Ngu Thư Hân đam mê xê dịch, đặt chân đến 4 quốc gia trong vòng 2 tháng

Sao quốc tế 03/06/2023 19:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài viết nhận định Ngu Thư Hân được mệnh danh là cô nàng tôn thờ chủ nghĩa xê dịch vì mức độ di chuyển đến nhiều quốc gia trong thời gian gần đây.

Sau Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý của khán giả. Sự nghiệp phim ảnh của cô cũng ngày càng phát triển với nhiều dự án mới. Bên cạnh đó, mọi động thái của cô nàng luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Ngu Thư Hân đam mê xê dịch, đặt chân đến 4 quốc gia trong vòng 2 tháng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài viết nhận định Ngu Thư Hân có thể được mệnh danh là cô nàng tôn thờ chủ nghĩa xê dịch. Nguyên nhân xuất phát từ việc người này đã soi ra được chỉ trong vòng 2 tháng tính từ sau Đêm hội Weibo, Ngu Thư Hân đã đặt chân đến 4 quốc gia và 8 thành phố khác nhau.

Bên cạnh đó, cô nàng cũng không quên đăng ảnh và quay vlog mỗi lần đến một địa điểm mới. Theo thống kê, Ngu Thư Hân đã đăng tải tổng cộng 553 bức ảnh và 18 video lên bốn nền tảng Weibo, Xiaohongshu, Douyin và IG. Đây là một con số khổng lồ so với nhiều nghệ sĩ khác.

Ngu Thư Hân đam mê xê dịch, đặt chân đến 4 quốc gia trong vòng 2 tháng - Ảnh 2Ngu Thư Hân đam mê xê dịch, đặt chân đến 4 quốc gia trong vòng 2 tháng - Ảnh 3Ngu Thư Hân đam mê xê dịch, đặt chân đến 4 quốc gia trong vòng 2 tháng - Ảnh 4Ngu Thư Hân đam mê xê dịch, đặt chân đến 4 quốc gia trong vòng 2 tháng - Ảnh 5Ngu Thư Hân đam mê xê dịch, đặt chân đến 4 quốc gia trong vòng 2 tháng - Ảnh 6Ngu Thư Hân đam mê xê dịch, đặt chân đến 4 quốc gia trong vòng 2 tháng - Ảnh 7Ngu Thư Hân đam mê xê dịch, đặt chân đến 4 quốc gia trong vòng 2 tháng - Ảnh 8Ngu Thư Hân đam mê xê dịch, đặt chân đến 4 quốc gia trong vòng 2 tháng - Ảnh 9

Được biết, Ngu Thư Hân vốn xuất thân từ một gia đình giàu có, cô cũng là thiên kim tiểu thư "hàng thật giá thật" của giới giải trí. Từng có tin đồn cô đã sở hữu 5 công ty dưới danh nghĩa của mình khi chưa đầy 26 tuổi. Cô nàng thường xuyên diện đồ hiệu, đeo túi sách đắt đỏ cực sang chảnh. Chính vì thế, khi lấn sân sang nghiệp diễn là do mong muốn của bản thân chứ không đặt nặng vấn đề kinh tế.

Ngu Thư Hân đam mê xê dịch, đặt chân đến 4 quốc gia trong vòng 2 tháng - Ảnh 10

Theo người trong ngành tiết lộ, ông của Ngu Thư Hân là chủ tịch tập đoàn sắt thép. Trong khi ba của cô cũng là giám đốc của hãng hàng không Cát Tường, thậm chí còn hoạt động trong lĩnh vực làm ăn, buôn bán khoáng sản. Mẹ cô cũng sở hữu công ty doanh nghiệp cho riêng mình. Ngoài ra, cô nàng còn có mối quan hệ bạn bè thân thiết với thiếu gia Vương Tư Thông.

Ngu Thư Hân đam mê xê dịch, đặt chân đến 4 quốc gia trong vòng 2 tháng - Ảnh 11

Trong một bức ảnh Ngu Thư Hân chụp với ông của mình, cả hai đều toát lên khí chất sang trọng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thần thái thiên kim tiểu thư chuẩn con nhà tài phiệt. Nhưng từ trước đến nay, Ngu Thư Hân chưa từng chia sẻ về gia thế, cũng không vì gia đình giàu có mà kiêu ngạo. Thời còn đi học, cô từng vừa học vừa làm thêm tại một nhà hàng.

Ngu Thư Hân đam mê xê dịch, đặt chân đến 4 quốc gia trong vòng 2 tháng - Ảnh 12

Bên cạnh đó, các fan còn cho biết thần tượng đã đi lên bằng chính đôi chân của mình và gần như không dựa vào sự giúp sức của gia đình. Đây cũng là điều khiến người hâm mộ Ngu Thư Hân cảm thấy hết sức tự hào.

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