Vương Hạc Đệ sắp sửa hợp tác với 'cặp đôi phụ' của Trường Nguyệt Tẫn Minh trong Ám Hà Truyện

Sao quốc tế 25/05/2023 19:01

Bên cạnh thông tin có sự xuất hiện của Vương Hạc Đệ trong dự án Ám Hà Truyện thì tin tức cặp đôi phụ của Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng sẽ tái hợp trong dự án này khiến dân tình vô cùng phấn khích.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Ám Hà Truyện đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, dàn cast dự kiến sẽ do Vương Hạc Đệ đóng chính cùng Tuyên Lộ. Bên cạnh đó, cặp đôi phụ của Trường Nguyệt Tẫn Minh là Đặng ViTrần Đô Linh cũng sẽ tái hợp trong dự án này.

Vương Hạc Đệ sắp sửa hợp tác với 'cặp đôi phụ' của Trường Nguyệt Tẫn Minh trong Ám Hà Truyện - Ảnh 1Vương Hạc Đệ sắp sửa hợp tác với 'cặp đôi phụ' của Trường Nguyệt Tẫn Minh trong Ám Hà Truyện - Ảnh 2Vương Hạc Đệ sắp sửa hợp tác với 'cặp đôi phụ' của Trường Nguyệt Tẫn Minh trong Ám Hà Truyện - Ảnh 3

Được biết, Ám Hà Truyện là cuốn tiểu thuyết ăn khách được viết bởi tác giả Chu Mộc Nam. Đây được xem là phần phim bổ sung những tình tiết còn dang dở của Thiếu Niên Ca Hành và Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Về phần bộ phim Thiếu Niên Ca Hành đã chính thức lên sóng vào đầu năm 2023, do Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng, Lưu Học Nghĩa đóng chính, nhận được đánh giá cao của công chúng.

Vương Hạc Đệ sắp sửa hợp tác với 'cặp đôi phụ' của Trường Nguyệt Tẫn Minh trong Ám Hà Truyện - Ảnh 4

Nếu như Vương Hạc Đệ là sao nam hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay sau thành công của Thương Lan Quyết thì Tuyên Lộ lại ít được khán giả biết đến. Từng đảm nhận qua không ít vai chính, phụ lớn nhỏ trong các bộ phim đình đám nhưng vì tính cách quá hiền lành, trầm tĩnh mà Tuyên Lộ đã phải mất tận 11 năm mới có thể khiến mọi người chú ý nhờ danh xưng 'a tỷ quốc dân' từ vai diễn Giang Yếm Ly trong phim Trần Tình Lệnh (2019), hợp tác cùng Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác. Gần đây, cô nàng tái xuất với dự án Chiết Yêu (Tống Tổ Nhi – Lưu Vũ Ninh đóng chính), tuy chỉ đảm nhận vai phụ nhưng Tuyên Lộ lại được kỳ vọng rất nhiều.

Vương Hạc Đệ sắp sửa hợp tác với 'cặp đôi phụ' của Trường Nguyệt Tẫn Minh trong Ám Hà Truyện - Ảnh 5

Về phần cặp đôi Đặng Vi và Trần Đô Linh được chú ý gần đây sau thành công của dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh. Mặc dù cặp đôi này chỉ đảm nhận vai phụ, nhưng sức nóng thậm chí không kém cạnh so cặp chính Bạch Lộc-La Vân Hi. Chính vì thế, thông tin tái hợp của cặp đôi này trong dự án mới khiến dân tình không khỏi phấn khích.

Vương Hạc Đệ sắp sửa hợp tác với 'cặp đôi phụ' của Trường Nguyệt Tẫn Minh trong Ám Hà Truyện - Ảnh 6

Hiện tại, thông tin Ám Hà Truyện có sự tham gia của dàn cast trên chỉ là đồn đoán. Các khán giả tiếp tục hóng chờ sự xác nhận chính thức từ phía đoàn phim cũng như các diễn viên.

 

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Trần Đô Linh Đặng Vi Tuyên Lộ sao hoa ngữ

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