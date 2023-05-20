Ngu Thư Hân hóa công chúa thiên nga đầy quyến rũ trong bộ ảnh tạp chí Wonderland

Có thể nói, năm 2022 là một bước tiến lớn trên con đường theo đuổi nghiệp diễn của Ngu Thư Hân . Thông qua vai diễn Hoa Lan Nhỏ trong bộ phim Thương Lan Quyết, cô nàng đã để lại nhiều ấn tượng tốt và được chú ý nhiều hơn trong mắt khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Ngu Thư Hân làm đại diện cho ảnh bìa tạp chí Wonderland tháng 6/2023. Có thể thấy, Ngu Thư Hân đã hóa thiên nga trong bộ váy đầy quyến rũ, tôn lên làn da trắng sáng và bờ vai ‘mình hạc sương mai’. Vẻ đẹp vừa mong manh lại vừa bí ẩn của mỹ nhân khiến bao người không thể rời mắt. Có ý kiến cho rằng cô nàng giống như công chúa thiên nga xinh đẹp vậy.

Có thể thấy, Ngu Thư Hân ngày càng quyến rũ ngọt ngào trong bộ ảnh đầy ấn tượng này. Cô nàng có lợi thế làn da trắng cùng chiều cao 1,69 m, đôi chân dài. Còn gương mặt cô bầu bĩnh, đôi mắt to tròn. Nữ diễn viên được nhận xét phù hợp với nhiều phong cách, từ ngọt ngào, dễ thương tới sexy, trưởng thành.

Thời gian gần đây, Ngu Thư Hân đã hoàn thành xong dự án Vân Chi Vũ đóng chính cùng Trương Lăng Hách nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Theo một ảnh leak hậu trường mới đây, cảnh khóc của nàng tiểu hoa trong hỉ phục nhận được lời khen ngợi vì diễn khá đạt.

Dù từng bị chê bai vì biệt danh "thánh lố" nhưng càng hoạt động lâu năm, nhưng với diễn xuất tốt ở phân cảnh này, Ngu Thư Hân càng chứng minh được thực lực diễn xuất tiến bộ và ngày càng được yêu mến. Nữ diễn viên dần xóa bỏ định kiến để xây dựng vị trí riêng cho mình.