Ngu Thư Hân bị chỉ trích 'mù chữ tuyệt vọng' vì mặc áo có dòng chữ nhạy cảm

Ngu Thư Hân là một trong những nàng tiểu hoa có bước tiến mạnh mẽ về danh tiếng nhờ Thương Lan Quyết. Bên cạnh đó, Ngu Thư Hân cũng được đánh giá cao và chú ý về phong cách ăn mặc. Cô xây dựng nhiều phong cách khác nhau, khi ngọt ngào, lúc gợi cảm bí ẩn, giúp hình ảnh người đẹp tươi mới, có sức hút mỗi khi xuất hiện.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền một tin gây sốt liên quan đến Ngu Thư Hân. Theo đó, cô nàng gây tranh cãi khi đăng ảnh mặc chiếc áo có hình hai chú cún có dòng chữ tiếng Anh “Doggy Style”. Được biết, đối với nhiều người cụm từ ‘Doggy Style’ mang ý nghĩa 18+ liên quan đến một tư thế ‘nhạy cảm, giường chiếu’. Trên douban ngay lập tức có bài liệt Ngu Thư Hân vào danh sách minh tinh “mù chữ trong tuyệt vọng”.

Cô nàng từng du học nước ngoài và tốt nghiệp ngành Truyền thông và Công nghệ thời trang tại học viện nghệ thuật LASALLE College of the Arts. Chính vì thế, họ cho rằng mỹ nhân từng là du học sinh mà lại kém hiểu biết, không biết tránh từ ngữ nhạy cảm.

Trước làn sóng chỉ trích Ngu Thư Hân, fan hâm mộ của cô nàng đã tung ra bài viết giải thích về ý nghĩa thực sự của cụm từ ‘Doggy Style’. Theo đó, từ này để chỉ về những chú chó và những thứ liên quan đến chó. Họ cho rằng từ này rất phổ biến ở nước ngoài và nhiều cửa hàng thú cưng cũng sử dụng tên này chứ không liên quan đến ý nghĩa 18+ như mạng xã hội đánh giá.

Hiện tại, dù Ngu Thư Hân đã được fan hâm mộ ‘giải oan’ nhưng tin tức trên vẫn còn gây tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.