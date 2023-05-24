Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa là 'điểm tối' trong sự nghiệp của Vương Hạc Đệ và Châu Dã vì một lý do?

Những ngày qua, dự án Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa do Vương Hạc Đệ và Châu Dã đóng chính đã chính thức lên sóng sau 3 năm đắp chiếu. Trái ngược với sự mong đợi của khán giả, bộ phim gây thất vọng ngay từ những tập đầu tiên.

Theo số liệu được công bố mới đây, rating trung bình của phim đã gần như chạm đáy trên đài Giang Tô, với 0.232%. Thời điểm rating cao nhất cũng chỉ có 0.362% (tập 1 - 2). Trong phim, nữ chính Châu Dã đóng có nhiều cảnh khóc trông giả, biểu cảm lố, khiến gương mặt vốn xinh đẹp của cô trở nên kỳ dị, khó coi. Diễn xuất của nam chính Vương Hạc Đệ cũng không khá hơn. Tuy nhiên, cả hai đều là diễn viên chính, đất diễn nhiều, càng khiến người xem ngán ngẩm.

Nhiều khán giả cho rằng Vương Hạc Đệ và Châu Dã đều là những diễn viên trẻ được các nhà sản xuất ưu ái hiện nay. Họ có lượng người hâm mộ đông đảo, ngoại hình nổi bật bậc nhất so với các đồng nghiệp cùng lứa. Song, khả năng diễn xuất, đọc thoại của cả hai còn nhiều hạn chế.

Tuy nhiên, có thể vì phim đã đắp chiếu trong một thời gian dài rồi mới lên sóng, diễn xuất khi đó của cả Vương Hạc Đệ và Châu Dã còn nhiều hạn chế. Chính vì thế, bộ phim nhận về không ít lời chê bai, đánh giá thấp từ khán giả.

Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa lấy bối cảnh những năm 1937 đến 1946. Lúc này ba trường đại học lớn nhất Trung Quốc tạm thời sáp nhập để thành lập Đại học Liên kết Tây Nam Quốc gia. Khi chiến tranh Trung – Nhật lần thứ hai nổ ra vào năm 1937, các học giả và trí thức trẻ đã đứng lên đấu tranh thông qua việc học chữ. Những sinh viên ưu tú dốc sức giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trình Gia Thụ (Vương Hạc Đệ) là một thiếu gia cực kỳ đẹp trai và mang trong mình tình yêu tổ quốc to lớn. Khi chiến tranh nổ ra, anh đã xin gia đình nhập ngũ. Anh có người yêu là Lâm Hoa Quân (Châu Dã), tài nữ khoa Văn học của trường Bắc Đại danh tiếng. Vốn dĩ hai người họ sẽ có một tình yêu lãng mạn, êm đềm. Thế nhưng chiến tranh Trung - Nhật nổ ra khiến họ cũng như toàn bộ người dân thời bấy giờ phải trải qua cảnh khốn khó.

Giữa bối cảnh loạn lạc, cả Lâm Hoa Quân lẫn Trình Gia Thụ đều hăng hái xông pha, muốn góp sức mình vào việc giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Đồng thời, một tình yêu đẹp giữa họ cũng dần nảy nở, khiến cho cả hai có một thanh xuân khắc cốt ghi tâm trong chiến hỏa.