiến thức chuyên môn về làm phim, kể cả anh cũng mua không ít sách liên quan để đọc.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News