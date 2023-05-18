Lộ bằng chứng 'tình cũ màn ảnh' của Dương Tử đang 'yêu đương' với Ngu Thư Hân khiến dân tình xôn xao

Sao quốc tế 18/05/2023 19:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin 'tình cũ màn ảnh' của Dương Tử đang 'yêu đương' với Ngu Thư Hân khiến dân tình xôn xao.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược đã cập nhật douban, với đội hình dàn cast chính bao gồm: Thành Nghị, Ngu Thu Hân, Lý Quân Nhuệ, Chúc Tự Đan. Được biết, dự án này có kế hoạch khai máy vào tháng 6 tới đây.

Lộ bằng chứng 'tình cũ màn ảnh' của Dương Tử đang 'yêu đương' với Ngu Thư Hân khiến dân tình xôn xao - Ảnh 1

Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng hai cái tên Thành Nghị và Ngu Thư Hân đang được khán giả đánh giá cao về visual mãn nhãn hợp với các tạo hình cổ trang cùng nhiều dự án cổ trang thành công. Chính vì thế, nếu cặp đôi thực sự hợp tác trong dự án này hứa hẹn sẽ tạo nên chemistry tràn màn hình.

Lộ bằng chứng 'tình cũ màn ảnh' của Dương Tử đang 'yêu đương' với Ngu Thư Hân khiến dân tình xôn xao - Ảnh 2

Hắc Liên Hoa Công Lược được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung, thuộc thể loại tiên hiệp. Được biết, đây còn là tác phẩm có danh tiếng rất cao trên trang truyện Tấn Giang. Phim do Tencent và Hằng Tinh Dẫn Lực phối hợp sản xuất, được xếp vào loại dự án cấp S+ với số vốn đầu tư khổng lồ.

Về đội ngũ sản xuất, bộ phim sẽ do đạo diễn Triệu Nhất Long ‘cầm trịch’, kịch bản chấp bút bởi Phương Dạng Dạng, đây cũng là biên kịch của Thỉnh Quân (Nhậm Gia Luân, Lý Thấm đóng chính). Về phần phục trang sẽ do Dịch Tiểu Nhã (Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Thương Lan Quyết,...) phụ trách.

Lộ bằng chứng 'tình cũ màn ảnh' của Dương Tử đang 'yêu đương' với Ngu Thư Hân khiến dân tình xôn xao - Ảnh 3

Bộ phim có nội dung kể về một cô nàng xuyên sách vào thời không yêu ma quỷ quái hoành hành, nam phụ nửa người nửa yêu, có tình cảm lệch lạc với tỷ tỷ của mình. Nhiệm vụ của nữ chính sau khi xuyên sách chính là quyến rũ nam phụ, khiến nam phụ không còn là hắc liên hoa nữa.

 

Không phải Trần Phi Vũ, 'tình cũ màn ảnh' Ngu Thư Hân được 'chọn mặt gửi vàng' tái hợp 'duyên phận' với cô nàng trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược sẽ do Ngu Thư Hân và 'tình cũ màn ảnh' đóng chính.

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