Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân bất ngờ thông báo 'hỷ tín' khiến các fan couple phấn khích

Mới đây, mạng xã hội phát sốt trước việc Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân bất ngờ thông báo 'hỷ tín' khiến fan couple phấn khích.

Sau thành công của bản hoạt hình, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương chuẩn bị phá đảo màn ảnh nhỏ với bản phim truyền hình do Cung Tuấn và Dương Mịch đóng chính ở phần Nguyệt Hồng. Gần đây, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cũng công bố Lưu Thi Thi đảm nhận vai nữ chính. Chính vì thế thông tin về dàn diễn viên đảm nhận đóng chính ở phần còn lại là Vương Quyền luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền Thiên có thông tin về nam nữ chính cho dự án này. Theo đó, dự án nhắm tới Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đóng chính. Ngay khi nhận được thông tin này các fan couple của Đệ Hân Dẫn Lực (tên fan couple của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân) đã vô cùng phấn khích. Được biết, nếu tin đồn trên là sự thật thì cặp đôi này sẽ tái hợp sau màn hợp tác ăn ý, bùng nổ trong Thương Lan Quyết.

Bên cạnh đó, thông tin này khiến không ít khán giả thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, có thông tin Vương Hạc Đệ sẽ hợp tác với Dương Siêu Việt trong dự án này. Được biết, diễn xuất của Dương Siêu Việt luôn là điều công chúng e ngại. Ở những phim trước, Dương Siêu Việt được bên danh là ‘nỗi bi ai của làng giải trí’ khi không biết diễn, đôi mắt trợn, không cảm xúc. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có 3 phần bằng 3 màu sắc khác biệt: Nguyệt Hồng siêu cường, Vương Quyền giàu có và Trúc Nghiệp đại bi kịch. Nội dung kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu.

Vương Hạc Đệ sắp sửa hợp tác với 'cặp đôi phụ' của Trường Nguyệt Tẫn Minh trong Ám Hà Truyện Bên cạnh thông tin có sự xuất hiện của Vương Hạc Đệ trong dự án Ám Hà Truyện thì tin tức cặp đôi phụ của Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng sẽ tái hợp trong dự án này khiến dân tình vô cùng phấn khích.

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