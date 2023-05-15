Sau khi " Trường Nguyệt Tẫn Minh " công chiếu, nhân vật Thánh nữ Thiên Hoan do Trần Đô Linh đảm nhiệm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Trần Đô Linh tuy là nữ phụ trong phim nhưng cũng nổi tiếng không kém cạnh nam-nữ diễn viên chính.

"Trường Nguyệt Tẫn Minh" xoay quanh câu chuyện tình bi thương giữa ma thần Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc), một mối tình ngang trái giữa tiên giới và nhân gian ở 3 kiếp luân hồi. Còn Trần Đô Linh vào vai phản diện Thiên Hoan – có tình yêu cực đoan dành cho Minh Dạ (La Vân Hi) và ra tay đồ sát cả gia tộc nữ chính.

Tạo hình tiên tử của “ác nữ đẹp nhất màn ảnh” trong phim được cho là có phần "lấn át" nữ chính Bạch Lộc . Vẻ đẹp mong manh, thanh thoát của nữ diễn viên ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Vẻ đẹp mong manh, thanh thoát của nữ diễn viên ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả - Ảnh: Internet

Khán giả nhận xét nữ diễn viên sinh năm 1993 hợp với dòng phim cổ trang, tiên hiệp, tỏa ra khí chất tiên tử. Đường nét gương mặt thanh tú, hài hòa cũng giúp Trần Đô Linh được công nhận ở vai diễn này.

Tạo hình của nhân vật Lan phu nhân do cô nàng đảm nhận ở "Vân Chi Vũ" được hé lộ - Ảnh: Internet

Đang trên đà nhận được nhiều sự theo dõi của công chúng, Trần Đô Linh còn được cộng đồng mạng cho là sẽ sẽ khiến Ngu Thư Hân phải "e dè" trong tạo hình mới của mình. Theo đó, khi tạo hình của nhân vật Lan phu nhân do cô nàng đảm nhận ở "Vân Chi Vũ" được hé lộ, nhiều người không khỏi bị "ác nữ" hớp hồn. Khoác lên mình trang phục cổ trang màu xanh cùng kiểu tóc đơn giản khiến Trần Đô Linh nổi bật hơn nét nữ tính, dịu dàng vốn có của mình.

Hình ảnh "nhá hàng" của Ngu Thư Hân cũng nhận được nhiều lời khen ngợi, tuy nhiên nhiều dân tình cho rằng rất có thể cô nàng sẽ bị lép vế trước nhan sắc của "ác nữ màn ảnh" - Ảnh: Internet

Những hình ảnh "nhá hàng" được tiết lộ của Ngu Thư Hân cũng nhận được nhiều lời khen ngợi ở hậu trường phim "Vân Chi Vũ", tuy nhiên nhiều dân tình cho rằng rất có thể cô nàng sẽ bị lép vế trước nhan sắc của đàn chị Trần Đô Linh khi phim lên sóng. Hiện khán giả đang mong đợi thêm nhiều tạo hình mới của Trần Đô Linh và cả Ngu Thư Hân trong bộ phim mới.