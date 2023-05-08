Trần Đô Linh: “Ác nữ đẹp nhất màn ảnh”, bén duyên đóng phim chỉ với tấm ảnh căn cước, 'nữ chính' sánh vai cùng nam thần Dương Dương

Trần Đô Linh sinh năm 1993 tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Từ tiểu học đến sơ trung Trần Đô Linh đều theo học Nhạc viện Hạ Môn. Tưởng chừng cô đi theo môn nghệ thuật này nhưng vì có lần giáo viên lên lớp bảo rằng nữ sinh không thể học tốt khoa học tự nhiên, thế là cô đổi luôn sang học khoa học tự nhiên để chứng minh cho giáo viên thấy học sinh nữ cũng có thể theo đuổi môn tự nhiên. Kết quả, Trần Đô Linh đậu khoa Cơ điện chế tạo và kỹ thuật máy bay của Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh vào năm 2012.

Thời gian gần đây, với sự phủ sóng của " Trường Nguyệt Tẫn Minh ", nhan sắc, năng lực diễn xuất của các diễn viên đóng bộ phim này cũng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng địa phương. Hơn ai hết, những câu chuyện của “Ác nữ đẹp nhất màn ảnh” Trần Đô Linh , nữ phụ trong phim cũng nổi tiếng không kém cạnh nam-nữ diễn viên chính.

Đến năm 2013, một bạn chung lớp đại học đã đăng tải tấm ảnh thẻ căn cước của Trần Đô Linh lên trang chủ 1 cuộc thi tìm kiếm nữ thần học đường. Nhiều người không khỏi bất ngờ vì cô là thí sinh duy nhất dùng ảnh thẻ căn cước dự thi. Với nét mặt hồn nhiên đượm buồn, ngũ quan hài hòa, gương mặt không son phấn đã giúp Trần Đô Linh gây ấn tượng mạnh và giành giải nhất tại cuộc thi.

Tấm ảnh thẻ căn cước của Trần Đô Linh được bạn đại học đăng tải. Nhờ tấm ảnh này, cô đã được các nhà làm phim chú ý - Ảnh: Internet

Có lẽ nhờ tấm ảnh trên chứng minh thư, Trần Đô Linh được các nhà làm phim chú ý. Năm 2014, lúc này Trần Đô Linh đang học năm 2 đại học, đã được biên kịch Nhiêu Tuyết Mạn và đạo diễn Tô Hữu Bằng "chọn mặt gửi vàng" trong bộ phim thanh xuân vườn trường "Tai trái". Đây cũng chính là tác phẩm phim điện ảnh đầu tay của nữ diễn viên 'học bá' này.

Dương Dương cùng Đô Linh hợp tác trong bộ phim thanh xuân vườn trường "Tai trái " Ảnh: Internet

Thời điểm đó, Trần Đô Linh như "trang giấy trắng" cả về diễn xuất lẫn kinh nghiệm thực tế. Thế nhưng nét đẹp đượm buồn, trong trẻo mang cảm xúc thanh xuân đã giúp Trần Đô Linh vào vai nữ chính Lý Nhị thành công, sánh đôi cùng nam thần Dương Dương (vai Hứa Dực). Nhờ vai diễn này, Trần Đô Linh đã được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của năm tại Giải thưởng phê bình phim Thượng Hải lần thứ 24, còn nam thần Dương Dương trở thành nam diễn viên trẻ đầy triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ.

Ở thời điểm hiện tại, Trần Đô Linh được khen ngợi là ngày càng thử sức với nhiều vai diễn và những hình tượng khác nhau - Ảnh: Internet

Dù bận rộn với công việc đóng phim, Trần Đô Linh vẫn luôn quyết tâm học bù nội dung trên lớp và không chỉnh mảng chuyện học hành. Cô tốt nghiệp Đại học bằng giỏi, lọt top 10 sinh viên thanh niên xuất sắc nhất Đại học Nam Hàng.

Trần Đô Linh tỏa sáng trên sàn diễn thời trang với thần thái hút hồn cùng góc nghiên đẹp vô cùng hoàn mỹ - Ảnh: Internet

Sau tốt nghiệp, Trần Đô Linh chính thức bước chân vào Cbiz với nhiều vai diễn và bộ phim thành công khác như: "Trò Chơi Phá Mộng", "Minh Hồng truyện", "Thất Nguyệt và An Sinh", "Đây chính là cuộc sống", "Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ",...