Ngu Thư Hân bị chỉ trích 'mù chữ tuyệt vọng' vì mặc áo có dòng chữ nhạy cảm

Sao quốc tế 06/04/2023 16:08

Mới đây, Ngu Thư Hân đã nhận làn sóng chỉ trích của mạng xã hội khi đăng tải ảnh mặc áo có dòng chữ mang ý nghĩa nhạy cảm.

Ngu Thư Hân là một trong những nàng tiểu hoa có bước tiến mạnh mẽ về danh tiếng nhờ Thương Lan Quyết. Bên cạnh đó, Ngu Thư Hân cũng được đánh giá cao và chú ý về phong cách ăn mặc. Cô xây dựng nhiều phong cách khác nhau, khi ngọt ngào, lúc gợi cảm bí ẩn, giúp hình ảnh người đẹp tươi mới, có sức hút mỗi khi xuất hiện.

Ngu Thư Hân bị chỉ trích 'mù chữ tuyệt vọng' vì mặc áo có dòng chữ nhạy cảm - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền một tin gây sốt liên quan đến Ngu Thư Hân. Theo đó, cô nàng gây tranh cãi khi đăng ảnh mặc chiếc áo có hình hai chú cún có dòng chữ tiếng Anh “Doggy Style”. Được biết, đối với nhiều người cụm từ ‘Doggy Style’ mang ý nghĩa 18+ liên quan đến một tư thế ‘nhạy cảm, giường chiếu’. Trên douban ngay lập tức có bài liệt Ngu Thư Hân vào danh sách minh tinh “mù chữ trong tuyệt vọng”.

Ngu Thư Hân bị chỉ trích 'mù chữ tuyệt vọng' vì mặc áo có dòng chữ nhạy cảm - Ảnh 2Ngu Thư Hân bị chỉ trích 'mù chữ tuyệt vọng' vì mặc áo có dòng chữ nhạy cảm - Ảnh 3

Cô nàng từng du học nước ngoài và tốt nghiệp ngành Truyền thông và Công nghệ thời trang tại học viện nghệ thuật LASALLE College of the Arts. Chính vì thế, họ cho rằng mỹ nhân từng là du học sinh mà lại kém hiểu biết, không biết tránh từ ngữ nhạy cảm.

Trước làn sóng chỉ trích Ngu Thư Hân, fan hâm mộ của cô nàng đã tung ra bài viết giải thích về ý nghĩa thực sự của cụm từ ‘Doggy Style’. Theo đó, từ này để chỉ về những chú chó và những thứ liên quan đến chó. Họ cho rằng từ này rất phổ biến ở nước ngoài và nhiều cửa hàng thú cưng cũng sử dụng tên này chứ không liên quan đến ý nghĩa 18+ như mạng xã hội đánh giá.

Ngu Thư Hân bị chỉ trích 'mù chữ tuyệt vọng' vì mặc áo có dòng chữ nhạy cảm - Ảnh 4

Hiện tại, dù Ngu Thư Hân đã được fan hâm mộ ‘giải oan’ nhưng tin tức trên vẫn còn gây tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý khán giả đó là vị trí ngồi Ngu Thư Hân – Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hân phong cách của Ngu Thư Hân sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

'Bùng binh tình cảm' Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội

Ngu Thư Hân 'vạch trần 'đạo diễn Vân Chi Vũ 'ức hiếp' mình sau khi phim đóng máy, sự thật thế nào?

Ngu Thư Hân 'vạch trần 'đạo diễn Vân Chi Vũ 'ức hiếp' mình sau khi phim đóng máy, sự thật thế nào?

Vân Chi Vũ tung poster chính thức, hé lộ một điểm đặc biệt của cặp đôi Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách khiến dân tình thích mê

Vân Chi Vũ tung poster chính thức, hé lộ một điểm đặc biệt của cặp đôi Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách khiến dân tình thích mê

'Tình địch' Bạch Lộc có màn 'phụ lấn át chính' Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ

'Tình địch' Bạch Lộc có màn 'phụ lấn át chính' Ngu Thư Hân trong hậu trường Vân Chi Vũ

Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa

Rũ bỏ hình tượng quyến rũ ngọt ngào, Ngu Thư Hân đậm chất cổ điển trên tạp chí Elle với phong cách retro xưa

Fan couple có niềm vui nhân đôi trước màn tái hợp cùng lúc của 2 cặp đôi Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân và Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư

Fan couple có niềm vui nhân đôi trước màn tái hợp cùng lúc của 2 cặp đôi Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân và Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê