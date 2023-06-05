'Vợ kém 40 tuổi' của Lý Khôn Thành lộ tình trạng bất ổn sau khi chồng mất

Sao quốc tế 05/06/2023 12:39

Con trai nhạc sĩ Lý Khôn Thành đã chia sẻ tình trạng sức khỏe của 'mẹ kế' Tĩnh Ân sau khi chồng qua đời.

Vào ngày 4/6, trang QQ đưa tin, con trai của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành tung đoạn ghi âm, ghi lại sự việc mẹ kế Lâm Tĩnh Ân đập phá đồ đạc, uống rượu say, tranh cãi với hàng xóm, dẫn tới bị báo cảnh sát, khiến anh phải đến giải quyết.

Cụ thể, trong đoạn ghi âm, quản lý khu nhà tiết lộ sau khi cảnh sát và xe cứu thương rời đi, Lâm Tĩnh Ân còn đập phá đồ đạc, ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Lâm Tĩnh Ân chất vấn Lý Trác Hiên tại sao không đem tro cốt của Lý Khôn Thành rải hết xuống biển, còn để lại một phần trong nhà. Cô nghi ngờ hũ tro cốt có thành phần độc hại. Lý Trác Hiên giải thích đây là nghi lễ truyền thống.

Ngoài ra, trong đoạn ghi âm, Lý Trác Hiên khẳng định sẽ không tranh giành tài sản với Lâm Tĩnh Ân, để cho cô sống trong ngôi nhà của cha vì đây là mong muốn của cố nhạc sĩ. Tuy nhiên, anh yêu cầu mẹ kế không được xảy ra cãi vã, phải giữ gìn danh tiếng cho người đã khuất.

'Vợ kém 40 tuổi' của Lý Khôn Thành lộ tình trạng bất ổn sau khi chồng mất - Ảnh 1

 

Bên cạnh đó, Lý Trác Hiên cũng nghi ngờ Lâm Tĩnh Ân hút chất gây nghiện. Lâm Tĩnh Ân cho biết cô sẽ cố gắng cai thuốc nhưng cần thời gian.

Lý Trác Hiên cho biết anh từng liên hệ với cha của Lâm Tĩnh Ân, đề nghị cô đi khám bệnh điều trị, tuy nhiên không được phản hồi. Hiện tại, Lý Trác Hiên cũng đề nghị sẽ cùng Lâm Tĩnh Ân đến bệnh viện nhưng cô không đồng ý.

'Vợ kém 40 tuổi' của Lý Khôn Thành lộ tình trạng bất ổn sau khi chồng mất - Ảnh 2

Ngày 10/4, Lý Khôn Thành qua đời ở tuổi 67 vì ung thư đại trực tràng. Từ đó, giữa Lâm Tĩnh Ân và Lý Trác Hiên xảy ra tranh cãi về quyền thừa kế.

Ngày 27/5, con trai Lý Khôn Thành tố cáo Lâm Tĩnh Ân lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Khi sức khỏe của Lý Khôn Thành giảm sút, cô không thông báo ngay cho người nhà mà chờ đến khi ông mất khả năng giao tiếp, vận động mới nói với con cháu cố nhạc sĩ.

Lý Trác Hiên chia sẻ ban đầu vốn không có ý định tranh giành tiền thừa kế với Lâm Tĩnh Ân. Nguồn cơn vụ mâu thuẫn xuất phát từ việc Lâm Tĩnh Ân thất hứa. Trước khi nhạc sĩ Đài Loan qua đời, hai bên thống nhất chia đôi tài sản. Lý Khôn Thành cũng chỉ định bộ sưu tập đĩa cổ, tiền tác quyền nhạc của ông, khoảng 650.000 USD, sẽ do con cháu thụ hưởng. Phần tiền thuộc về người thân của Lý Khôn Thành được thống nhất quyên cho quỹ thiện nguyện.

Tuy nhiên, Lâm Tĩnh Ân thay đổi thái độ khi Lý Khôn Thành qua đời, từ chối giao nửa tài sản, ép con cháu của chồng phải thực hiện theo đúng di chúc. Lúc được yêu cầu giải thích nguồn gốc của các giấy tờ thừa kế, cô luôn trốn tránh. Vì vậy, Lý Trác Hiên mới làm căng vụ việc để bảo vệ tài sản của cha. Đến ngày 31/5, Lý Trác Hiên tuyên bố sẽ không tranh chấp quyền thừa kế.

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Lý Trác Hiên cho biết sẽ không tiếp tục trách móc Lâm Tĩnh Ân hoặc tung hê chuyện mất mặt gia đình lên truyền thông.

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