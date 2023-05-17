Rộ khoảnh khắc 'tình tay 3 ngang trái' của Vương Hạc Đệ - Châu Dã - Hầu Minh Hạo gây xôn xao cộng đồng mạng

Sao quốc tế 17/05/2023 14:02

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ đào lại khoảnh khắc ‘tình tay 3’ của Vương Hạc Đệ - Châu Dã - Hầu Minh Hạo gây xôn xao cộng đồng mạng.

Trong tháng 5 này, Châu Dã gây chú ý khi có 2 bộ phim cùng chiếu trên màn ảnh nhỏ. Theo đó, cô nàng ‘bắt cá 2 tay’ khi cùng lúc ‘yêu đương’ với Vương Hạc Đệ trong Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa và Hầu Minh Hạo trong Hộ Tâm.

Rộ khoảnh khắc 'tình tay 3 ngang trái' của Vương Hạc Đệ - Châu Dã - Hầu Minh Hạo gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh 1Rộ khoảnh khắc 'tình tay 3 ngang trái' của Vương Hạc Đệ - Châu Dã - Hầu Minh Hạo gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ đào lại khoảnh khắc ‘tình tay 3’ của Vương Hạc Đệ - Châu Dã - Hầu Minh Hạo trong quảng cáo của 1 hãng nước ngọt vào năm ngoái. Bộ 3 ‘bùng binh’ này khiến dân tình phấn khích trước visual đỉnh cao, ngập tràn màu sắc thanh xuân. Đáng chú ý là khoảnh khắc Châu Dã phân vân lựa chọn một trong 2 chàng trai Vương Hạc Đệ và Hầu Minh Hạo nhưng cái kết lại khá bất ngờ khi cô gái lại ship 2 chàng trai lại với nhau.

Rộ khoảnh khắc 'tình tay 3 ngang trái' của Vương Hạc Đệ - Châu Dã - Hầu Minh Hạo gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh 3Rộ khoảnh khắc 'tình tay 3 ngang trái' của Vương Hạc Đệ - Châu Dã - Hầu Minh Hạo gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh 4Rộ khoảnh khắc 'tình tay 3 ngang trái' của Vương Hạc Đệ - Châu Dã - Hầu Minh Hạo gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh 5

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên của Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa được tung ra, tạo hình dân quốc của Vương Hạc Đệ và Châu Dã đã được khen hết lời, có chất 'cặp đôi'. Trước đó, trong loạt ảnh quảng bá phim, nhiều khán giả không ngừng khen ngợi cặp diễn viên rất đẹp đôi. Vương Hạc Đệ có khuôn mặt điển trai, nét nào ra nét đó, còn Châu Dã thì đáng yêu bất chấp.

Rộ khoảnh khắc 'tình tay 3 ngang trái' của Vương Hạc Đệ - Châu Dã - Hầu Minh Hạo gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh 6

Với dự án Hộ Tâm, cặp đôi Hầu Minh Hạo và Châu Dã cũng đẹp đôi không kém. Tuy nhiên, khán giả lại dành lời chê về diễn xuất của cặp đôi. Theo đó, Châu Dã có diễn xuất thất thường, còn Hầu Minh Hạo cũng có phong độ trồi sụt, ngoại hình lại có phần non nớt so với thiết lập nhân vật trong nguyên tác.

Rộ khoảnh khắc 'tình tay 3 ngang trái' của Vương Hạc Đệ - Châu Dã - Hầu Minh Hạo gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh 7

Hiện tại, khoảnh khắc chung khung hình của ‘tình tay 3’ ngang trái Vương Hạc Đệ - Châu Dã - Hầu Minh Hạo vẫn được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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