Hiếm hoi tiết lộ cuộc sống về già của 'Dung ma ma' Lý Minh Khải

Theo QQ, Lý Minh Khải hiện sống cùng chồng con trong khu cộng đồng có vị trí đắc địa ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Giá đất nơi bà ở hiện tại là 100.000 NDT/m2. Ngôi nhà có giá thấp nhất ở đây khoảng 71.000 USD. Trong các hình ảnh Lý Minh Khải từng chia sẻ, bà sống trong căn hộ rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.

Vào ngày 6/6, trang QQ đưa tin, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước những hình ảnh tiết lộ cuộc sống hiện tại của sao gạo cội Lý Minh Khải . Ở tuổi 87, bà vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Nữ diễn viên thường xuyên được nhìn thấy đi chợ mua sắm, tập thể dục ở công viên gần nhà hoặc bắt xe bus đến nhà hát kịch để trò chuyện với mọi người.

Tuy vậy, Lý Minh Khải an dưỡng tuổi già giản dị và tiết kiệm. Bà không thuê bảo mẫu hay giúp việc.

Bên cạnh đó, vào những lúc có thời gian rảnh, Lý Minh Khải chăm sóc 10 chú chó và hơn 20 con mèo đi lạc. Tại tổ kịch nơi trước kia công tác, nữ diễn viên gạo cội còn chăm sóc hơn 10 chú quạ đen. Bà cũng thường xuyên thăm hỏi hai người đàn ông lang thang sống gần đó.

Theo Sina, con trai của bà là một luật sư nổi danh, đồng thời là giảng viên của Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc. Cháu gái của Lý Minh Khải xinh đẹp, giỏi giang.

Nghệ sĩ Lý Minh Khải sinh năm 1936, là tên tuổi gạo cội của ngành điện ảnh, truyền hình Trung Quốc. Trên màn ảnh, bà trung thành với những vai diễn phản diện.

Trong Thủy hử bản 1996, bà vào vai Vương bà ác động. Đến với Hoàn Châu cách cách, bà đảm nhận vai ác nữ Dung ma ma và nhận kết thúc đắng ở cuối phim. Diễn viên Lý Minh Khải được khen không ngớt khi đã thể hiện xuất sắc nhân vật Dung ma ma độc ác và nham hiểm. Tuy nhiên, chính vì diễn "quá tốt" nên ngoài đời bà bị khán giả tẩy chay. Dung ma ma cũng trở thành "hình tượng" kẻ xấu xuất hiện ở mọi nơi.

Sắp bước sang tuổi 90, nữ diễn viên vẫn thi thoảng tham gia diễn phụ trong một số bộ phim như Mãn thương tiến thành, Giang thành cảnh sự, Cuộc sống tràn ngập ánh mặt trời của chúng ta... Tinh thần yêu nghề của Lý Minh Khải được khán giả ngưỡng mộ.